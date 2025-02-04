Ryanair готує план відновлення польотів в Україну. Але є одна умова

Найбільший європейський лоукостер Ryanair готує план, який дозволить відновити польоти в Україну протягом чотирьох-шести тижнів після призупинення війни з РФ.

Про це повідомив виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'Лірі розповів британському виданню The Telegraph.

Він зауважив, що авіакомпанія готує план повернення на український ринок, сподіваючись на реалізацію планів президента США Дональда Трампа домовитися про зупинку бойових дій.

"Я дуже сподіваюся, що цього року (вдасться відновити польоти до України, – ред.). Я вважаю, що однією з речей, які, сподіваюся, може зробити Трамп, було б швидке вирішення питання про незаконне вторгнення Росії в Україну", – сказав О'Лірі.

Він розповів, що Ryanair планує відкрити близько 24 маршрутів до Києва та Львова, але для цього потрібна офіційна домовленість про припинення бойових дій, щоб задовольнити вимоги Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA).

"Зрештою, буде потрібно певне припинення вогню, тому що EASA не дозволить будь-чому літати туди, якщо вони не матимуть якоїсь розумної впевненості, що там не будуть літати ракети", – пояснив О'Лірі.

Він зауважив, що аеропорти у Києві та Львові технічно "готові до роботи", а їх інфраструктура підтримується у належному стані. Водночас відновлення сполучення з Одесою може зайняти більше часу через суттєвий рівень пошкоджень, тоді як деякі аеропорти на сході та півдні України "розбомблені до біса" та фактично зруйновані, у тому числі й аеропорт у Херсоні, куди раніше літав Ryanair, додав О'Лірі.

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Він також припустив, що потяги не були б практичним способом повернення додому для мільйонів українців, що виїхали до Європи.

"Було багато хвилювання щодо відновлення рейсів. Будуть величезні потоки трафіку навіть у перші дні від возз’єднання друзів і родин, та величезних обсягів вхідних інвестицій у відновлення економіки. Ми будемо в цьому центрі", – додав гендиректор Ryanair.

Як повідомлялося, у 2023 році виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі розповідав, що авіакомпанія розглядає два плани відновлення польотів в Україну: масштабне відновлення авіарейсів після завершення війни або ж поновлення невеликої кількості рейсів за умови успішних переговорів України щодо часткового відкриття повітряного простору. Однак з того часу цього не відбулося.

Він також обіцяв, що Ryanair готова вкласти $3 млрд у відновлення польотів з України після завершення війни.