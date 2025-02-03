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Новини
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Philip Morris збільшила сплату податків до бюджету України на 38%

Філіп Моріс Україна

У 2024 році компанія Philip Morris сплатила в Україні 52,2 мільярда гривень податків, що на понад 14 млрд грн (на 38%) більше порівняно з 2023 роком.

Основна частина відрахувань – акцизний податок у розмірі 25,6 млрд грн та податок на додану вартість (ПДВ) – 8,6 млрд грн, повідомили у пресслужбі компанії.

Сума сплачених податків Philip Morris в Україні за 2024 рік включає сплату податків ПрАТ "Філіп Морріс Україна" та ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистрибʼюшн", уточнили в компанії.

"Philip Morris в Україні у 2024 році суттєво збільшила податкові відрахування до українського бюджету, вчергове підтвердивши статус одного з найбільших платників податків та надійного економічного партнера для держави. Сплачені понад 52 млрд грн стали важливим внеском у підтримку економічної стабільності в країні, особливо під час війни", – зазначив фінансовий директор Philip Morris в Україні Сергій Кальнооченко.

За його словами, збільшення податкових відрахувань стало можливим передусім завдяки активній боротьбі державних органів із нелегальними виробниками, яке призвело до зменшення тіньового ринку тютюнових виробів з 25% до 12,6%, поступовому відновленню частки компанії на українському ринку, а також успішного запуску останньої версії пристрою для нагрівання тютюну IQOS ILUMA, в комерціалізацію якої вклали $11 млн.

"Окрім того, суттєву роль у збільшенні надходжень до державного бюджету відіграла нова фабрика на Львівщині, інвестиції в запуск якої склали $30 млн та відкрили нові можливості для компанії в Україні", – додав фінансовий директор Philip Morris в Україні.

За словами голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, Philip Morris в Україні залишається одним із лідерів тютюнової галузі, які роблять вагомий внесок у стабільність економіки та обороноздатність країни сплатою податків.

Він наголосив, що компанія не лише забезпечує стабільні надходження до державного бюджету, але й разом з комітетом ефективно протидіє нелегальному ринку тютюну.

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Як повідомлялося, у 2023 році Philip Morris в Україні сплатила 37,8 млрд грн податків, серед яких 30,3 млрд грн становили податки, пов’язані з реалізацією продукції (акциз, ПДВ тощо).

Компанія "Філіп Морріс Україна" працює на українському ринку з 1994 року і за цей час інвестувала в економіку України понад $750 млн. У 2024 році компанія відкрила нову фабрику в Львівській області, в яку інвестувала $30 млн та створила 250 робочих місць.

З початку повномасштабного вторгнення виділила 400 млн грн на гуманітарні проєкти.

Автор: 

акциз (283) податки (2469) тютюн (342) Новини компаній (3421) Philip Morris (58)


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З такими цінами на сигарети - щоб вас удавило. Ціни як в ЕС чи США ,а зарплати і пенсії українські.
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03.02.2025 16:32 Відповісти
100 грн за пачку це була моя межа. З мене ви вже ніяких податків за цигарки не отримаєте. Покинув.
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03.02.2025 16:34 Відповісти
А скільки бабла було зароблено на Україні, то про це звичайно не вкажуть. Зате податків. )))) Аналогічно гральний бізнес )))

Ніхто не написав про м'язну промисловість, молочну, хліб і т.д. А тільки зашквар.

Це погано, нормальні країни з цим борються, а у нас цим хизуються. В АТБ регулярно перепаковують вітрини з цигами, бо розкуповують і закордон на цьому заробляє, а наші вихваляються податками - генії бізнесу.
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03.02.2025 16:38 Відповісти
Спершу перейшов на самостійне виготовлення цигарок, але коли якість конрафактного тютюну з Турції стала погіршуватися, кашель задовбав. Перейшов на електронні поди. Кашель зник зовсім за три дні. Це ж треба! Десять років задовбував, а зник всього за три дні. Ось уже майже рік дві пляшечки по 30 мілілітрів (600-700 грн.) вистачає на місяць і ніякого смороду, бичків і тютюнового попелу смердючих попільниць. "Філіпс Морріс" є спонсором війни і найбільшим платником податків в **********, з ринку якого виходити вони не збираються. Бойкот вбивцям. Стаж паління тютюну у мене 55 років, але виявилось що якщо кашель притисне, то можна запросто перейти на електронки, і замістити дві пачки цигарок в день на дві пляшечки в місяць. А ще постійно зменшувати кількість нікотину в рідині для паління. Врешті таки кину цю фігню...
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03.02.2025 17:03 Відповісти
Усі курці України, котрі голосували за Квартал-95, прокляли клована.
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03.02.2025 18:16 Відповісти

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