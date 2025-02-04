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Новини
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"Тисяча від Зеленського": Українцям роздали з держбюджету вже 12 мільярдів (оновлено)

тисяча

У межах програми "Зимова єПідтримка", яка передбачає одноразову виплату 1000 грн, українці отримали ще 917,3 млн грн. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що цього разу уряд виплатив кошти за заявками, поданими через застосунок "Дія" та відділення банків-партнерів у період з 15 по 27 січня. Загалом це 917,3 тис. заявок, із яких майже 239 тис. – на виплати на дітей.

Своєю чергою прем'єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що загалом на виплати в рамках ініційованої Володимиром Зеленським програми вже витратить майже 12 мільярдів гривень з державного бюджету.

"Наразі понад 13 млн громадян подали заявки на отримання коштів. З них майже 12 млн отримали свої виплати", – цитує Шмигаля пресслужба уряду.

Як повідомлялося, 13 січня Кабмін виділив із резервного фонду держбюджету додаткові 5 млрд грн на реалізацію програми "Зимова єПідтримка".

Як отримати 1000 гривень з держбюджету?

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року Кабмін затвердив умови програми "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 грн кожному громадянину, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

Оформити виплату можна через застосунок "Дія" або "Укрпошту", а витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, медичних чи освітніх послуг, транспорт, мобільний зв’язок та страхування. Крім того, ці кошти можна буде задонатити на Збройні Сили України або купити військові облігації. Готівку з картки зняти не можна.

Прийом заявок на отримання допомоги розпочався на початку грудня, а витратити кошти можна буде до кінця 2025 року. Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через "Дію".

Автор: 

виплати (476) допомога (1560) Мінекономрозвитку (2017)


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Топ коментарі
+24
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04.02.2025 13:06 Відповісти
+21
КАКОЙ ИДИОТ ВВЁЛ ТЕРМИН ТЫСЯЧА ЗЕЛЕНСКОГО ????ОН ЧТО СВОИ ДЕНЬГИ РАЗДАЁТ???? ПРАВИЛЬНЫЙ ТЕРМИН, ЧТО РАЗДАЮТСЯ ДЕНЬГИ ИЗ БЮДЖЕТА УКРАИНЫ ,ТО ЕСТЬ ДЭРЖАВНИ (НО ОФИС ПАДЛЯКА -ЕРМАКА ВВЁЛ ЭТОТ ТЕРМИН ЧТО БЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ АСОЦИИ РОВАЛИСЬ С ЯЖНЕЛОХОМ А ВСЕ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ И НЕГАТИВ С ЧУЧЕЛОМ ГЕТЬманцевым
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04.02.2025 12:39 Відповісти
+17
замість дронів і РЕБ на фронт Зеленський роздає хабарі майбутньому лохторату, на це гроші знайшов, а на ЗСУ ні
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04.02.2025 13:42 Відповісти
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Отримайте та задонатьте на тцк
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04.02.2025 12:33 Відповісти
Донатять на фронт, а не на тцк.
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04.02.2025 15:01 Відповісти
Сьогодні на сайті "День сарказму".
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04.02.2025 15:04 Відповісти
донатять на унітаз !

мінус 12 млрд. гр. !!!!! на дрони для ЗСУ

ВИБОРИ !

інакше с ЗЄлей пропадемо !

.
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04.02.2025 15:59 Відповісти
Ваня Ванятович, ти вже задрав своїм кацапським ІПСО з ТЦК та ухилянтам !

піди на Майдан поклади квіти перед морем прапорців Українських Героїв і заткни пельку !

урод !

.
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04.02.2025 16:02 Відповісти
КАКОЙ ИДИОТ ВВЁЛ ТЕРМИН ТЫСЯЧА ЗЕЛЕНСКОГО ????ОН ЧТО СВОИ ДЕНЬГИ РАЗДАЁТ???? ПРАВИЛЬНЫЙ ТЕРМИН, ЧТО РАЗДАЮТСЯ ДЕНЬГИ ИЗ БЮДЖЕТА УКРАИНЫ ,ТО ЕСТЬ ДЭРЖАВНИ (НО ОФИС ПАДЛЯКА -ЕРМАКА ВВЁЛ ЭТОТ ТЕРМИН ЧТО БЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ АСОЦИИ РОВАЛИСЬ С ЯЖНЕЛОХОМ А ВСЕ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ И НЕГАТИВ С ЧУЧЕЛОМ ГЕТЬманцевым
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04.02.2025 12:39 Відповісти
Так, кажуть власні вніс у бюджет
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04.02.2025 12:40 Відповісти
Може, навпаки - бюджет для нього і є його власна кишеня. Тут ось цікаво про нього:

Вичерпну характеристику бубона дала його вчителька 2019-го:

1) Він братиме все, але ніколи нічого нікому даватиме.

2) У кого є гроші -- той йому друг.

3) Якщо щось відбувається не так як він того хотів -- він обов'язково буде мститися і мстя його буде страшною.

Саме тому, все що відбувається після того як він "невтік" -- це ніщо інше як його помста всім, хто тоді взявся за зброю, волонтерство, а також всім хто підтримує опозицію.

Вчителька казала що в дитинстві він мстився пакостями, але маючи необмежену владу, яку йому надали інфантильні довбні, ці пакості вже перетворилися на справжній геноцид. Він може знищити все і всіх тільки заради того, щоб ніхто не дізнався що відбувалося у Парижі наодинці з путлєром, у Маскаті у посольстві ворога, на Бірючому, Кабо-Верде, Аргентині і де там ще. Всього вже і не згадаєш скільки разів це падло літало на договорняки з кураторами.

