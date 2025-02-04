"Укрпошта" повністю відмовилася від ручного сортування посилок

АТ "Укрпошта" завершила проєкт з автоматизації сортування посилок та на 100% відмовилася від ручного сортування відправлень.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Зокрема, нещодавно було встановлено останні автоматичні сортувальні лінії в Миколаєві та Запоріжжі.

"Тепер 100% посилок сортуються та обробляються на автоматичних і напівавтоматичних лініях українського виробництва", – наголосив гендиректор.

Проєкт з автоматизації сортування посилок розпочався у квітні 2023 року, у нього "Укрпошта" вклала понад 1 мільярд гривень власних коштів.

Водночас компанії також планує протягом першого кварталу впровадити ситему, завдяки якій у новому застосунку клієнти бачитимуть шлях посилки та дату доставки ще в момент відправлення. Крім того, "Укрпошта" допрацьовує логістику, щоб ця доставка відбувалася наступного дня, якщо відправлення термінове.

За словами Смілянського, на сьогодні понад 85% посилок доставляється протягом двох днів або швидше.

Як повідомлялося, "Укрпошта" торік збільшила кількість міжнародних відправлень на 41% порівняно з показником минулого року – до 36 млн відправлень в експортному та імпортному напрямі.

Також стало відомо, що "Укрпошта" скоротила терміни доставки відправлень з України до США до 14 днів з 20 днів, які необхідні були раніше.