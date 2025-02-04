БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 705 18

"Укрпошта" повністю відмовилася від ручного сортування посилок

укрпошта

АТ "Укрпошта" завершила проєкт з автоматизації сортування посилок та на 100% відмовилася від ручного сортування відправлень.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Зокрема, нещодавно було встановлено останні автоматичні сортувальні лінії в Миколаєві та Запоріжжі.

"Тепер 100% посилок сортуються та обробляються на автоматичних і напівавтоматичних лініях українського виробництва", – наголосив гендиректор.

Проєкт з автоматизації сортування посилок розпочався у квітні 2023 року, у нього "Укрпошта" вклала понад 1 мільярд гривень власних коштів.

Водночас компанії також планує протягом першого кварталу впровадити ситему, завдяки якій у новому застосунку клієнти бачитимуть шлях посилки та дату доставки ще в момент відправлення. Крім того, "Укрпошта" допрацьовує логістику, щоб ця доставка відбувалася наступного дня, якщо відправлення термінове.

За словами Смілянського, на сьогодні понад 85% посилок доставляється протягом двох днів або швидше.

Як повідомлялося, "Укрпошта" торік збільшила кількість міжнародних відправлень на 41% порівняно з показником минулого року – до 36 млн відправлень в експортному та імпортному напрямі.

Також стало відомо, що "Укрпошта" скоротила терміни доставки відправлень з України до США до 14 днів з 20 днів, які необхідні були раніше.

Автор: 

Укрпошта (800) Смілянський Ігор (117)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Краще б, відмовилась від Смелянського...
показати весь коментар
04.02.2025 10:59 Відповісти
+3
Премію у 100500 квадрильйонів смілявському у лютому негайно!
показати весь коментар
04.02.2025 10:23 Відповісти
+3
а ти хотів за один день все? - цю автоматизацію пошти анонсували ще понад 50 років тому, коли ввели поштові індекси
показати весь коментар
04.02.2025 10:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага, ага. В Луцьку на вокзалі як працювали руцями так і працюють
показати весь коментар
04.02.2025 10:17 Відповісти
а ти хотів за один день все? - цю автоматизацію пошти анонсували ще понад 50 років тому, коли ввели поштові індекси
показати весь коментар
04.02.2025 10:30 Відповісти
Премію у 100500 квадрильйонів смілявському у лютому негайно!
показати весь коментар
04.02.2025 10:23 Відповісти
Був піздєц, а стане ще гірше.
показати весь коментар
04.02.2025 10:31 Відповісти
але макарошки з консервами досі продають...
показати весь коментар
04.02.2025 10:35 Відповісти
Ви це серйозно!? Чи то просто кошти на автоматизацію на 100% розпиляні? У нас у Прилуках з 9 відділень лишилось 3 і на них з часів совка майже нічого не змінилось! Ну хіба комп'ютери на каси поставили. Але швидше від того не стало, бо увесь софт кривий і через сраку написаний.
показати весь коментар
04.02.2025 10:42 Відповісти
А листи вони збираються доставляти за адресами та повідомляти людей про надходження рекомендованих? Вони лежать по два тижня, люди про них не знають і повертають назад - "адресат не забрав"...
показати весь коментар
04.02.2025 10:43 Відповісти
По таких цінах укрпошта буде сортувати х*** а не посилки. Бо тепер потрібно купувати коробку по ціні самої посилки
показати весь коментар
04.02.2025 10:45 Відповісти
Краще б, відмовилась від Смелянського...
показати весь коментар
04.02.2025 10:59 Відповісти
"Укрпошта" повністю відмовилася від ручного сортування

перше що прийшло в голову після прочитання - Укрпошта почала сортувати посилки ногами

Експресс-лист їхав до Києва(300км) 7 днів. тобто тиждень

Укрпошта це просто Клондайк для корупціонера смілянського
показати весь коментар
04.02.2025 11:16 Відповісти
Укрпошесть...
показати весь коментар
04.02.2025 11:31 Відповісти
а хіба вони не ногами раніше сортували?
Ого так скоро замість дупи головою почнуть думати
показати весь коментар
04.02.2025 11:58 Відповісти
зайдіть у будь яке відділення і там посилки купами на підлозі лежать, що там сортує ті посилки, андроїди чи жіночки пенсійного віку?
показати весь коментар
04.02.2025 12:29 Відповісти
Та шо ,тепер тарифи знизять ,чи шо?
показати весь коментар
04.02.2025 17:24 Відповісти
>"Укрпошта" вклала понад 1 мільярд
Помилка: не вклала, а вкрала.
показати весь коментар
04.02.2025 18:23 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 