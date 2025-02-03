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Новини
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У невизнаному Придністров’ї скасували відключення електроенергії і відновили опалення завдяки гранту на газ від ЄС

придністров’я

У невизнаному Придністров'ї скасували відключення електроенергії для населення та розпочали подачу опалення до будинків споживачів після початку постачання у регіон газу, придбаного урядом Молдови за кошти отриманого від ЄС гранту.

Про це повідомили на засіданні місцевого оперативного штабу 3 лютого, пише молдовське видання NewsMaker.

Газ почав надходити до Придністров'я із другої половини дня 1 лютого. Після цього у Придністров'ї запустили виробництво електроенергії на Молдавській ДРЕС та систему теплопостачання. Це дозволило вже 1 лютого скасувати відключення електропостачання для споживачів.

Опалення наразі є майже у всіх багатоквартирних будинках у містах та районах, а також майже у всіх лікарнях, поліклініках та установах соцзабезпечення.

Що стосується подачі газу мешканцям, то, за словами придністровської влади, "на сьогодні тут найважча ситуація, оскільки для пуску газу в будинки потрібно зайти в кожне приватне домоволодіння". У результаті подачу газу відновили в містах регіону – у 2707 із 20 тис., у селах – 8 938 споживачам із 46 тис. Придністровська влада очікує, що до кінця тижня фахівці почнуть подавати газ усім споживачам.

До придністровських шкіл та дитячих садків подали опалення, але температура поки не дозволяє повернутися до навчального процесу. За вихідні класи прогрілися від 7 до 17 градусів, а цього замало. До того ж, у деяких школах та садах, розташованих у приватному секторі чи селах, опалення ще не включили.

Як повідомлялося, 27 січня країни ЄС схвалили пакет екстреної допомоги для Молдови у розмірі 30 мільйонів євро, ці кошти спрямують на закупівлю газу для невизнаного Придністров'я. Цей пакет має стати першим кроком для підтримки країни у подоланні серйозної енергетичної кризи, спровокованої "Газпромом", повідомляли у Єврокомісії.

Раніше уряд Молдови вирішив передати невизнаному Придністров'ю 3 мільйони кубометрів газу в борг, щоб підтримати тиск у газорозподільній системі до кінця січня, заявляв прем'єр-міністр Дорін Речан. Він також анонсував, що Євросоюз виділить Молдові 30 млн євро на закупівлю газу, який спрямують на виробництва електроенергії для обох берегів Дністра на Молдовській ДРЕС за "докризовими цінами", а також для забезпечення потреб придністровського регіону з 1 по 10 лютого.

Як Придністров'я залишилося без російського газу?

З 1 січня російський "Газпром" зупинив постачання газу за контрактом з компанією Moldovagaz, який в останні роки отримували споживачі на території невизнаного Придністров'я.

Відтак, розташована у регіоні Молдовська ДРЕС перейшла на спалювання вугілля і суттєво знизила генерацію, а у Придністров'ї відключили газ у котельнях, приватному секторі і багатоквартирних будинках з автономним опаленням. Також мешканці регіону залишилися без централізованого опалення і гарячого водопостачання. Згодом у регіоні почалися відключення електроенергії, які наразі сягають 8 годин на добу.

Найбільші енергетичні компанії Молдови – Moldovagaz та Energocom – надіслали владі невизнаного Придністров'я пропозицію допомогти з організацією закупівель газу на ринкових умовах у Європі для забезпечення мешканців лівого берега Дністра. Проте у Придністров’ї відмовились від допомоги Молдови і розраховують, що російський "Газпром" відновить постачання газу.

У січні Красносельський заявляв, що Росія погодилася забезпечити Придністров’я газом у якості "гуманітарної допомоги". За даними російських ЗМІ, йдеться про обіцянку Росії оплатити придбання газу для невизнаного Придністров'я на європейському спотовому ринку.

Однак виявилося, що влада Придністров'я планує отримувати газ від Росії через компанію-посередника, засновану ексменеджерами "Газпрому". Наразі держустанови Молдови вивчають можливість залучення цієї компанії до закупівлі та постачання газу до кордону Молдови.

Молдовська ДРЕС забезпечувала до 90% споживання електроенергії у Молдові. Після того, як ця електростанція припинила постачати електроенергію, Молдова почала імпортувати купувати її у Румунії та в інших країнах. З 16 грудня у Молдові на 60 днів запроваджено надзвичайний стан в енергетичному секторі.

Автор: 

газ (7984) Молдова (585) Придністров’я (58) електроенергія (4289)


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Топ коментарі
+32
ЄС наївно думає що жителі Придністров"я будуть вдячними за допомогу.Там виросло вже друге покоління русні,виховане на ідеях "вєлікай расіі".І вдячність у них традиційно приходить не через голову чи серце,а через задницю.Сильно побиту задницю...
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03.02.2025 17:14 Відповісти
+13
Який сенс Молдові утримувати кацапських окупантів та прокацаплених манкуртів без програми реінтеграції сепаратистів?
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03.02.2025 17:09 Відповісти
+10
,,Хватіт карміть Івропу!!!,, закінчилося. Тепер ,,Івропа,, дає ПМР трошки газового пісюна.
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03.02.2025 17:09 Відповісти
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,,Хватіт карміть Івропу!!!,, закінчилося. Тепер ,,Івропа,, дає ПМР трошки газового пісюна.
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03.02.2025 17:09 Відповісти
Який сенс Молдові утримувати кацапських окупантів та прокацаплених манкуртів без програми реінтеграції сепаратистів?
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03.02.2025 17:09 Відповісти
ЄС наївно думає що жителі Придністров"я будуть вдячними за допомогу.Там виросло вже друге покоління русні,виховане на ідеях "вєлікай расіі".І вдячність у них традиційно приходить не через голову чи серце,а через задницю.Сильно побиту задницю...
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03.02.2025 17:14 Відповісти
не оценят....
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03.02.2025 17:16 Відповісти
"У невизнаному Придністров'ї скасували відключення електроенергії ...".

