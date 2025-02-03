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Новини
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Країни ОПЕК та Росія підтвердили плани щодо обмеження видобутку нафти попри заяви Трампа

опек

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзники, серед яких Росія, підтвердили намір дотримуватися погодженого раніше графіка добровільного обмеження видобутку нафти.

Про це повідомляється у пресрелізі ОПЕК за підсумками засідання Спільного міністерського моніторингового комітету (JMMC) за дотриманням виконання угоди, яке відбулося 3 лютого.

Згідно із повідомленням, на зустрічі міністри розглянули дані про видобуток нафти за листопад і грудень 2024 року та відзначили високий рівень дотримання угоди про обмеження видобутку як країнами ОПЕК, так і країнами, що не входять до складу картелю, але є учасниками угоди. Це підтверджує спільні цілі країн-учасниць угоди у форматі ОПЕК+ "щодо єдності та згуртованості", зазначається у пресрелізі.

Міністри країн-учасниць також підтвердили свою прихильність дотриманню угоди про обмеження видобутку нафти, яка дії до кінця 2026 року, та намір контролювати виконання погоджених раніше її параметрів.

Наступне засідання Спільного міністерського моніторингового комітету заплановане на 5 квітня 2025 року.

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Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп минулого тижня заявив, що завершити війну Росії проти України вдасться швидко, якщо Саудівська Аравія та інші країни ОПЕК збільшить видобуток і знизить світові ціни на нафту.

За даними Reuters, міністри енергетики країн ОПЕК+ попередньо обговорили цю заяву Трампа перед сьогоднішньою зустріччю.

Члени ОПЕК+ наразі дотримуються обмеження видобутку нафти на рівні 5,86 млн барелів на добу після низки скорочень з 2022 року. Згідно із поточними планами, вони мають намір почати поступове збільшення видобутку з квітня, хоча раніше ці плани кілька разів відкладали через слабкий попит.

Автор: 

видобуток (1791) нафта (4851) росія (14437) ОПЕК (446) Трамп Дональд (665)


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Топ коментарі
+26
Черговий "мульярд дерев" по-американськи, здається, "накривається мідним тазом"...
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03.02.2025 18:22 Відповісти
+14
И ничего. К сожалению в США долбо@бов не меньше чем в Украине. Выбрали себе подобного.. Второй раз ...Ну прямо как киевляне Лёню Черновецкого .
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03.02.2025 18:21 Відповісти
+10
а що таке?
ще навіть ста днів не пройшло а самозакоханий ананіст трамп вже почав пердіти в калюжу.
ото тільки зі своїми американськими фондам вміє воювати. руками своїх зігуючих міньйонів.
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03.02.2025 18:17 Відповісти
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Штани обісре за партією в гольф.
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03.02.2025 18:18 Відповісти
Якже бомбить тебе, кацапська підстилка від того , що українці кажуть грунтуючись на факти.
Адже , агент кремля доня та його спонсор- Зігуючий Маск не тільки не знизили ціни на нафту
А навпаки - підвищили їх
Ціни на нафту зросли на тлі рішення Трампа запровадити мита Джерело: https://biz.censor.net/n3533646
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03.02.2025 18:41 Відповісти
Здається, йому пердіти в калюжу комфортніше...
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03.02.2025 19:13 Відповісти
Він може зробити хід конем і піти *****. Проти диктаторів рипатися кішка тонка!
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03.02.2025 18:19 Відповісти
Черговий "мульярд дерев" по-американськи, здається, "накривається мідним тазом"...
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03.02.2025 18:22 Відповісти
То не поспішай... Я не заважакю...
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03.02.2025 18:38 Відповісти
Той хто не здатен швидко аналізувати розжовані факти : у кращому разі - слоупок, у гіршому - імбіцил
Яскравий приклад , бот Ілон Сраск (дата реєстрації 2.02.2025. Свіженьке)
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03.02.2025 18:43 Відповісти
Ти не спростував жодного з наведених мною фактів + вони легко гугляться.
Але то обісрався ти там, в іншій темі
Зараз питання інше
Замість обіцяних знижень цін на нафту. Маємо підвищення
Ціни на нафту зросли на тлі рішення Трампа запровадити мита Джерело: https://biz.censor.net/n3533646
Чергова порція "золотого дощу" від агента кремля трампона
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03.02.2025 18:48 Відповісти
ТАК!

