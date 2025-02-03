У невизнаному Придністров’ї скасували відключення електроенергії і відновили опалення завдяки гранту на газ від ЄС

У невизнаному Придністров'ї скасували відключення електроенергії для населення та розпочали подачу опалення до будинків споживачів після початку постачання у регіон газу, придбаного урядом Молдови за кошти отриманого від ЄС гранту.

Про це повідомили на засіданні місцевого оперативного штабу 3 лютого, пише молдовське видання NewsMaker.

Газ почав надходити до Придністров'я із другої половини дня 1 лютого. Після цього у Придністров'ї запустили виробництво електроенергії на Молдавській ДРЕС та систему теплопостачання. Це дозволило вже 1 лютого скасувати відключення електропостачання для споживачів.

Опалення наразі є майже у всіх багатоквартирних будинках у містах та районах, а також майже у всіх лікарнях, поліклініках та установах соцзабезпечення.

Що стосується подачі газу мешканцям, то, за словами придністровської влади, "на сьогодні тут найважча ситуація, оскільки для пуску газу в будинки потрібно зайти в кожне приватне домоволодіння". У результаті подачу газу відновили в містах регіону – у 2707 із 20 тис., у селах – 8 938 споживачам із 46 тис. Придністровська влада очікує, що до кінця тижня фахівці почнуть подавати газ усім споживачам.

До придністровських шкіл та дитячих садків подали опалення, але температура поки не дозволяє повернутися до навчального процесу. За вихідні класи прогрілися від 7 до 17 градусів, а цього замало. До того ж, у деяких школах та садах, розташованих у приватному секторі чи селах, опалення ще не включили.

Як повідомлялося, 27 січня країни ЄС схвалили пакет екстреної допомоги для Молдови у розмірі 30 мільйонів євро, ці кошти спрямують на закупівлю газу для невизнаного Придністров'я. Цей пакет має стати першим кроком для підтримки країни у подоланні серйозної енергетичної кризи, спровокованої "Газпромом", повідомляли у Єврокомісії.

Раніше уряд Молдови вирішив передати невизнаному Придністров'ю 3 мільйони кубометрів газу в борг, щоб підтримати тиск у газорозподільній системі до кінця січня, заявляв прем'єр-міністр Дорін Речан. Він також анонсував, що Євросоюз виділить Молдові 30 млн євро на закупівлю газу, який спрямують на виробництва електроенергії для обох берегів Дністра на Молдовській ДРЕС за "докризовими цінами", а також для забезпечення потреб придністровського регіону з 1 по 10 лютого.

Як Придністров'я залишилося без російського газу?

З 1 січня російський "Газпром" зупинив постачання газу за контрактом з компанією Moldovagaz, який в останні роки отримували споживачі на території невизнаного Придністров'я.

Відтак, розташована у регіоні Молдовська ДРЕС перейшла на спалювання вугілля і суттєво знизила генерацію, а у Придністров'ї відключили газ у котельнях, приватному секторі і багатоквартирних будинках з автономним опаленням. Також мешканці регіону залишилися без централізованого опалення і гарячого водопостачання. Згодом у регіоні почалися відключення електроенергії, які наразі сягають 8 годин на добу.

Найбільші енергетичні компанії Молдови – Moldovagaz та Energocom – надіслали владі невизнаного Придністров'я пропозицію допомогти з організацією закупівель газу на ринкових умовах у Європі для забезпечення мешканців лівого берега Дністра. Проте у Придністров’ї відмовились від допомоги Молдови і розраховують, що російський "Газпром" відновить постачання газу.

У січні Красносельський заявляв, що Росія погодилася забезпечити Придністров’я газом у якості "гуманітарної допомоги". За даними російських ЗМІ, йдеться про обіцянку Росії оплатити придбання газу для невизнаного Придністров'я на європейському спотовому ринку.

Однак виявилося, що влада Придністров'я планує отримувати газ від Росії через компанію-посередника, засновану ексменеджерами "Газпрому". Наразі держустанови Молдови вивчають можливість залучення цієї компанії до закупівлі та постачання газу до кордону Молдови.

Молдовська ДРЕС забезпечувала до 90% споживання електроенергії у Молдові. Після того, як ця електростанція припинила постачати електроенергію, Молдова почала імпортувати купувати її у Румунії та в інших країнах. З 16 грудня у Молдові на 60 днів запроваджено надзвичайний стан в енергетичному секторі.