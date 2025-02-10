Квартири, кав’ярні та повітряне судно: АРМА знайшло майно київських підприємців, причетних до фальсифікації ліків

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило активи осіб, причетних до організації незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих лікарських засобів на території України.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними слідства, група киян через підконтрольні юридичні особи організувала виробництво і незаконний обіг лікарських засобів, які містили психотропні речовини віднесені до наркотичних.

Зазначається, що в АРМА зібрали і проаналізували детальну інформацію про бенефіціарів та підконтрольні їм активи. Зокрема, виявлено низку майна:

21 об'єкт нежитлової нерухомості, серед яких офіси, кав’ярні та паркомісця у Києві

26 об'єктів житлової нерухомості в столиці

16 земельних ділянок в Закарпатській, Донецькій та Івано-Франківській областях

люксовий автомобіль та повітряне судно

частки у статутних капіталах.

Отримані дані були передані до Національної поліції для вжиття необхідних заходів, зокрема арешту виявлених активів.

Як повідомлялося, АРМА знайшло активи екснардепа та проросійського олігарха Вадима Новинського загальною вартістю понад 3 мільярди гривень.