Туди його мабуть не запрошували їхати, а наказували.
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04.02.2025 13:13 Відповісти
А посилання на джерело інформації можеш скинути? Чи це тобі його вчителька персонально доповіла ?
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04.02.2025 15:13 Відповісти
https://x.com/newstop_us/status/1659069382088175617

Легко, мойша. Захотів би - ТИ сам би знайшов
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04.02.2025 17:55 Відповісти
Оце так джерело! Пра распятага мальчіка в трусіках і то правдивіше виглядає! Дякую паржав!
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05.02.2025 02:16 Відповісти
Це не ідіот, це для вави «вибири мене»
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04.02.2025 12:55 Відповісти
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04.02.2025 12:40 Відповісти
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04.02.2025 13:06 Відповісти
розбагатіли ***....
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04.02.2025 13:32 Відповісти
замість дронів і РЕБ на фронт Зеленський роздає хабарі майбутньому лохторату, на це гроші знайшов, а на ЗСУ ні
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04.02.2025 13:42 Відповісти
з іншої сторони подивитись то ці 12 млрд. вкрали би потужні менеджери одним розмахом пера, а так можливо багато задонатять на ЗСУ чи куплять мобілізованим родичам або вже тим хто вже на фронті щось потрібне
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04.02.2025 14:58 Відповісти
Єслі би "вавіну тисячу" нє взял я, ейо би взялі солдати НАТО укралі 5-6 ефектівних мєнєджєров.
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04.02.2025 15:13 Відповісти
нічого нового, ті ж пріколи, не смішно зовсім , дякуючи пріколістам прікаливємся вже шостий рік і будемо ще стільки ж
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04.02.2025 15:41 Відповісти
Ну хоть паржом.
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04.02.2025 15:48 Відповісти
Рада ратифікувала угоду із Британією про кредит на 2 мільярди фунтів на посилення ППО
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04.02.2025 14:11 Відповісти
"Як ви не розумієте?! Ми не можемо НАШІ гроші направити на НАШУ оборону!"
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04.02.2025 15:48 Відповісти
скоріще б зеДєрмачіна пішла за русським кораблем до яника\резнікова і інших хахлячіх рил.
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04.02.2025 14:40 Відповісти
Цікаво, чи почнуть українці щось підозрювати, коли роздадуть тисяч більше, ніж українців?
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04.02.2025 14:56 Відповісти
Ми нічого не помічаємо. От як наприклад бюджет славного міста Торецька на 2025 рік:

Третина бюджету (понад 84 млн грн) виділена на "утримання управління".
Ще третина (88,3 млн грн) на якусь "економічну діяльність".
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04.02.2025 15:12 Відповісти
Навіть з моїми залізобетонними нервами мене від ціх тисяч вже розбирає істеричний сміх))))
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04.02.2025 15:00 Відповісти
ДОВБЕНЬ, ЯК ШО ТИ ВЗЯВ 1000 ЗЕЛЕНСЬКОГО ТО ТИ ЦІМ ПОМІГ КАЦАПАМ ВБИТИ СОЛДАТА ЗСУ.
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04.02.2025 15:03 Відповісти
От я і не брав.
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04.02.2025 15:54 Відповісти
А ти візьми ,й віддай ЗСУ,й допоможеш БІЙЦЯМ
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04.02.2025 17:09 Відповісти
Я не ******* шоб БРАТИ у ЗСУ через посередників і так саме повертати гроши ЗСУ, я і без хитросраких подачок від блазня доначу на СОУ.
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04.02.2025 17:14 Відповісти
Розкидаєтся державними грошима для підняття рейтингу ,не думаю що суттєво це допомогло українцям ,а якби ці кошти допомогли ЗСУ,скільки можна закупити дронів ?
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04.02.2025 15:13 Відповісти
галасуйте за найвеличнишого.....
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04.02.2025 15:15 Відповісти
Цікаво, а скільки це в дронах, та в системах ППО, я уже не питаю про людське життя
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04.02.2025 15:29 Відповісти
Какая радость!
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04.02.2025 15:34 Відповісти
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04.02.2025 15:46 Відповісти
А, ******** скільки?
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04.02.2025 15:43 Відповісти
Зеля красава!!!
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04.02.2025 15:44 Відповісти
Ну так -- Черчіль ********** ж!
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04.02.2025 15:52 Відповісти
Багата країна Україна! Скільки її на грабують, а вона стоїть, тримається. Ще й світ хлібом-олією годує
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04.02.2025 15:44 Відповісти
а кажуть совок гівно. Он який запас міцності. За 30 років ушлиє політікани і олігархи не змогли розрабить, те що діди набудували. Одна енергетика чого вартує.
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04.02.2025 15:56 Відповісти
Однією рукою берем 2 млрд. фунтів в кредит іншою роздаєм 12 млрд. фунтів https://biz.censor.net/news/3533895/tysyacha-zelenskogo-ukrayintsi-otrymaly-vyplaty-na-sche-917-milyioniv
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04.02.2025 15:53 Відповісти
І попередню тисячу, і цю відправив на потреби ЗСУ.
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04.02.2025 15:54 Відповісти
Замість патякати, зробіть те саме.
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04.02.2025 15:55 Відповісти
На ЗСУ,а за тебе голосувати не будемо.Достав,ситі по горло
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04.02.2025 16:29 Відповісти
який аудіт може перевірити 12 млрд. це ж можна 2-3 млрд з цієї суми і на офшори кинуть зеленій гниді.
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04.02.2025 17:07 Відповісти
Тупо вкрали гроші і кажуть що роздали, я от кого не спитаю на роботі жодна людина не брала, у всіх ця тисяча викликає лише хейт.
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04.02.2025 17:49 Відповісти

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