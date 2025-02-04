"Тисяча від Зеленського": Українцям роздали з держбюджету вже 12 мільярдів (оновлено)
У межах програми "Зимова єПідтримка", яка передбачає одноразову виплату 1000 грн, українці отримали ще 917,3 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Зазначається, що цього разу уряд виплатив кошти за заявками, поданими через застосунок "Дія" та відділення банків-партнерів у період з 15 по 27 січня. Загалом це 917,3 тис. заявок, із яких майже 239 тис. – на виплати на дітей.
Своєю чергою прем'єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що загалом на виплати в рамках ініційованої Володимиром Зеленським програми вже витратить майже 12 мільярдів гривень з державного бюджету.
"Наразі понад 13 млн громадян подали заявки на отримання коштів. З них майже 12 млн отримали свої виплати", – цитує Шмигаля пресслужба уряду.
Як повідомлялося, 13 січня Кабмін виділив із резервного фонду держбюджету додаткові 5 млрд грн на реалізацію програми "Зимова єПідтримка".
Як отримати 1000 гривень з держбюджету?
Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року Кабмін затвердив умови програми "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 грн кожному громадянину, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.
Оформити виплату можна через застосунок "Дія" або "Укрпошту", а витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, медичних чи освітніх послуг, транспорт, мобільний зв’язок та страхування. Крім того, ці кошти можна буде задонатити на Збройні Сили України або купити військові облігації. Готівку з картки зняти не можна.
Прийом заявок на отримання допомоги розпочався на початку грудня, а витратити кошти можна буде до кінця 2025 року. Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через "Дію".
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мінус 12 млрд. гр. !!!!! на дрони для ЗСУ
ВИБОРИ !
інакше с ЗЄлей пропадемо !
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піди на Майдан поклади квіти перед морем прапорців Українських Героїв і заткни пельку !
урод !
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Вичерпну характеристику бубона дала його вчителька 2019-го:
1) Він братиме все, але ніколи нічого нікому даватиме.
2) У кого є гроші -- той йому друг.
3) Якщо щось відбувається не так як він того хотів -- він обов'язково буде мститися і мстя його буде страшною.
Саме тому, все що відбувається після того як він "невтік" -- це ніщо інше як його помста всім, хто тоді взявся за зброю, волонтерство, а також всім хто підтримує опозицію.
Вчителька казала що в дитинстві він мстився пакостями, але маючи необмежену владу, яку йому надали інфантильні довбні, ці пакості вже перетворилися на справжній геноцид. Він може знищити все і всіх тільки заради того, щоб ніхто не дізнався що відбувалося у Парижі наодинці з путлєром, у Маскаті у посольстві ворога, на Бірючому, Кабо-Верде, Аргентині і де там ще. Всього вже і не згадаєш скільки разів це падло літало на договорняки з кураторами.
Туди його мабуть не запрошували їхати, а наказували.
Легко, мойша. Захотів би - ТИ сам би знайшов
взялі солдати НАТОукралі 5-6 ефектівних мєнєджєров.
Третина бюджету (понад 84 млн грн) виділена на "утримання управління".
Ще третина (88,3 млн грн) на якусь "економічну діяльність".