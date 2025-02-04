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Новини
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Кількість отримувачів субсидій та пільг на оплату комуналки зменшилася до 3 мільйонів родин, – Шмигаль

Шмигаль про надходження Україні заморожених російських активів

Наразі субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг отримують близько 3,1 мільйона родин.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання Кабміну у вівторок, 4 лютого.

"Майже 3 млн родин отримують допомогу від держави на оплату компослуг. Це субсидії та житлові пільги, які ми надаємо кожному, хто їх потребує", – сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, станом на червень 2024 року житлові субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг отримували близько 3,1 мільйона родин.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2025 рік передбачено 42,32 млрд грн на фінансування житлових субсидій, пільг на житлово-комунальні послуги, що на 7,6 млрд грн менше, ніж попереднього року.

За попередніми прогнозами уряду, кількість отримувачів допомоги від держави на оплату комуналки цього року зменшиться приблизно на 400 тисяч осіб – до 2,8 млн родин, завдяки підвищенню адресності субсидій та вдосконаленню системи їх надання.

Автор: 

пільги (275) субсидія (613) комунальні послуги (343) Шмигаль Денис (1520)


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Топ коментарі
+15
я не пойму в чем радостность поданной информации?в стране 70%± населения пенсионеры и семьи на минималках,и это далеко не 3 мил. и ограничить доступ к субсидиям и радоваться этому при собственных зарплатах!!!! несоизмеримых к людским это верх цинизма!!!!!!
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04.02.2025 13:53 Відповісти
+15
За останні три роки, кількість жителів в Україні зменшилася на кілька мільйонів, а кількість чиновників підросла (як і їх зарплата).
Парадокс 😏
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04.02.2025 13:55 Відповісти
+11
Ну, вы сделайте еще похуже условия и еще меньше будет. Это для вас не проблема.
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04.02.2025 13:54 Відповісти
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Шо там з депутатами, чи ето другоє?
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04.02.2025 13:51 Відповісти
они все на гособеспечении
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04.02.2025 13:55 Відповісти
Це слід тільки привітати. Справи налагоджуються і стає людям краще жити з кожним днем! Керівництво веде державу в правильному напрямку.
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04.02.2025 13:53 Відповісти
Людей правда становится все меньше и меньше - но то такое, люди не главное.
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04.02.2025 14:00 Відповісти
Бгг, классно пожартував . Знайомі пенсіонери кажуть шо не можуть отримати субсидію бо собез (чи хто там цим займається) палки в колеса ставить. І в них зараз за опалення 90% пенсії уходить. Шоб не допомога від дітей - вже б з голодухи подохли.
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04.02.2025 14:10 Відповісти
Сподіваюсь це сарказм?
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04.02.2025 14:20 Відповісти
я не пойму в чем радостность поданной информации?в стране 70%± населения пенсионеры и семьи на минималках,и это далеко не 3 мил. и ограничить доступ к субсидиям и радоваться этому при собственных зарплатах!!!! несоизмеримых к людским это верх цинизма!!!!!!
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04.02.2025 13:53 Відповісти
Ну, вы сделайте еще похуже условия и еще меньше будет. Это для вас не проблема.
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04.02.2025 13:54 Відповісти
Так пенсії ж у нас ростуть день за днем! Кому ті субсидії потрібні?
"Найбільшу пенсію в Україні призначили Сергію Ківалову після того, як він звернувся до суду з вимогою перерахувати розмір виплат. Одеський окружний адміністративний суд ухвалив рішення, за яким його пенсію в розмірі 14 тисяч грн збільшили в 17 разів. Колишній регіонал, нардеп багатьох скликань, який фігурує в розслідуванні НАБУ щодо корупції суддів, щомісячно отримує від ПФУ 245 тис. 990 грн та 46 коп. За рік набігає майже 3 млн грн."
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04.02.2025 14:22 Відповісти
За останні три роки, кількість жителів в Україні зменшилася на кілька мільйонів, а кількість чиновників підросла (як і їх зарплата).
Парадокс 😏
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04.02.2025 13:55 Відповісти
На несколько миллионов? Было 42 осталось меньше 28. На треть. Только в 2024 выехало больше полмиллиона.
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04.02.2025 14:02 Відповісти
Цікаво, що ця вся маса чиновників, мусорів, прокурорів та інших дармоїдів буде жрати, коли припиниться фінансування від ЄС і США? Бізнес не здатен прогодувати таке кубло трутнів, він сам ледве дихає. З чого вони податки будуть збирати для забезпечення такої орди?
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04.02.2025 14:12 Відповісти
Що, шмигальня погана? Заморив вже 3 мильона сімей, падло?
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04.02.2025 13:55 Відповісти
Дык оно и понятно.. Восемь миллионов граждан Украины за кордоном, четыре миллиона под оккупацией .....А если граница пройдёт по Днепру то сможете зелёные -носатые -вороватые мрази ещё одэржувачив субсыдий змэньшиты
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04.02.2025 13:55 Відповісти
Кацапи зменшують навантаження на пенсійний фонд.
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04.02.2025 14:00 Відповісти
і рідкоземельники розріджують
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04.02.2025 14:04 Відповісти
Денис красава!!!
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04.02.2025 14:04 Відповісти
Не зменшились,а влада зменшила.Моєму товаришу зняли.72 роки,до цього справно олержував,а це знайшлася колишня дружина,давно офіційно розведена,але не виписана.А вона років 20 в Бєлгороді живе.Як її виписать?І таких багато.
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04.02.2025 14:04 Відповісти
По офіційних даних ООН - 60% населення України живе за межею бідності,а зебабуїни субсидії і соцдопомогу ріжуть.
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04.02.2025 14:05 Відповісти
І це все ''завдяки'' смарагдовому, мільйони людей змушені виїхати. А зеленим більше грошей на розкрадання.
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04.02.2025 14:08 Відповісти
Прям досянення
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04.02.2025 14:12 Відповісти
- Кількість бідних та жебраків зменшилась до нуля! УРА!
- Розбагатіли?
- Ні, померли...
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04.02.2025 14:28 Відповісти
населеняя виїхало, аби вбито через політкику зелідора
" о дивиться які ми молодці, субсидії тра тількі 3 млн."
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04.02.2025 14:32 Відповісти
Тепер шоблі можна ще в рази підняти зарплати , то їм мало того що вони мародерять на усьому.
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04.02.2025 14:32 Відповісти
На зекономлені гроші потрібно підняти зарплати чиновників
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04.02.2025 15:01 Відповісти
Порхаті нас винищують...
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04.02.2025 16:08 Відповісти

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