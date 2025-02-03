Направлення до лікаря та рецепти: У Мінцифри анонсували нові функції у "Дії"

Незабаром у застосунку "Дія" відображатимуться повідомлення від електронної системи охорони здоровʼя з кодом підтвердження, номером рецепта або направлення до лікаря.

Відповідні зміни до законодавства вже затвердив Кабмін, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Там уточнили, що на першому етапі у додаток "Дія" надходитимуть пуш-повідомлення, якщо в людини немає застосунку – їх надсилатимуть Viber, а якщо і месенджера немає – то сповіщення надходитиме через смс, як і раніше.

Які медичні сповіщення будуть у Дії?

код рецепта та погашення;

код направлення до лікарів;

запити на доступ до даних, згода на обробку персональних даних, затвердження плану лікування тощо.

Про запуск послуги у Мінцифри пообіцяли повідомити додатково.

Як повідомлялося, раніше у застосунку "Дії" з’явилася можливість повідомити про проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом.