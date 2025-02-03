Голова Фонду держмайна анонсувала приватизацію конфіскованого у росіян виробника порошку "Ушастий нянь"

Фонд державного майна України (ФДМУ) готує до приватизації підприємство "Вінницяпобутхім", що виготовляє товари під торгівельними марками "Ушастый нянь", "Сарма" та "Лотос".

Про це в.о. голови Фонду держмайна Іванна Смачило розповіла в інтерв’ю українській редакції Forbes.

"Наші працівники на підприємстві "Вінницяпобутхім" і готують обʼєкт до приватизації", – сказала Смачило.

Вона припустила, що Фонд держмайна виставить "Вінницяпобутхім" на продаж вже за місяць-два.

Очільниця ФДМУ зауважила, що для цього вже вдалося зняти частину арештів з компанії і отримати погодження більшості міністерств для включення активу до переліку великої приватизації. Далі це рішення має затвердити уряд уряду, як і умови продажу. Після цього компанію "Вінницяпобутхім" виставлять на приватизацію на "Prozorro.Продажі".

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Як повідомлялося, ПрАТ "Вінницяпобутхім" раніше належав російській компанії "Невская косметика" підприємця Володимира Плесовських. Там виготовляли дитячу косметику та побутову хімію "Ушастый нянь", гелі та порошки "Sarma", побутову хімію "Мистер Чистер", зубну пасту "Новый Жемчуг".

У липні 2022 року активи ПрАТ "Вінницяпобутхім" арештували та передали в управління АРМА, а у липні 2024 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до російської компанії "Невская косметика" та застосував до нього санкцію у вигляді конфіскації активів в Україні.

АРМА обрала управителем для арештованих активів "Вінницяпобутхім" TOB "Крайтекс-Сервіс", яке належить співвласникам мережі магазинів Eva і Varus Руслану Шостаку і Валерію Кіптику. Це рішення оскаржували, але обрана компанія відстояла своє право управителя у суді. У липні 2023 року "Крайтекс-Сервіс" відновила виробництво на "Вінницяпобутхім" лінійки засобів для чищення.