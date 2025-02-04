Понад 84 тисячі молодих українців отримали кошти на купівлю книг за програмою "єКнига", – Шмигаль

Уже понад 90 тис. молодих українців подали заявки на отримання допомоги на купівлю книжок від початку запуску програми "єКнига".

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Шмигаль зазначив, що більше ніж 84 тис. заявників уже отримали кошти.

"Таким чином молоді українці читають більше українських книжок, і водночас ми підтримуємо українське книговидавництво", – сказав прем'єр.

Як повідомлялося, в грудні минулого року в Україні стартувала послуга "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці можуть отримати від держави 908 грн на книжки.

Закон, що передбачував видачу сертифікатів на придбання книг, а також запуск програм субсидій на відшкодування витрат на оренду нерухомості для книжкових магазинів ухвалили ще 19 червня 2022 року. Видача громадянам України сертифікатів на придбання книг мала розпочатися з 1 січня 2023 року, однак у вказані строки цього не відбулося.

Щоб розблокувати запуск цих програм, протягом останніх двох років Верховна Рада ухвалила ще два закони. Останній із них президент Володимир Зеленський підписав у червні.