"Укрпошта" повністю відмовилася від ручного сортування посилок
АТ "Укрпошта" завершила проєкт з автоматизації сортування посилок та на 100% відмовилася від ручного сортування відправлень.
Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
Зокрема, нещодавно було встановлено останні автоматичні сортувальні лінії в Миколаєві та Запоріжжі.
"Тепер 100% посилок сортуються та обробляються на автоматичних і напівавтоматичних лініях українського виробництва", – наголосив гендиректор.
Проєкт з автоматизації сортування посилок розпочався у квітні 2023 року, у нього "Укрпошта" вклала понад 1 мільярд гривень власних коштів.
Водночас компанії також планує протягом першого кварталу впровадити ситему, завдяки якій у новому застосунку клієнти бачитимуть шлях посилки та дату доставки ще в момент відправлення. Крім того, "Укрпошта" допрацьовує логістику, щоб ця доставка відбувалася наступного дня, якщо відправлення термінове.
За словами Смілянського, на сьогодні понад 85% посилок доставляється протягом двох днів або швидше.
Як повідомлялося, "Укрпошта" торік збільшила кількість міжнародних відправлень на 41% порівняно з показником минулого року – до 36 млн відправлень в експортному та імпортному напрямі.
Також стало відомо, що "Укрпошта" скоротила терміни доставки відправлень з України до США до 14 днів з 20 днів, які необхідні були раніше.
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перше що прийшло в голову після прочитання - Укрпошта почала сортувати посилки ногами
Експресс-лист їхав до Києва(300км) 7 днів. тобто тиждень
Укрпошта це просто Клондайк для корупціонера смілянського
Ого так скоро замість дупи головою почнуть думати
Помилка: не вклала, а вкрала.