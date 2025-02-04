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Новини
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56% українців витрачають "тисячу Зеленського" на оплату комуналки, – Шмигаль

56% українців витрачають

Кошти, отримані за програмою "Зимова єПідтримка", українці найчастіше витрачають на оплату комунальних послуг – таких 56%. Також допомогу люди спрямовують на купівлю ліків, книг та донати на Збройні Сили України.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Шмигаль зазначив, що наразі понад 13 млн громадян подали заявки на отримання коштів, і з них майже 12 млн отримали свої виплати.

Умови програми "Зимова єПідтримка"

22 листопада Кабмін затвердив умови програми "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 грн кожному громадянину, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

Оформити виплату можна через застосунок "Дія" або "Укрпошту", а витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, медичних чи освітніх послуг, транспорт, мобільний зв’язок та страхування. Крім того, ці кошти можна буде задонатити на Збройні Сили України або купити військові облігації. Готівку з картки зняти не можна.

Прийом заявок на отримання допомоги розпочався на початку грудня, а витратити кошти можна буде до кінця 2025 року. Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через "Дію".

Автор: 

допомога (1560) Шмигаль Денис (1520) єПідтримка (68)


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Топ коментарі
+7
Брати щось у зрадника - себе принизити, а зрадника немов би вибачити. Не прощаю і у зрадників нічого не беру. Ви готові пробачити зуйлу і його банді знищення сотень тисяч громадян, окупацію, мільйони безпритульних біженців? Якщо їсти з одного корита з свинею сам станеш свинею...
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04.02.2025 17:49 Відповісти
+4
треба донатити на ЗСУ а не комунальним олігархам
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04.02.2025 17:10 Відповісти
+4
вы конченные зе твари горите в аду
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04.02.2025 17:47 Відповісти
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треба донатити на ЗСУ а не комунальним олігархам
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04.02.2025 17:10 Відповісти
а потом кто донатеров прикроет от вымогателей-отрубателей тех самых олигархов??
то то,помни приоритеты своих трат смерд))
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04.02.2025 17:14 Відповісти
Посіпака батька війни АХМЄТОВА працює ЮЛЬКОЮ - гидотне повернення в минуле ...

Тобто потрібна була та тисяча тільки 56 відсоткам - а усі Ківалови з суддями ТАТАРОВА -ПОРТНОВА з пенсіями по 250 тис - то 46 відтоків решта отримавших 1000 ?
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04.02.2025 17:23 Відповісти
нам дронов НЕ надо !

ЗЄля, нам тисчу давай !

.
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04.02.2025 17:33 Відповісти
негодяи,нищеброды,портят лысой ахметовской ****** статистику и впечатление о заботе о ,,населении,,
по плану должны были коньяк,шлюх и кокаин покупать , а не какую-то коммуналку
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04.02.2025 17:12 Відповісти
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04.02.2025 17:17 Відповісти
44% надали перевагу підтримці рівню етанолу в крові.
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04.02.2025 17:25 Відповісти
Споглядає, хто куди ту срату тищу тулить. Більше ж зайнятися нічим.
Шмигаль! Любиш спостерігати, як сохне фарба?
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04.02.2025 17:20 Відповісти
Краще сплатіть військовозобов'язаним курс тактичної підготовки чи купіть автотранспорт для ЗСУ, зелені потвори!
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04.02.2025 17:23 Відповісти
Люди живуть у стані війни а ти ще їх ображаєш за їхню розсудливість у тяжкі часи. Чим ти краще за них сидячи у Європі і розкидаючи між людей тавро розбрату?
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04.02.2025 19:51 Відповісти
Яка, нафіг, Європа! Я два роки в ЗСУ, чекаю заміни. А зелені падлюки перетворюють мою потенціальну заміну не в воїнів, а в пацюків.
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05.02.2025 13:24 Відповісти
вы конченные зе твари горите в аду
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04.02.2025 17:47 Відповісти
Брати щось у зрадника - себе принизити, а зрадника немов би вибачити. Не прощаю і у зрадників нічого не беру. Ви готові пробачити зуйлу і його банді знищення сотень тисяч громадян, окупацію, мільйони безпритульних біженців? Якщо їсти з одного корита з свинею сам станеш свинею...
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04.02.2025 17:49 Відповісти
Дурники які комуналку сплатили, ви цю тисячу доложите подальших тарифах в яких ця тисяча вже закладена. 11 мільярдів напряму вбуханих в інфляцію - це влада до##ойобів і народ до##ойобів, що на це повівся.
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04.02.2025 18:35 Відповісти
Грьобаний дебіл....воно навіть не уявляє скіки люди платять квартплати і за що можно заплатити 1т.грн....кінчені виродки...
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04.02.2025 21:35 Відповісти

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