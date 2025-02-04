БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 509 9

Відключень світла в Україні через морози бути не може, – міністр Галущенко

Галущенко спростував відключення світла в Україні через морози

Міністр енергетики України Герман Галущенко спростував можливе введення графіків відключення електроенергії через морозну погоду в Україні, додавши, що єдиною причиною таких заходів можуть бути тільки атаки Росії.

Про це Галущенко заявив журналістам у Києві після зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, передає Інтерфакс-Україна. 

"Температура не впливає на графіки відключень. Єдине, що впливає, – це наслідки атак", – сказав Галущенко.

При цьому Галущенко наголосив, що навіть попри суттєвий рівень пошкоджень внаслідок ракетно-дронових атак російських агресорів відключення електроенергії, які спостерігаються останніми днями, мають обмежений характер.

Водночас він зазначив, що у вихідні дні Росія серйозно пошкодила один із об'єктів генерації.

"Хочу сказати, що в неділю ми, на жаль, втратили велику генеруючу потужність, і ще невідомо, скільки часу піде на відновлення. Ще треба час, щоб дефектувати. Але ми бачимо суттєвий рівень пошкодження", – розповів Галущенко.

Як повідомлялося, починаючи з 1 лютого "Укренерго" змушено була вводити на той чи інший час графіки аварійних відключень у низці областей. Зокрема, 4 лютого їх застосували в Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, а також частково в Дніпропетровській та Черкаській областях. Компанія наголошувала, що введення графіків були спричинені  серйозними обстрілами енергосистеми.

До того "Укренерго" наголошувало, що інформація щодо загрози повернення відключень електроенергії внаслідок похолодання не відповідає дійсності.

Як повідомлялося, за 2024 рік в Україні вдалося відновити близько 4 ГВт потужності теплової та гідроенергетики, а цього року планується відновлення ще близько 3 ГВт.

Наприкінці грудня минулого року у Міненерго заявили, що сумарна потужність генеруючих установок розподіленої газової генерації, підключених станом на 31 грудня 2024 року, склала 967 МВт. Із них 835 МВт введено в експлуатацію у 2024 році, стверджували у міністерстві.

Тоді у Міненерго уточнювали, що частина генеруючих об’єктів підключені до технологічних електричних мереж споживача та використовуються для покриття власних потреб підприємств та громад, не навівши жодних інших подробиць.

Однак згодом в "Укренерго" уточнили, що до енергосистеми України у 2024 році були підключені установки розподіленої газової генерації потужністю лише 177,5 МВт, з них за минулий рік підключили установки загальною потужністю 32,8 МВт.

Автор: 

електроенергія (4289) Галущенко Герман (212) відключення світла (606)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відключень світла в Україні через морози бути не може, - глава Міненерго Галущенко.

Ага.
І обстрілів через морози не буде мабуть...
Про що цей поц тільки не розповідав, аби тільки біля корита залишитися.
показати весь коментар
04.02.2025 20:13 Відповісти
от ***.
значить треба приготуватись до відключень!
колись, якийсь зелений дегенерат відкриває рот, треба готуватися до гіршого.
показати весь коментар
04.02.2025 20:19 Відповісти
Притомні люди завжди готові до відключень. В статті чітко написали, що морози відключення не спричинять. А обстріли від енергетиків не залежать. Але ж знову ж зрада
показати весь коментар
04.02.2025 21:22 Відповісти
І морозів не буде. - Галущенко.
показати весь коментар
05.02.2025 02:00 Відповісти
а як -150 чи + 200? міністр без фантазії
показати весь коментар
04.02.2025 20:22 Відповісти
Це дуже супер потужне сильне краснобайство. Цикл робіт цього генія також має вкючати "Вплив місячного світла на рост телеграфних стовпів" і "вбиває не електрика - вбиває, коли два пальця у розетку сувати, ги-ги-ги".
показати весь коментар
04.02.2025 20:31 Відповісти
Ще одна почвара Деркачівська... Країної керують риги, а гинуть патріоти і селяни...
показати весь коментар
04.02.2025 20:33 Відповісти
"бути не може" - це те саме, що й "не буде"?
показати весь коментар
04.02.2025 20:33 Відповісти
Газа нема, но ви "держітесь".
показати весь коментар
04.02.2025 22:07 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 