Понад 11 тисяч компаній переїхали по Україні торік. Найбільше їдуть із Києва

Упродовж минулого року в Україні релокувалося 11 083 компанії, що на 18% менше, ніж у 2023 році та на 25% менше, ніж до повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє платформа "Опендатабот" із посиланням на дані Єдиного державного реєстру.

Зазначається, що 32% цих компаній займаються оптовою торгівлею, 6% – будівництвом, ще 4,8% компаній проводять операції з нерухомістю.

Найбільше бізнесів покинуло Київ – 36,6% або 4 тис. компаній. Ще по 10% виїхало з Київської та Дніпропетровської областей.

Водночас ті ж самі регіони є найпопулярнішим місцем, куди переїжджає бізнес: 28% компаній зареєструвалися у Києві, ще 11% релокувалися до Київської області, а 10% – до Дніпропетровської.

Найпопулярніші маршрути переїздів такі: з Києва до Київської області – 775 компаній, із Києва до Дніпропетровської області – 575, а також із Київської області в Київ – 563.

Найбільшою компанією за доходом у третьому кварталі 2024 року, яка релокувалася, стала "ЗЕ.ТЕК" (6,7 млрд грн), яка торгує газом. Торік вона поїхала з Рівненської області до Києва, але у 2025 році повернулася назад.

Компанія "Кворум-Нафта" (5,7 млрд грн), яка виробляє паперову продукцію, релокувалася з Миколаївської області у Київ. А виробнича компанія "Золотий дракон" (4 млрд грн доходу), що займається оптовою торгівлею, переїхала з Вінницької області у Київ.