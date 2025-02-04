Понад 84 тисячі молодих українців отримали кошти на купівлю книг за програмою "єКнига", – Шмигаль
Уже понад 90 тис. молодих українців подали заявки на отримання допомоги на купівлю книжок від початку запуску програми "єКнига".
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
Шмигаль зазначив, що більше ніж 84 тис. заявників уже отримали кошти.
"Таким чином молоді українці читають більше українських книжок, і водночас ми підтримуємо українське книговидавництво", – сказав прем'єр.
Як повідомлялося, в грудні минулого року в Україні стартувала послуга "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці можуть отримати від держави 908 грн на книжки.
Закон, що передбачував видачу сертифікатів на придбання книг, а також запуск програм субсидій на відшкодування витрат на оренду нерухомості для книжкових магазинів ухвалили ще 19 червня 2022 року. Видача громадянам України сертифікатів на придбання книг мала розпочатися з 1 січня 2023 року, однак у вказані строки цього не відбулося.
Щоб розблокувати запуск цих програм, протягом останніх двох років Верховна Рада ухвалила ще два закони. Останній із них президент Володимир Зеленський підписав у червні.
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ВЗЯВ ЦІ КОШТИ - ДОПОМІГ РУСНЕ ВБИТИ СОЛДАТА ЗСУ.
Мінекономіки роз'яснювало, що ці кошти не пішли б на армію
Довбням цього не зрозуміти.
який піїт, такі й назви жидеврів:
Ну, это уже не просто почитать и вспомнить на досуге, это уже сугубо как подарочный вариант
А про чтение - это факт, недавно читал, что когда просматриваешь постоянно короткие ролики, то там просто деградирует отдел мозга, который отвечает за глубокое и пространственное мышление с анализом. Книги это развивают, потому что иначе там никак не представишь.
От із часом, то справді проблема. Хоча, як я вже помітив, що цю проблему самі собі створюємо - тільки 5 хвилин вільних, а в голові вже молотком стукає, що на дурниці страждаєш, треба щось робити, а то все пропаде, все пропустиш. І починаєш щось робити даремно, наче в молодості перед начальником видимість роботи показати.
Инвестиции в читающую, думающую нацию - это если кто-то думает инвестициями в будущее и не себе в карман, а для государство в целом. И когда это поддерживается общей государственной политикой, кто бы не пришел бы к власти. Ну, у нас это уже не будет никогда ( в ближайшие 50 лет точно ), поэтому только самодисциплина в плане, что так воспитывать своих детей
никто даже не задается вопросом как при счастливом совке так получилось что в 1917 украинцев 83 миллиона а в 1991-52???может что-то было не так ???