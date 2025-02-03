Харківський метрополітен купив автономні установки для виробництва електроенергії та тепла на 240 мільйонів

Комунальне підприємство "Харківський метрополітен" Харківської міської ради 29 січня уклало угоду з чеською компанією RSE s.r.o. про закупівлю когенераційних газопоршневих установок на 236,44 млн грн, або 5,40 млн євро.

За умовами угоди, до кінця року замовник з доставкою до Харкова отримає п’ять комплектних когенераційних газопоршневих установок RSE 2300m у контейнерах по 47,29 млн грн, або 1,08 млн євро, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro

Ціна включає експортне митне оформлення, навантаження, передачу перевізнику в пункті призначення, доставку та страхування, але не включає імпортне митне оформлення, тариф брокера, оцінку товару, витрати по терміналу, вивантаження і навчання персоналу. Крім того, нагадаємо, що закупівлі такого обладнання звільнені від ПДВ.

Придбані установки мають бути новими, не раніше 2024 року випуску. Вони матимуть двигун TCG 3020 V20 та генератор TDPS TD100-V1. За даними із відкритих джерел, виробником цих складових частин є австрійська фірма MWM Austria GmbH.

Електрична потужність установки складає 2,3 МВт, напруга – 10,5 кВ, електричний ККД – 44%, термічний ККД – 44%, а загальний ККД – 88%. Гарантія становитиме три роки в режимі очікування або два роки в режимі роботи.

Ринкова ціна на установки RSE 2300m невідома. Німецька фірма Zorg Biogas GmbH продає установки із двигуном TCG3020 V20 R і генератором TDPS TD100-V1 потужністю 2,3 МВт і напругою 10,5 кВ по 731–750 тис. євро, або 32-33 млн грн. Ця ціна не включає доставку тощо, а комплектацію неможливо порівняти з нинішньою, оскільки нинішня описана без важливих деталей.

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Питома вартість замовлених установок складає близько 21 млн грн за один МВт потужності генерації електроенергії.

У 2024 році тепловики Запоріжжя замовляли словацькі установки подібної потужності 2,5 МВт дорожче – по 36 млн грн за один МВт. Харків тоді замовляв українські установки меншої потужності 1 МВт по 34 млн грн за один МВт, а Горішні Плавні – за 45 млн грн за один МВт, що також дорожче. А Київ купив австрійські установки більшої потужності 3,3 МВт і 4,5 МВт по 21-22 млн грн за один МВт, що на рівні нинішньої питомої вартості в Харкові.

Закупівля фінансується коштом міста і підприємства. Її провели без торгів, бо під час воєнного стану це дозволено.

Чеська фірма RSE s.r.o. була створена в квітні 2023 року. За даними чеського реєстру, фірмою володіє та керує українець Андрій Гріненко. Це співвласник групи енергокомпаній "Кліар енерджі", яка займається біогазом тощо, та екс-голова Бориспільської РДА (у 2013-2014 роках).