https://epravda.com.ua/finances/tramp-peredumav-obkladati-meksiku-mitami-lideri-domovilis-802777/ Президентка Мексики каже, що "гарно поговорила" з Трампом і він відклав мита
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03.02.2025 18:37 Відповісти
Ну блін, отже не прогнув навіть Мексику, а фанаточки рудого розповідали ,як воно з рашкою та Китаєм боротиметься
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03.02.2025 18:44 Відповісти
Так прогнув , що спочатку ввів мита , а потім відмінив , коли нарвався на зустрічні
Крутіші "прогиби" лише у його хозяїна пуйла і режиму Асада
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03.02.2025 18:49 Відповісти
Ну, він такий підходить до сі і каже: "Давай поборемся голенькими!" І вони зливаються в єдиному екстазі, де спочатку трумп перемагає сі, а потім сі перемагає його і підтягується ***** для тройнічка.
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03.02.2025 18:49 Відповісти
Галочко... Основна маса "нелегалів" "наркоманять" на плантаціях та на будівництві доріг... А злочинність та наркоманія у містах - це прерогатива чорношкірих "громадян США"...
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03.02.2025 20:54 Відповісти
Галочко! А не пробували глянуть на ЦЕ "під іншим кутом"? Наприклад, коли зусиллями Трампа буде зруйновано внутрішній ринок сільгосппродукції і ціни на продовольство -зростуть, люди, що прийдуть йому на зміну, будуть ЗМУШЕНІ скоротить фінансову допомогу України - щоб не спричинить проблем американцям...
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03.02.2025 21:02 Відповісти
Я не проти... Але я ще півроку тому сказав, що Трамп - це "Зеленський по-американськи". І з кожним днем все більше впевнююсь в цьому... А поки у американців "намокнуть литки" - Україна вже "втопиться"... Саме про це я й кажу...
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03.02.2025 21:13 Відповісти
Трамп набагато гірший від "Блазня"... Гірший саме "глобальним розмахом"...
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03.02.2025 21:26 Відповісти
Я так понимаю, что
Когда в США начнется война -
Трамп будет готовиться к жареным сосискам и бургерам на природе?
И непременно разминирует американский Чонгар?
А накануне сдаст врагу блестящую операцию ЦРУ?
Очень хочу на это посмотреть
Это круче ДНЯ ШАКАЛА
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03.02.2025 21:32 Відповісти
Поки що він одягнув "трєуголку", і скаче по "човну" та його розхилитує, тикаючи дулі людям, які знаходяться поблизу, та погрожуючи їм перевернуть їх човни...
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03.02.2025 21:38 Відповісти
Может себе позволить
Он еще Нобелевку получит !!!
Чувак не промах ....
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03.02.2025 21:50 Відповісти
Він, скоріше, імпічмент отримає...
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03.02.2025 21:56 Відповісти
На каждого Трампа найдется своя Моника?
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03.02.2025 21:59 Відповісти
"Моніка" - це буде "лайт-варіант"... Коли економіка США піде "врознос", а демократи виведуть на вулиці домогосподарок з пустими каструлями - це буде набагато серйозніше...
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03.02.2025 22:03 Відповісти
Так, цей агент кремля вже походив
Ціни на нафту зросли на тлі рішення Трампа запровадити мита Джерело: https://biz.censor.net/n3533646
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03.02.2025 18:40 Відповісти
а що таке?
ще навіть ста днів не пройшло а самозакоханий ананіст трамп вже почав пердіти в калюжу.
ото тільки зі своїми американськими фондам вміє воювати. руками своїх зігуючих міньйонів.
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03.02.2025 18:17 Відповісти
Патлатому дегенерату у якого лише Гренландія в пріоритеті по губам поводили.
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03.02.2025 18:17 Відповісти
И ничего. К сожалению в США долбо@бов не меньше чем в Украине. Выбрали себе подобного.. Второй раз ...Ну прямо как киевляне Лёню Черновецкого .
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03.02.2025 18:21 Відповісти
Трампона нагнули і дали пенделя. Це він в США може з власних громадян додатково брати 25%, бо реднеки за нього голосували
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03.02.2025 18:18 Відповісти
покрутили трампа на бую ..трамп проковтне
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03.02.2025 18:21 Відповісти
Трамп посланий арабами, як і Байден. Цього і слід було очікувати.
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03.02.2025 18:21 Відповісти
Але Байден з себе властеліна калец не корчив і поводився достгйно та адекватно.
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03.02.2025 18:25 Відповісти