Треба було ще в березні 2022 року силами ЗСУ скасувати існування цього гнидника ... але ж для цього треба було мати номального Верховного Головнокомандуючего , а не фронтмена дешевого пересувного шапіто.
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03.02.2025 17:21 Відповісти
Згадали як в крематорії нациських концтаборів газ постачали.
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03.02.2025 17:25 Відповісти
Недоумкі.
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03.02.2025 17:26 Відповісти
*****???
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03.02.2025 17:36 Відповісти
Санду - слабкий президент, нажаль.
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04.02.2025 09:19 Відповісти
Гуманність східняками сприймається за слабкість.
От якби там ще все розбомбили, то почали б поважати і любити.
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04.02.2025 10:14 Відповісти
Ця молодавська сволото , абсолютно проросійська. навіщо їй давати те що не заслужило?
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03.02.2025 17:56 Відповісти
ЄС годує кацапську змію
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03.02.2025 18:03 Відповісти
Санду спилила гілку, на якій сидить. Отримає підсрачник від виборців з приднестров"я - вони ж голосують на виборах. Їм же розкажуть про злочинну владу у Кишиневі, про спасительницу русь, про те як росія домоглася, щоб Санду відкрила краник. За яких кандидатів, російсько орієнотованих что орієнтованих на ЄС вони проголосують?
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03.02.2025 18:10 Відповісти
А чого матушка-расєя не допомогла синкам радним?
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03.02.2025 18:12 Відповісти
Вони впевнені, що саме матушка і допомогла. Та й газ точно русскій.
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04.02.2025 10:13 Відповісти
Та як це? Нескрепний газ та в саму найскрепнішу скрепу закачали... Неподобство! Астанавітєсь!
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03.02.2025 18:38 Відповісти
крім як безумством це назвати важко
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03.02.2025 18:43 Відповісти
Може ЄС треба спочатку вимагати, щоб кацапи залишили пмр відповідно до рішення Стамбульської наради ОБСЄ (1999), де лапті зобов'язалася вивести зброю і весь особовий склад з території ПМР ще до 2001? Або згідно резолюції, яку у 2018 ухвалила Генеральна Асамблея ООН? Не вистачало ще щоб ЄС підтримувала рашистів, які тількі чекають на "визволителів"
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03.02.2025 19:04 Відповісти
А чого це ЄС допомагає тим сепарам із Придністров'я без будь-яких умов!
Поки Росія зайнята, терба було їх знищити!
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03.02.2025 20:06 Відповісти
Виконали прибирання методом замітання під диван
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04.02.2025 03:44 Відповісти
Це повинна була би зробити Україна: хоч із останніх сил, але допомогти своїм співвітчизникам і соплемінникам. І поступово інтегрувати Придністрянщину та готувати до повернення до складу України, як це було раніше. Придністрянщина то споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями. Нікчема з Банкової робить помилку за помилкою і губить Україну.
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04.02.2025 08:16 Відповісти
Що тут сказати? Молодець "путін". Елеґантно почепив і це совецке одоробло на шию платників податків з Європи...
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04.02.2025 08:26 Відповісти
Вже тім молдаванам такий шанс випадає вирішити питання помідор'я: і з нашого боку, і з газом... і все одно...
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04.02.2025 09:20 Відповісти
В придністров'ї кажуть що подивіться як ***** раком поставив Європу . Ті дикуни ніколи не будуть вдячними .
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04.02.2025 10:03 Відповісти
Скоро в Молдові парламентські вибори,і за кого ви думаєте вони проголосують- правильно проросійські партії !!!Марна трата горошей на цей анклав!!!
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04.02.2025 10:59 Відповісти
країни ЄС схвалили пакет екстреної допомоги для Молдови у розмірі 30 мільйонів євро, ці кошти спрямують на закупівлю газу для невизнаного Придністров'я.
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Неважко спрогнозувати що буде далі. В Придністров,ї відігріються, подякують росії, що вона їм допомогла, почнуть далі проклинати гей- Европу та Молдову, на виборах президента тотально підтримують проросійського кандидата, а якщо він переможе, то разом загонять Молдову в російський свинарник. А молдаван мені навіть не шкода. Якщо 30 років їх стосунків з Придністров,ям їх нічого не навчили (як і нас!). то так їм і треба. І російськае стійло якраз для них. А з лівацької Європи я не дивуюсь. Вона хвора на лівацький дебілізм вже невиліковно.
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04.02.2025 11:23 Відповісти
ЄС схвалили пакет екстреної допомоги для Молдови у розмірі 30 мільйонів євро, ці кошти спрямують на закупівлю газу для невизнаного Придністров'я.
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Піду поригаю
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04.02.2025 12:57 Відповісти

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