Російські браконьєри завдали Азовському морю збитків на понад 4 мільярди

Військова агресія РФ завдала значної шкоди рибному господарству України. Винятком не стало й Азовське море, де ворог займається масовим незаконним виловом водних біоресурсів, за час повномасштабної війни збитки становили понад 4 млрд грн.

Про це повідомили у Державному рибному агентстві.

Зазначається, що окупація басейну Азовського моря унеможливила контроль за виловом водних біоресурсів у цій водоймі з боку України. Утім, використовуючи інформацію в мережі про обсяги вилову риби окупантами, фахівці оцінили збитки, завдані рибному господарству України в Азовському морі.

Так, за попередніми розрахунками, сума збитків, завданих рибному господарству України внаслідок незаконного вилову РФ біоресурсів (калкана азовського, глосі, барабулі, хамси, піленгаса, саргана, ставриди, тарані, судака, оселедця, тюльки, креветок та ін.) в Азовському морі становить понад 4,1 млрд грн.

З них російськими браконьєрами завдано:

у 2022 році – 194,4 млн грн;

у 2023 році – 367 млн грн;

за 9 місяців 2024 року – 3 584 млн грн.

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Вищевказану інформацію Азовським рибоохоронним патрулем Держрибагентства надіслано до Бердянського районного відділу поліції в Запорізькій області для долучення до кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України.