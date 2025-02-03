Банк Супруненків отримав активи збанкрутілого "Комінвестбанку", що належав директору Ужгородського коньячного заводу

Чернігівський "Асвіо Банк", що належить братам В'ячеславу та Олександру Супруненкам, отримав активи й пасиви збанкрутілого закарпатського "Комінвестбанку".

Про це під час брифінг повідомила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізосіб Ольга Білай, передає liga.net.

"Фонд уклав угоду, за якою неплатоспроможний "Комінвестбанк" передав активи й зобов'язання приймаючому банку. Це АТ "Асвіо Банк". Чому це добра новина для ринку? Тому що фонд застосував спосіб регулювання, відмінний від ліквідації. Це гарна практика, яка дозволяє вивести банк з ринку за принципом найменших витрат і максимально захистити вкладників і кредиторів неплатоспроможного банку", – зазначила вона.

Зазначається, що клієнти "Комінвестбанку" уже стали клієнтами "Асвіо Банку", а Фонд гарантування цього тижня виведе свою тимчасову адміністрацію.

Під час її дії було виплачено 215 млн грн гарантованих вкладів, решта 250 млн грн перейшли до "Асвіо Банку". Загальна сума зобов'язань становить 303 млн грн.

"Відтепер вкладники й кредитори знаходяться під опікою нового банку", – наголосила Білай.

Востаннє така угода в Україні відбулася у 2017 році, коли "ТАСкомбанк" Сергія Тігіпка забрав від "Діамантбанку" пасиви і активи на понад 1 млрд грн.

Як повідомлялося, у грудні 2024 року правління НБУ вирішило віднести АТ "Комерційний інвестиційний банк" до категорії неплатоспроможних. Рішення ухвалене у зв’язку з неприведенням діяльності банку у відповідність до вимог законодавства.

За даними регулятора, станом на початок 2024 року "Комінвестбанк" контролював директор Ужгородського коньячного заводу Володимир Гісем. Банк має 40 відділень, головним чином на території Закарпатської області та в містах Києві, Львові, Одесі та Дніпрі.