У Нацбанку спрогнозували подальше підвищення облікової ставки вже у найближчі місяці

Більшість членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку прогнозують подальше підвищення облікової ставки у найближчі місяці.

Про це йдеться у повідомленні Нацбанку про підсумки дискусії членів КМП на засіданні, що відбулося 22 січня.

"Більшість членів КМП вбачають необхідність подальшого посилення процентної політики для забезпечення належної привабливості гривневих активів, утримання інфляційних очікувань під контролем і повернення інфляції на траєкторію стійкого сповільнення", – зазначається у повідомленні.

Водночас кілька членів Комітету припустили, що для досягнення цієї мети Нацбанку доведеться не тільки підвищувати облікову ставку, але й, можливо, змінити параметри операційного дизайну процентної політики для посилення конкуренції банків за строкові вклади населення у гривні.

Загалом рішення про підвищення облікової ставки з 13,5% до 14,5% на засіданні 22 січня підтримали 7 із 11 членів Комітету з монетарної політики.

"Ці учасники дискусії підкреслили, що за поточних умов для підтримання стійкості валютного ринку, збереження інфляційних очікувань під контролем та розвороту інфляційного тренду на траєкторію сталого зниження до цілі відчутне посилення процентної політики є необхідним", – наголошується у повідомленні.

Водночас один із членів Комітету зауважив, в окремих великих банках реальні ставки за депозитами за вирахуванням поточної інфляції та підвищеного військового збору вже перейшли у від’ємну площину, а в деяких – коливаються близько нуля. Наслідком цього є певне сповільнення темпів приросту строкових гривневих депозитів та переорієнтація частини заощаджень на валютні активи та споживання, тому посилення процентної політики сприятиме збереженню інтересу до гривневих активів і підтриманню стійкості валютного ринку.

Ще троє членів Комітету висловилися за помірніше підвищення облікової ставки – до 14%, а один із його членів навпаки пропонував підвищити ставку одразу до 15% річних.

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Як повідомлялося, правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 13,5% до 14,5% річних з 24 січня.

Разом з обліковою ставкою на 1 відсотковий пункт підвищуються ставки за депозитними сертифікатами овернайт, тримісячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування – до 14,5%, 17,0% та 17,5% відповідно.