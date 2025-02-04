"Тисяча від Зеленського": Українцям роздали з держбюджету вже 12 мільярдів (оновлено)

У межах програми "Зимова єПідтримка", яка передбачає одноразову виплату 1000 грн, українці отримали ще 917,3 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що цього разу уряд виплатив кошти за заявками, поданими через застосунок "Дія" та відділення банків-партнерів у період з 15 по 27 січня. Загалом це 917,3 тис. заявок, із яких майже 239 тис. – на виплати на дітей.

Своєю чергою прем'єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що загалом на виплати в рамках ініційованої Володимиром Зеленським програми вже витратить майже 12 мільярдів гривень з державного бюджету.

"Наразі понад 13 млн громадян подали заявки на отримання коштів. З них майже 12 млн отримали свої виплати", – цитує Шмигаля пресслужба уряду.

Як повідомлялося, 13 січня Кабмін виділив із резервного фонду держбюджету додаткові 5 млрд грн на реалізацію програми "Зимова єПідтримка".

Як отримати 1000 гривень з держбюджету?

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року Кабмін затвердив умови програми "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 грн кожному громадянину, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

Оформити виплату можна через застосунок "Дія" або "Укрпошту", а витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, медичних чи освітніх послуг, транспорт, мобільний зв’язок та страхування. Крім того, ці кошти можна буде задонатити на Збройні Сили України або купити військові облігації. Готівку з картки зняти не можна.

Прийом заявок на отримання допомоги розпочався на початку грудня, а витратити кошти можна буде до кінця 2025 року. Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через "Дію".