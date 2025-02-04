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Новини
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Понад 84 тисячі молодих українців отримали кошти на купівлю книг за програмою "єКнига", – Шмигаль

Понад 84 тисячі молодих українців отримали кошти на купівлю книг за програмою

Уже понад 90 тис. молодих українців подали заявки на отримання допомоги на купівлю книжок від початку запуску програми "єКнига".

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. 

Шмигаль зазначив, що більше ніж 84 тис. заявників уже отримали кошти.

"Таким чином молоді українці читають більше українських книжок, і водночас ми підтримуємо українське книговидавництво", – сказав прем'єр.

Як повідомлялося, в грудні минулого року в Україні стартувала послуга "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці можуть отримати від держави 908 грн на книжки.

Закон, що передбачував видачу сертифікатів на придбання книг, а також запуск програм субсидій на відшкодування витрат на оренду нерухомості для книжкових магазинів ухвалили ще 19 червня 2022 року. Видача громадянам України сертифікатів на придбання книг мала розпочатися з 1 січня 2023 року, однак у вказані строки цього не відбулося.

Щоб розблокувати запуск цих програм, протягом останніх двох років Верховна Рада ухвалила ще два закони. Останній із них президент Володимир Зеленський підписав у червні.

Автор: 

книги (79) молодь (19) допомога (1560) Шмигаль Денис (1520) єПідтримка (68)


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Топ коментарі
+7
Здається у зеленського зі шмигалем одна програма «єДебіл», успішність якої вони продемонстрували і продовжують це підтверджувати!
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04.02.2025 21:08 Відповісти
+5
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04.02.2025 21:27 Відповісти
+4
Я вибачаюсь, пане Боневтік, а коли буде програма "Є - ковбаса" або "Є - сільодка" по 7 гривень ?
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04.02.2025 21:31 Відповісти
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За ці гроші хіба що електронних накуплять
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04.02.2025 21:04 Відповісти
Здається у зеленського зі шмигалем одна програма «єДебіл», успішність якої вони продемонстрували і продовжують це підтверджувати!
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04.02.2025 21:08 Відповісти
84 000 довбней.
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04.02.2025 21:17 Відповісти
Мабуть погано, коли в житті більше немає чим зайнятися, крім як лізти в чуже життя та рахувати чужі кошти. Купили і добре
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04.02.2025 21:19 Відповісти
А де ви побачили залазання у чкже життя, крім вашого намаганя влізти у моє? Проста констатація факта - 84 000 довбней шо взяли кошти яки повинні ідтина СОУ.
ВЗЯВ ЦІ КОШТИ - ДОПОМІГ РУСНЕ ВБИТИ СОЛДАТА ЗСУ.
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04.02.2025 21:52 Відповісти
Так-так: купив пляшку вина, замість донату - зрадник!

Мінекономіки роз'яснювало, що ці кошти не пішли б на армію
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04.02.2025 22:24 Відповісти
Взагалі-то держава ухвалила закон і всі ці виплати за законом. Якщо є претензії, то до держави.
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04.02.2025 22:35 Відповісти
Цей смердючий закон ухвалила зелена монобільшисть яка працює на ворога, а не держава. Ти 1000 зеленського теж взяв?
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05.02.2025 07:31 Відповісти
зьоодат що ти висрало, ти купило булку ліба , значить зрадник бо не віддав на ЗСУ?
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05.02.2025 07:20 Відповісти
Купив хліб - задонатів у бюджет а на СОУ я доначу окремо. Ти взяв 1000 зеленського - вбив солдата ЗСУ. Взяв шмигальськи - вбив солдата ЗСУ.
Довбням цього не зрозуміти.
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05.02.2025 07:36 Відповісти
До реси, уе не чужи кошти це мої кошти та мого кума якими ми наповнюємо бюджет а шмигаль їх роздає довбням. Чи можн шмигаль ці кошти з власного гаманця роздає?
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04.02.2025 22:21 Відповісти
Тре у нього запитати
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04.02.2025 22:26 Відповісти
А так не зрозуміло? Данінг з Крюгером це заважают зрозуміти?
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05.02.2025 07:37 Відповісти
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05.02.2025 11:39 Відповісти
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04.02.2025 21:27 Відповісти


який піїт, такі й назви жидеврів:
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05.02.2025 06:18 Відповісти
Я вибачаюсь, пане Боневтік, а коли буде програма "Є - ковбаса" або "Є - сільодка" по 7 гривень ?
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04.02.2025 21:31 Відповісти
Ініціатива правильна а от аудиторію потрібно розширити!! Книжковий бізнес це дуже важливо
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04.02.2025 21:32 Відповісти
А зараз молодь паперові книги читає?
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04.02.2025 22:00 Відповісти
якби я читав тільки паперові 1-робив би тільки на книжкові магазини бо це десь під 150-200 шт на рік,2-що робити с тими що вже пройшли руки,очі???на папері можна брати тільки бесселери а у нас у продажу 99% це шлак для розваги однорідний до серіалів🤣🤣🤣
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04.02.2025 22:15 Відповісти
Так, придбав давно собі читалку Kindle, бо дійсно працював би тільки на книги та і де їх зберігати в такій кількості? 😁
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04.02.2025 22:30 Відповісти
думаю тобі потрібно з дитячих починати,деградація мозку торкнулася з вибудовування смислово-логічних зв"язків з прочитаного
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05.02.2025 00:27 Відповісти
О, вже лікарі підтягнулися на форум 😆 Читайте дитячі: хоч коми навчитеся правильно ставити в реченнях
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05.02.2025 00:31 Відповісти
Проста маленька дитяча книжка (і не в твердій палітурці) під 40-50 грн коштує. Своє дитинство згадуєш - усе книжками забито, тільки там риєшся в них. Зараз книжка більше як подарунок для понтів
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04.02.2025 22:38 Відповісти
понты не понты, по себе знаю,бросишь читать будешь одним из серого убого отупевшего легкоманимулируемого стада....у меня старшему 18 он такие вещи читает у меня бывают проблемы осилить,так что вывод один читать нужно!!!
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05.02.2025 00:22 Відповісти
Я писал про цены на книги. Открываю первый вариант, что на уме - "Приключения Тома Сойера". Розетка, 399грн
Ну, это уже не просто почитать и вспомнить на досуге, это уже сугубо как подарочный вариант

