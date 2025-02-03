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Новини Тіньова економіка
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БЕБ викрили нелегальне виробництво парфумів та косметики відомих брендів. ФОТОрепортаж

БЕБ викрили нелегальне виробництво парфумів та косметики відомих брендів

Бюро економічної безпеки України викрило організовану групу осіб, які налагодили на території Харківської, Київської та Полтавської областей незаконне виробництво парфумерної та косметичної продукції всесвітньо відомих торгових марок.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ. 

Було встановлено факти порушень прав інтелектуальної власності, внаслідок чого міжнародним компаніям заподіяно матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що підроблену продукцію продавали через вебсайти та точки роздрібної торгівлі. Доставляли фальсифікат за допомогою сервісу поштових перевезень.

"Правоохоронці провели тестові закупівлі зразків такої продукції та дослідження, які підтвердили, що парфуми та косметика є підробками, мають низьку якість, маркування та упакування продукції не відповідають стандартам компаній", – сказано в повідомленні БЕБ.

У результаті 11 обшуків у складських приміщеннях у Полтаві та Харкові, за місцями здійснення незаконної діяльності, а також за місцем проживання причетних осіб детективи вилучили понад 10 тис. одиниць готової продукції – парфумів, та близько 30 тонн товарно-матеріальних цінностей: інгредієнтів сумнівної якості, пластикових тар з хімічними елементами, флаконів тощо.

Триває досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знаків для товарів та фірмового найменування). 

БЕБ викрило нелегальне виробництво парфумів
БЕБ викрило нелегальне виробництво парфумів
БЕБ викрило нелегальне виробництво парфумів
БЕБ викрило нелегальне виробництво парфумів
БЕБ викрило нелегальне виробництво парфумів
БЕБ викрило нелегальне виробництво парфумів
БЕБ викрило нелегальне виробництво парфумів
БЕБ викрило нелегальне виробництво парфумів
БЕБ викрило нелегальне виробництво парфумів

Раніше повідомлялося, що в Чернівецькій області Бюро економічної безпеки спільно з Нацполіцією викрили групу осіб, які організували незаконне виробництво тютюнових виробів у промисловому масштабі.

Автор: 

підробка (77) фальсифікат (33) тіньова економіка (86) Бюро економічної безпеки (436)


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Зауваження чому дерево на стіні що плодоносить не зелене,а де *шлепають* різну упаковку-то таке.
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03.02.2025 18:30 Відповісти
А що там з якістю ?
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03.02.2025 18:45 Відповісти
Ех би таку каністру Шанель №5 дружині....
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03.02.2025 20:50 Відповісти
на День Валентина накрили національного виробника..)))
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04.02.2025 06:28 Відповісти

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