Нардеп Гончаренко заявив про порушення АРМА з акціями "Укрнафтобуріння"

Агентство з розшуку та менеджменту активів без оцінки та конкурсу передала корпоративні права компанії "Укрнафтобуріння" в управління "Укрнафті" з порушенням законодавства.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, прокоментувавши ситуацію на своїй сторінці у Facebook.

"Рахункова палата зафіксувала серйозні порушення в управлінні арештованими активами. Один із найбільш кричущих кейсів – "Укрнафтобуріння". Корпоративні права компанії АРМА без оцінки і конкурсу передала в управління "Укрнафті" на сфальшованих підставах", – зазначив Гончаренко.

Гончаренко наголосив, що було незаконно виплачено дивіденди, які мали отримати акціонери.

"Проблема в тому, що ні АРМА, ні "Укрнафта" не є акціонерами і не мали жодного права розпоряджатися цими грошима. І що тепер маємо? Пів мільярда кубометрів газу – просто не видобуто, понад 2,5 млрд грн податків не надійшли в бюджет, а іноземні інвестори втратили контроль над своїми активами", – зауважив Гончаренко.

Він нагадав, що нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив фінансувати деякі програми USAID за рахунок внутрішніх коштів.

"Чудова ініціатива. Але є один нюанс: внутрішні кошти можна було б не шукати, а просто не втрачати мільярди через корупційні схеми", – зазначив Гончаренко.

Раніше на порушення законодавства при передачі корпоративних прав "Укрнафтобуріння" в управління "Укрнафті" заявляв перший заступник парламентського Комітету ПЕК, народний депутат Олексій Кучеренко.

"Головним в цьому спектаклі є те, що ініціатори вирішили дорогою позбутися АРМА і скористатися спрощеною скороченою процедурою передачі арештованого майна урядом у виняткових випадках", – наголошував Кучеренко.

За його словами, законодавство містить вичерпний перелік таких підстав, а саме наявність прямої загрози зупинки тепло/водо/газопостачання, або задіяність в роботі на військово-промисловий комплекс.

Цю процедуру було спеціально запроваджено під невідкладну передачу арештованих облгазів та обленерго. Бо в іншому випадку – проходження законодавчо передбаченої процедури через АРМА – існувала пряма загроза системам життєзабезпечення.

"У випадку з "Укрнафтобуріння", я, як фахівець в ЖКГ та ПЕК з багаторічним досвідом, взагалі не вбачаю наявність жодних правових підстав використання такої спецпроцедури передачі, бо підприємство видобуває газ, платить податки й не залучено до системи життєзабезпечення населення та армії", – зазначав Кучеренко.