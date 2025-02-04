Відключень світла в Україні через морози бути не може, – міністр Галущенко

Міністр енергетики України Герман Галущенко спростував можливе введення графіків відключення електроенергії через морозну погоду в Україні, додавши, що єдиною причиною таких заходів можуть бути тільки атаки Росії.

Про це Галущенко заявив журналістам у Києві після зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, передає Інтерфакс-Україна.

"Температура не впливає на графіки відключень. Єдине, що впливає, – це наслідки атак", – сказав Галущенко.

При цьому Галущенко наголосив, що навіть попри суттєвий рівень пошкоджень внаслідок ракетно-дронових атак російських агресорів відключення електроенергії, які спостерігаються останніми днями, мають обмежений характер.

Водночас він зазначив, що у вихідні дні Росія серйозно пошкодила один із об'єктів генерації.

"Хочу сказати, що в неділю ми, на жаль, втратили велику генеруючу потужність, і ще невідомо, скільки часу піде на відновлення. Ще треба час, щоб дефектувати. Але ми бачимо суттєвий рівень пошкодження", – розповів Галущенко.

Як повідомлялося, починаючи з 1 лютого "Укренерго" змушено була вводити на той чи інший час графіки аварійних відключень у низці областей. Зокрема, 4 лютого їх застосували в Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, а також частково в Дніпропетровській та Черкаській областях. Компанія наголошувала, що введення графіків були спричинені серйозними обстрілами енергосистеми.

До того "Укренерго" наголошувало, що інформація щодо загрози повернення відключень електроенергії внаслідок похолодання не відповідає дійсності.

Як повідомлялося, за 2024 рік в Україні вдалося відновити близько 4 ГВт потужності теплової та гідроенергетики, а цього року планується відновлення ще близько 3 ГВт.

Наприкінці грудня минулого року у Міненерго заявили, що сумарна потужність генеруючих установок розподіленої газової генерації, підключених станом на 31 грудня 2024 року, склала 967 МВт. Із них 835 МВт введено в експлуатацію у 2024 році, стверджували у міністерстві.

Тоді у Міненерго уточнювали, що частина генеруючих об’єктів підключені до технологічних електричних мереж споживача та використовуються для покриття власних потреб підприємств та громад, не навівши жодних інших подробиць.

Однак згодом в "Укренерго" уточнили, що до енергосистеми України у 2024 році були підключені установки розподіленої газової генерації потужністю лише 177,5 МВт, з них за минулий рік підключили установки загальною потужністю 32,8 МВт.