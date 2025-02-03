БЕБ викрили нелегальне виробництво парфумів та косметики відомих брендів. ФОТОрепортаж

Бюро економічної безпеки України викрило організовану групу осіб, які налагодили на території Харківської, Київської та Полтавської областей незаконне виробництво парфумерної та косметичної продукції всесвітньо відомих торгових марок.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ.

Було встановлено факти порушень прав інтелектуальної власності, внаслідок чого міжнародним компаніям заподіяно матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що підроблену продукцію продавали через вебсайти та точки роздрібної торгівлі. Доставляли фальсифікат за допомогою сервісу поштових перевезень.

"Правоохоронці провели тестові закупівлі зразків такої продукції та дослідження, які підтвердили, що парфуми та косметика є підробками, мають низьку якість, маркування та упакування продукції не відповідають стандартам компаній", – сказано в повідомленні БЕБ.

У результаті 11 обшуків у складських приміщеннях у Полтаві та Харкові, за місцями здійснення незаконної діяльності, а також за місцем проживання причетних осіб детективи вилучили понад 10 тис. одиниць готової продукції – парфумів, та близько 30 тонн товарно-матеріальних цінностей: інгредієнтів сумнівної якості, пластикових тар з хімічними елементами, флаконів тощо.

Триває досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знаків для товарів та фірмового найменування).



















Раніше повідомлялося, що в Чернівецькій області Бюро економічної безпеки спільно з Нацполіцією викрили групу осіб, які організували незаконне виробництво тютюнових виробів у промисловому масштабі.