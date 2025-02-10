В Україні запустили систему "Є-Бджільництво"

Міністерство аграрної політики та продовольства запускає нову електронну систему "Є-Бджільництво".

Про це повідомив очільник відомства Віталій Коваль у Telegram.

Зазначається, що наразі йдеться про перший етап, зокрема, запуск електронного сервісу завчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин. Цей сервіс допоможе бджолярам убезпечити бджіл від отруєння та організувати кероване бджолозапилення.

Завдяки новому сервісу аграрії отримають можливість вести журнал обробки земельних ділянок засобами захисту рослин (ЗЗР), подати заявку на пошук пасічника для розміщення пасіки, обрати пасічника із списку тих, хто запропонував свої послуги, вибрати період та земельні ділянки для запланованої обробки ЗЗР, інформувати пасічників, пасіка яких розміщена в радіусі восьми кілометрів поруч з оброблюваними ділянками та інше.

При цьому бджолярі зможуть інтегрувати ДАР із реєстром пасічників, встановити геопозиції пасіки, надіслати відгук пасічника на заявки від аграріїв, подати заявку на пошук аграріїв, які потребують запилення, обрати тип вирощуваної культури та земельні ділянки під них.

У Мінагрополітики наголосили, що новий електронний сервіс повністю інтегрується з іншими електронними системами. Наприклад, реєстрами пасік та пестицидів.

Як повідомлялося, в Україні 2024 року смертність бджіл на контрольованій території становила 20-25%, це значно вище за показники до повномасштабної війни та пояснюється несприятливими погодними умовами навесні та влітку, які призвели до скорочення площ медоносних рослин.