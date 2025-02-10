"Метінвест Політехника" заснував безкоштовні курси англійської для ветеранів

Перший приватний технічний виш "Метінвест Політехніка" продовжує розширювати освітні можливості для ветеранів, щоб допомогти їм адаптуватися до мирного життя та здобувати нові знання. Однією з ініціатив стала співпраця з громадською організацією "Серце Азовсталі", яка підтримує оборонців Маріуполя. У межах цього партнерства стартували курси англійської мови, до яких уже долучилися понад 20 ветеранів.

Про це повідомляє пресслужба Метінвесту.

Освітня ініціатива спрямована на те, щоб допомогти ветеранам адаптуватися до цивільного життя, розширити їхні професійні можливості та відкрити нові горизонти для самореалізації.

Учасники курсів проходять тестування в системі Moodle, а також онлайн-співбесіди в Microsoft Teams, після чого їх розподіляють у групи відповідно до рівня знань – від початкового А1 до впевненого користувача В1.

"Робота з ветеранами має величезне значення, адже після повернення з війни вони стикаються з новими викликами. Один із них – перекваліфікація та здобуття актуальних навичок. Англійська відкриває перед ними нові можливості – у навчанні, роботі, спілкуванні. Ми прагнемо зробити цей процес максимально доступним і ефективним, тому програма курсів збалансована, практична і адаптована під потреби кожного учасника", – розповідає Надія Рагуліна, завідувачка кафедри мовних та гуманітарних дисциплін у "Метінвест Політехніці".

Одним з учасників програми став Родіон Кузнєцов – ветеран "Азову", який три роки провів у полоні. Для нього кожна нова можливість – це крок у майбутнє.

"Життя навчило мене цінувати кожен день і кожен шанс, який дається. Після полону я добре розумію: не можна відкладати на потім те, що можеш зробити вже сьогодні. Англійську вивчаю майже з нуля, але мотивації мені не бракує. Тим більше, коли курс побудований так, що навчання не просто ефективне, а й захоплює. Це додає віри в себе і впевненості, що цей рубіж я теж подолаю – як і всі попередні", – каже він.

Читайте також: "Метінвест Політехніка" працює над розширенням навчальних програм для ветеранів

Нагадаємо, компанія "Метінвест" Ріната Ахметова інвестувала майже 600 млн грн у розвиток освіти, щоб підвищити її якість та підтримати фундаментальну науку. Також компанія заснувала технічний університет "Метінвест Політехніка": за три роки у нього вступило понад 1080 студентів, а магістри першого випуску вже отримали дипломи, які дають можливість працювати на передових промислових підприємствах.

Найкращим студентам Група Метінвест гарантує перше робоче місце, кар’єрне зростання, фінансову та інші мотивації.

Дізнатися більше про спеціальності, які можна отримати, навчальні програми, умови зарахування на бакалаврські та магістерські програми, а також про стипендію можна на сайті університету https://metinvest.university/ , за телефонами: +38(067) 760-49-71, +38(095) 070-06-37 або надіславши запит на електронну адресу [email protected].