Видобували вугілля "на папері" заради мільйонних премій: Екскерівник "Львіввугілля" отримав підозру

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому т.в.о. генерального директора державного підприємства "Львіввугілля" та в.о. директора однієї із шахт, які підробили звітність про виконання плану видобутку вугілля заради нарахування премій.

Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та службовому підробленні (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України), повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За матеріалами слідства, у 2023 році керівник однієї із шахт Львівщини тимчасово виконував обов’язки директора ДП "Львіввугілля", на час виконання яких керувати шахтою доручив підлеглому працівнику, який мав забезпечити виконання затвердженого плану видобутку вугілля.

"Проте, посадовець розумів, що встановлений план виконати не вдасться і він як керівник шахти нестиме за це відповідальність. Зокрема може бути звільнений замість отримати призначення на посаду директора держпідприємства на постійній основі. Тож, діючи у власних інтересах, в.о. керівника ДП "Львіввугілля", зловживаючи службовим становищем, віддав наказ підлеглому, який тимчасово керував шахтою, внести в офіційні документи неправдиві відомості про перевиконання шахтою плану видобутку вугілля", – йдеться у повідомленні.

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Своєю чергою підлеглий виконав злочинні вказівки керівника та підробивши офіційні документи, зазначив в них неправдиві відомості, повідомляють у прокуратурі.

Завдяки підробленій звітності йому та іншим працівникам безпідставно нарахували премій на загальну суму понад 2 млн гривень. Наразі їм повідомлено про підозру.

У повідомленні прокуратури не вказані прізвища підозрюваних, проте за даними у системі YouControl, посаду в.о. директора державного "Львіввугілля" з травня 2023 року і до кінця 2024 року обіймав Вадим Крась, який також був директором шахти "Червоноградська", що входить до складу держпідприємства.

Нагадаємо, "Львіввугілля" належить державі в особі Міністерства енергетики.