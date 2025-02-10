У колишнього глави "Роснєфті" можуть конфіскувати бізнес у Росії

Колишній голова "Роснєфті" Сергєй Богданчиков, який очолював найбільшу нафтову компанію Росії з 1998 по 2010 рік, став фігурантом позову Генпрокуратури РФ до Арбітражного суду Сахаліну.

Про це пише The Moscow Times.

Позов, аналогічний тим, що прокурори подавали для вилучення активів у справах про незаконну приватизацію 1990-х, також подано до семи кіпрських офшорів та бізнесмена Марка Гарбера.

Cеред третіх осіб у позові названо зокрема ТОВ "Сахалін-Шельф-Сервіс" – власник Сахалінського Західного морського порту, єдиного на Далекому Сході спеціалізованого порту з обслуговування нафтогазових проєктів. Богданчикову належить 52% ТОВ "Сахалін-Шельф-Сервіс".

Кавалер російського Ордену "За заслуги перед отечеством" двох ступенів, російського Ордену Пошани та заслужений працівник нафтогазової промисловості РФ Богданчиков на початку 2000-х років сам брав участь у націоналізації активів "Юкоса" (російська нафтова компанія, що існувала з 1993 по 2007 рік, була оголошена банкрутом, – ред.), найбільший із яких – "Юганскнефтегаз" – дістався "Роснєфті" під його керівництвом.

У 2010 році він покинув нафтову компанію через конфлікт із Ігорем Сєчіним – чинним головним виконавчим директором "Роснєфті".

Кого націоналізує влада Росії

Минулого року в Росії було націоналізовано щонайменше 67 компаній із загальною виручкою понад 807,6 млрд руб. та вартістю активів понад 544,7 млрд руб. Із початку 2025 року в держвласність Росії перейшли найбільший зернотрейдер "Родные поля", найбільший власник складів Raven Russia, також аеропорт "Домодєдово" та Петербурзький нафтовий термінал.

Причиною націоналізації найчастіше ставало порушення антикорупційного законодавства (29 компаній), незаконна приватизація у 90-х (8 компаній), покриття збитків (11 компаній), а також участь в екстремістській діяльності (2 компанії) або в екстремістському об'єднанні (3 компанії). При цьому рішення про націоналізацію щонайменше 64% компаній (43 компанії) було ухвалено в закритому режимі.

За 2022-2023 роки понад 180 приватних підприємств перейшли під контроль Росії, а вимоги про націоналізацію, що надійшли до судів за два роки, стосувалися майже 200 компаній. В основному це підприємства, що випускають продукцію військового призначення, а також активи бізнесменів, що залишили країну.