Побачимо, що буде весною... Полювання на нелегалів призведе до різкого зменшення кількості робочих рук на фермах. А це - зменшення посівних площ. А під осінь - і збирать урожай буде нікому. І "реднеки" прийдуть під Капітолій...
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03.02.2025 18:26 Відповісти
Реднеки точно нікуди не вийдуть, як завжди
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03.02.2025 18:30 Відповісти
Коли урожай почне гнить на полях - ВИЙДУТЬ... З мене непогана "Касандра" - якщо "рудий Наполеончик" не схаменеться - через рік у Конгресі піднімуть питання імпічменту...
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03.02.2025 18:33 Відповісти
Дармоїди - не "нелегали"... Дармоїди - це негри в містах, що будуть жерти зі сміттєвих баків - але на плантацію працювать не підуть...
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03.02.2025 18:40 Відповісти
Повно працюючих нелегалів, так що не треба бути так категоричним, бо виглядає дурнр
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03.02.2025 18:44 Відповісти
Це ти про ЩО?
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03.02.2025 18:48 Відповісти
це уже відбувається, нелегали заникались по норам, немає кому обробляти поля за пару доларів на день.
ну нічого горді американці самі підуть в поля батрачити за копійки, чи не підуть.
але те що ціна на все зросте це факт.
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03.02.2025 19:18 Відповісти
От тобі й "синдром Касандри"... Саме про це я написав, коли "Донні", до виборів, тільки почав просторікувать стосовно "нелегалів"... Я ж кажу - "Зеленський по-американськи"...
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03.02.2025 19:22 Відповісти
та так всім бізнесменам потрібна дешева робоча сила, тому коли читаю дурачків які пишуть що українців будуть з європи виганяти то смішно стає, виженуть хіба пенсюків.
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03.02.2025 19:27 Відповісти
Доня, а они хер на тебя забили. И?
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03.02.2025 18:29 Відповісти
Ну-ну, подивимося, як тепер Трамп буде воювати з Картельною Змовою ОПЕК (яка, на секундочку, заборонена у законодавствах усіх розвинених держав).
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03.02.2025 18:29 Відповісти
Трампон мабуть так і задумував
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03.02.2025 18:38 Відповісти
Розiсратись з усим Свiтом, це дiловий пiдхiд по-американськи🤣
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03.02.2025 18:39 Відповісти
Маскаль з довідкою з дурки рулить
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03.02.2025 19:15 Відповісти
Здаеться вiн перевершив своiх вчителiв! 🤣
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03.02.2025 19:38 Відповісти
Трамп, тримайся за Канаду, і будеш мати дешеву канадійську нафту, навіщо тобі різні диктатори з ОПЕК+ !
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03.02.2025 18:42 Відповісти
Економiст Трамп скозав, що вiд Канади йому нiчого не потрiбно! Нi нафти, нi лiсу, взагалi НIЧОГО! Такi пекелнi санкцii навiдь на парашу не накладали. 😬
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03.02.2025 19:36 Відповісти
На Алясці нафти хватає.
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03.02.2025 19:40 Відповісти
Трамп згорнув всі програми з захисту екології. Зупинив відмову від двигунів внутрішнього згорання до 2030. Зупинив розвиток зеленої енергетики і проголосив "Бурити!". Це ж куди Маск збирається втюхувати свої Тесли з американських та китайських заводів? Товари Маска американці можуть піддати бойкоту в знак протесту проти його ідіотських дій. Американці дуже добре вміють бойкотувати виробників які їм шкодять...
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03.02.2025 18:48 Відповісти
Це одне з позитивних рішень на відміну від інших, бо зелені аферисти задовбали вже
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03.02.2025 19:16 Відповісти
Використання ДВЗ і спалювати задля цього нафту це дурість.
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03.02.2025 19:48 Відповісти
Пі.дабол! Ти мене називалаааа... Пора рудому співати щось таке!
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03.02.2025 18:51 Відповісти
Гігант мислення, батько нової американської демократії, особа налижена до імператорів (сі та пу)

ну десь так про рудого можна сказати
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03.02.2025 19:26 Відповісти
Вигрібуха і так знизить видобуток нафти завдяки дронотерапії.
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03.02.2025 19:32 Відповісти
Гончаренко і Поярков сильно перехвалили Трампушку
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03.02.2025 19:42 Відповісти
Зараз знову Канаді прилетить ...
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03.02.2025 20:05 Відповісти

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