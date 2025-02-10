БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Україні запустили систему "Є-Бджільництво"

мед,бджоли

Міністерство аграрної політики та продовольства запускає нову електронну систему "Є-Бджільництво".

Про це повідомив очільник відомства Віталій Коваль у Telegram.

Зазначається, що наразі йдеться про перший етап, зокрема, запуск електронного сервісу завчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин. Цей сервіс допоможе бджолярам убезпечити бджіл від отруєння та організувати кероване бджолозапилення.

Завдяки новому сервісу аграрії отримають можливість вести журнал обробки земельних ділянок засобами захисту рослин (ЗЗР), подати заявку на пошук пасічника для розміщення пасіки, обрати пасічника із списку тих, хто запропонував свої послуги, вибрати період та земельні ділянки для запланованої обробки ЗЗР, інформувати пасічників, пасіка яких розміщена в радіусі восьми кілометрів поруч з оброблюваними ділянками та інше.

При цьому бджолярі зможуть інтегрувати ДАР із реєстром пасічників, встановити геопозиції пасіки, надіслати відгук пасічника на заявки від аграріїв, подати заявку на пошук аграріїв, які потребують запилення, обрати тип вирощуваної культури та земельні ділянки під них.

У Мінагрополітики наголосили, що новий електронний сервіс повністю інтегрується з іншими електронними системами. Наприклад, реєстрами пасік та пестицидів.

Як повідомлялося, в Україні 2024 року смертність бджіл на контрольованій території становила 20-25%, це значно вище за показники до повномасштабної війни та пояснюється несприятливими погодними умовами навесні та влітку, які призвели до скорочення площ медоносних рослин.

Мінагрополітики (1392) бджоли (15)
+13
"Є-банутись"
показати весь коментар
10.02.2025 12:54 Відповісти
+8
Людей вже переписали і злили, взялись за бджіл.
показати весь коментар
10.02.2025 12:45 Відповісти
+6
Хана бджолам! Бо тільки за щось візьмуться кардинал єрмак зі своїми 5-6 "ефективними менеджерами" та своєю зеленою макакою, то вважай пропало.
показати весь коментар
10.02.2025 13:05 Відповісти
Коментувати
Є - це Єрмак?
показати весь коментар
10.02.2025 12:57 Відповісти
За ініціативою Ющенко?
А де зараз він з виводком? Андруша його де? А Тарасик його де? У складі який бригади боронять країну?
показати весь коментар
10.02.2025 12:57 Відповісти
скоріш за все....Збирають мед
показати весь коментар
10.02.2025 13:18 Відповісти
В горах Швейцарії? Маю надію шо з тримбитами та у шароварах.
показати весь коментар
10.02.2025 13:50 Відповісти
Ющ в курсі ?
показати весь коментар
10.02.2025 12:59 Відповісти
показати весь коментар
10.02.2025 13:51 Відповісти
Він подумав що вони там вже зовсім Є...нуті.
показати весь коментар
10.02.2025 14:05 Відповісти
Пора запускати тепер Ємед і кожному користувачу Дії надавати можливість той мед лизати на екрані (( Задовбали своїми Єідеями , які чомусь залишаються Єефемерами !
показати весь коментар
10.02.2025 12:59 Відповісти
Казалось би хороша новина для тих хто займається бджільництвом, але все рівно найдеться купа ідіотів, які обовязково випорожняться своїми тупими висерами про політику.
показати весь коментар
10.02.2025 13:04 Відповісти
Бо цією хернею пиляють бабки. Якщо тобі з барського столу в корито падають трішки корисних крихт, то це не означає, що ти маєш змиритися з життям скотини.
показати весь коментар
10.02.2025 13:26 Відповісти
Своїм тупим висером, ти тільки підтвердив що я написав.
показати весь коментар
10.02.2025 14:21 Відповісти
Наче бачу як бджолярі тепер заживуть...
показати весь коментар
10.02.2025 14:02 Відповісти
Хана бджолам! Бо тільки за щось візьмуться кардинал єрмак зі своїми 5-6 "ефективними менеджерами" та своєю зеленою макакою, то вважай пропало.
показати весь коментар
10.02.2025 13:05 Відповісти
Бджоли, не винні !
показати весь коментар
10.02.2025 13:19 Відповісти
Як пасічник в минулому (тримав три сім"ї) скажу таке.Взаємодія між пасічником і аграрієм була завжди,але вона була нерівна.Аграрій знає,що бджоли на його гречку чи там ріпак прилетять завжди,кроплене-некроплене поле - йому головне зібрати врожай і чхати він хотів повмирають бджоли чи ні.Пасічник зацікавлений щоб привезти вулики на квітне поле і хоче мати гарантіі що аграрій той тиждень не буде поливати хімікатами.А гарантіі можуть бути лише в тому випадку,коли буде узаконена адміністративна чи навіть карна відповідальніть аграрія за неповідомлене кроплення.А відповідальності нема...А з неї треба починати,а не з якогось там "Є".Є...вашу мать - скажуть бджолярі і на тім нововедення сі скінчат...
показати весь коментар
10.02.2025 13:33 Відповісти
а хто керівник , вітя пасічник ???
показати весь коментар
10.02.2025 13:55 Відповісти
Бджілки вдячні.🐝🐝🐝🐝🐝
показати весь коментар
10.02.2025 14:20 Відповісти
Українські бджоли шоковані від ініціативи банди Єрмака-Зеленського-Федорова і збираються емігрувати з України.
Люди - рятуйте бджіл - геть Зеленського.
показати весь коментар
10.02.2025 14:27 Відповісти
Віктор Андрійович це Ви?
показати весь коментар
10.02.2025 15:25 Відповісти
А як же мільон дерев? Чому вагаються і ще не запустили цю програму?
показати весь коментар
10.02.2025 18:14 Відповісти
Скільки на нікому не потрібну функцію витратили ? Мільярд? 😂
показати весь коментар
10.02.2025 19:32 Відповісти
Це ще фігня. Незабаром введуть "Є- Анал !" От буде "весело" !
показати весь коментар
10.02.2025 20:37 Відповісти
Вже ця влада українців конкретно за-Є-бала.
показати весь коментар
10.02.2025 22:19 Відповісти

