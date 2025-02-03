Країни ОПЕК та Росія підтвердили плани щодо обмеження видобутку нафти попри заяви Трампа
Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзники, серед яких Росія, підтвердили намір дотримуватися погодженого раніше графіка добровільного обмеження видобутку нафти.
Про це повідомляється у пресрелізі ОПЕК за підсумками засідання Спільного міністерського моніторингового комітету (JMMC) за дотриманням виконання угоди, яке відбулося 3 лютого.
Згідно із повідомленням, на зустрічі міністри розглянули дані про видобуток нафти за листопад і грудень 2024 року та відзначили високий рівень дотримання угоди про обмеження видобутку як країнами ОПЕК, так і країнами, що не входять до складу картелю, але є учасниками угоди. Це підтверджує спільні цілі країн-учасниць угоди у форматі ОПЕК+ "щодо єдності та згуртованості", зазначається у пресрелізі.
Міністри країн-учасниць також підтвердили свою прихильність дотриманню угоди про обмеження видобутку нафти, яка дії до кінця 2026 року, та намір контролювати виконання погоджених раніше її параметрів.
Наступне засідання Спільного міністерського моніторингового комітету заплановане на 5 квітня 2025 року.
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп минулого тижня заявив, що завершити війну Росії проти України вдасться швидко, якщо Саудівська Аравія та інші країни ОПЕК збільшить видобуток і знизить світові ціни на нафту.
За даними Reuters, міністри енергетики країн ОПЕК+ попередньо обговорили цю заяву Трампа перед сьогоднішньою зустріччю.
Члени ОПЕК+ наразі дотримуються обмеження видобутку нафти на рівні 5,86 млн барелів на добу після низки скорочень з 2022 року. Згідно із поточними планами, вони мають намір почати поступове збільшення видобутку з квітня, хоча раніше ці плани кілька разів відкладали через слабкий попит.
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Адже , агент кремля доня та його спонсор- Зігуючий Маск не тільки не знизили ціни на нафту
А навпаки - підвищили їх
Ціни на нафту зросли на тлі рішення Трампа запровадити мита Джерело: https://biz.censor.net/n3533646
Яскравий приклад , бот Ілон Сраск (дата реєстрації 2.02.2025. Свіженьке)
Але то обісрався ти там, в іншій темі
Зараз питання інше
Замість обіцяних знижень цін на нафту. Маємо підвищення
Ціни на нафту зросли на тлі рішення Трампа запровадити мита Джерело: https://biz.censor.net/n3533646
Чергова порція "золотого дощу" від агента кремля трампона
https://epravda.com.ua/finances/tramp-peredumav-obkladati-meksiku-mitami-lideri-domovilis-802777/ Президентка Мексики каже, що "гарно поговорила" з Трампом і він відклав мита
Крутіші "прогиби" лише у його хозяїна пуйла і режиму Асада
Когда в США начнется война -
Трамп будет готовиться к жареным сосискам и бургерам на природе?
И непременно разминирует американский Чонгар?
А накануне сдаст врагу блестящую операцию ЦРУ?
Очень хочу на это посмотреть
Это круче ДНЯ ШАКАЛА
Он еще Нобелевку получит !!!
Чувак не промах ....
Ціни на нафту зросли на тлі рішення Трампа запровадити мита Джерело: https://biz.censor.net/n3533646
ще навіть ста днів не пройшло а самозакоханий ананіст трамп вже почав пердіти в калюжу.
ото тільки зі своїми американськими фондам вміє воювати. руками своїх зігуючих міньйонів.
ну нічого горді американці самі підуть в поля батрачити за копійки, чи не підуть.
але те що ціна на все зросте це факт.
ну десь так про рудого можна сказати