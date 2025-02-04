56% українців витрачають "тисячу Зеленського" на оплату комуналки, – Шмигаль

Кошти, отримані за програмою "Зимова єПідтримка", українці найчастіше витрачають на оплату комунальних послуг – таких 56%. Також допомогу люди спрямовують на купівлю ліків, книг та донати на Збройні Сили України.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Шмигаль зазначив, що наразі понад 13 млн громадян подали заявки на отримання коштів, і з них майже 12 млн отримали свої виплати.

Умови програми "Зимова єПідтримка"

22 листопада Кабмін затвердив умови програми "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 грн кожному громадянину, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

Оформити виплату можна через застосунок "Дія" або "Укрпошту", а витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, медичних чи освітніх послуг, транспорт, мобільний зв’язок та страхування. Крім того, ці кошти можна буде задонатити на Збройні Сили України або купити військові облігації. Готівку з картки зняти не можна.

Прийом заявок на отримання допомоги розпочався на початку грудня, а витратити кошти можна буде до кінця 2025 року. Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через "Дію".