А про чтение - это факт, недавно читал, что когда просматриваешь постоянно короткие ролики, то там просто деградирует отдел мозга, который отвечает за глубокое и пространственное мышление с анализом. Книги это развивают, потому что иначе там никак не представишь.
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05.02.2025 00:55 Відповісти
Ну ціни так... Тому "читалка" рулить. Саме "читалка", бо там дисплей типу e-ink і заряду батареї на пару тижнів вистачає. Але і читати багато часу особливо і немає. Коротенькі ролики - це зрозуміло. По роботі Ютуб дуже рятує, по ремонтах також
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05.02.2025 01:03 Відповісти
уже плюс тебе в копилку что ты знаешь о подобных ресурсах и возможностях,не все с тобой еще потеряно,было бы желание
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05.02.2025 01:28 Відповісти
Так точно. І величезний плюс, що ті старі книжки, які раніше читав і хочеться перечитати - просто закачав і всі вони там

От із часом, то справді проблема. Хоча, як я вже помітив, що цю проблему самі собі створюємо - тільки 5 хвилин вільних, а в голові вже молотком стукає, що на дурниці страждаєш, треба щось робити, а то все пропаде, все пропустиш. І починаєш щось робити даремно, наче в молодості перед начальником видимість роботи показати.
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05.02.2025 01:35 Відповісти
Ну і таке бувало... Але роботи дійсно багато. А як приходиш - або спати вже хочеться, або дійсно щось таки зробити треба. Багато читав у блекаути 22-23-рр. Але багато читати теж набридає... Та і для дозвілля є і інші інтереси - гра на барабанах, малювання схем в програмах. Раніше було хоббі електроніка, зараз на роботі цього вистачає... Ну, на роботі довідники всі паперові... Наприклад ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПУЕ тощо, тому що іноді швидко треба щось знайти. Ну, дома теж є паперова бібліотека і різні довідники з електротехніки... І є ще особливість: от подивишся ролік на каналі якомусь хвилин так на 60-70 і розумієш краще, ніж в довіднику "сухою" мовою. Просто є люди, у яких талант викладати і мені так інформація сприймається краще...
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05.02.2025 01:44 Відповісти
с 91 года ни одна власть не стремилась сделать население образованным,образованый самодостаточный человек угроза для существования самой малообразованной убогой живущей на рефлексах власти и потому все доступы и средства к получению знаний сделали максимально дорогими,не компетентными,поверхостными,затрудненными к получении.даже совок большую часть процесса отдавал пропаганде и политэкономике в которой возвеличивание мумифицированных трупов заменяло саму суть образования
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05.02.2025 01:26 Відповісти
Все власти, что у нас были, то сравнимо с фильмом "Судная ночь". Вроде так называется, смысл в том, что раз в день дают полною свободу и делай что хочешь. Ну а тут 5 лет дают и пока не свергли, то нужно все своровать и на будущее везде приткнуть своих людей.

Инвестиции в читающую, думающую нацию - это если кто-то думает инвестициями в будущее и не себе в карман, а для государство в целом. И когда это поддерживается общей государственной политикой, кто бы не пришел бы к власти. Ну, у нас это уже не будет никогда ( в ближайшие 50 лет точно ), поэтому только самодисциплина в плане, что так воспитывать своих детей
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05.02.2025 01:41 Відповісти
не поверите,у меня 1незаконченая инженерная вышка,но 3 технологичных специальности с 6 разрядом(раньше только с вышкой),с 10к продаваемых строительных под уровень ,,продвинутый ученик,,, и парочка от проектировки до финиша мебельных изделий -металл,дерево,стекло,пластики,дсп до товарного вида и это все без институтов,техникумов,пту и учкомбинатов ....и когда кто-то стонет что не умеет или не может было бы желание и цель
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05.02.2025 02:08 Відповісти
а в общем-население деградирует,память даже короткого периода отсутствует,причинноследственные связи тоже,знания истории 0

никто даже не задается вопросом как при счастливом совке так получилось что в 1917 украинцев 83 миллиона а в 1991-52???может что-то было не так ???
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05.02.2025 02:14 Відповісти
підароязикий так ти і є зі стала посібників руськага міра... В тебе мозок як у курки , якщо ти це не зрозуміло і досі... Срати на форумі України язиком ворога це треба бути тупою упороьоб гнидою
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05.02.2025 07:23 Відповісти
Це справжній ідіотизм, у військовий час випрошувати у заходу допомогу, а самим витрачати гроші на книги. Скільки дронов можна було купити на ці гроші, скільки життів можна було врятувати. Але комусь захотілося заробити на цьому
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04.02.2025 22:04 Відповісти
Судячи як на ці книжки з часів короновірусу викидається, то просто потрібні люди в книговидавництвах
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04.02.2025 22:48 Відповісти
зараз є кому робити, а завтра? війна чи не війна потрібно завжди читати і розвиватися інакше опустимося на рівень кацапа.
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05.02.2025 00:48 Відповісти
А волонтерка Юсупова, та тисячі іншіх, пишуть шо для Армії не вистачає коштів та збираєть останні копійки на .... та на все.
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05.02.2025 04:23 Відповісти

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