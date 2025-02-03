Країни ОПЕК та Росія підтвердили плани щодо обмеження видобутку нафти попри заяви Трампа

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзники, серед яких Росія, підтвердили намір дотримуватися погодженого раніше графіка добровільного обмеження видобутку нафти.

Про це повідомляється у пресрелізі ОПЕК за підсумками засідання Спільного міністерського моніторингового комітету (JMMC) за дотриманням виконання угоди, яке відбулося 3 лютого.

Згідно із повідомленням, на зустрічі міністри розглянули дані про видобуток нафти за листопад і грудень 2024 року та відзначили високий рівень дотримання угоди про обмеження видобутку як країнами ОПЕК, так і країнами, що не входять до складу картелю, але є учасниками угоди. Це підтверджує спільні цілі країн-учасниць угоди у форматі ОПЕК+ "щодо єдності та згуртованості", зазначається у пресрелізі.

Міністри країн-учасниць також підтвердили свою прихильність дотриманню угоди про обмеження видобутку нафти, яка дії до кінця 2026 року, та намір контролювати виконання погоджених раніше її параметрів.

Наступне засідання Спільного міністерського моніторингового комітету заплановане на 5 квітня 2025 року.

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Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп минулого тижня заявив, що завершити війну Росії проти України вдасться швидко, якщо Саудівська Аравія та інші країни ОПЕК збільшить видобуток і знизить світові ціни на нафту.

За даними Reuters, міністри енергетики країн ОПЕК+ попередньо обговорили цю заяву Трампа перед сьогоднішньою зустріччю.

Члени ОПЕК+ наразі дотримуються обмеження видобутку нафти на рівні 5,86 млн барелів на добу після низки скорочень з 2022 року. Згідно із поточними планами, вони мають намір почати поступове збільшення видобутку з квітня, хоча раніше ці плани кілька разів відкладали через слабкий попит.