Кількість отримувачів субсидій та пільг на оплату комуналки зменшилася до 3 мільйонів родин, – Шмигаль

Наразі субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг отримують близько 3,1 мільйона родин.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання Кабміну у вівторок, 4 лютого.

"Майже 3 млн родин отримують допомогу від держави на оплату компослуг. Це субсидії та житлові пільги, які ми надаємо кожному, хто їх потребує", – сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, станом на червень 2024 року житлові субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг отримували близько 3,1 мільйона родин.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2025 рік передбачено 42,32 млрд грн на фінансування житлових субсидій, пільг на житлово-комунальні послуги, що на 7,6 млрд грн менше, ніж попереднього року.

За попередніми прогнозами уряду, кількість отримувачів допомоги від держави на оплату комуналки цього року зменшиться приблизно на 400 тисяч осіб – до 2,8 млн родин, завдяки підвищенню адресності субсидій та вдосконаленню системи їх надання.