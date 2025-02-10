Україна може сама заробити на свій захист, якщо ЄС та США посилять санкції проти Росії, – Глассман

США та ЄС "не дотисли" РФ у питанні санкцій, адже випустили з уваги той факт, що Україна може замінити російську продукцію на їхніх ринках. Якщо ж санкції будуть посилені, і український експорт замістить російський, Україна зможе отримувати більше доходу і самостійно платити за свою оборону у війні проти Росії.

Таке переконання висловив колишній заступник держсекретаря, голова Glassman Enterprises Джеймс Глассман на панельній дискусії "Посилення економічного тиску допоможе адміністрації Трампа припинити війну Росії проти України", яку провів американський аналітичний центр Hudson Institute.

Він зауважив, що російські компанії, які мають металургійні підприємства у Євросоюзі, шантажують європейські уряди масовими звільненнями місцевих робітників, і США мають таку ж саму проблему з російськими заводами.

"Наприклад, у штаті Індіана, на заводі НЛМК (Новоліпєцкий металургійний комбінат, належить російському олігарху Владіміру Лісіну – ред.) працюють тисячі робітників. І всі вони, звісно, бояться втратити роботу. Тож маніпуляція зі звільненнями дійсно має місце – наприклад, у Італії, де заводи працюють на слябах із РФ. Але це можна вирішити – або купувати продукцію у інших виробників. Або віддати ці заводи у інші руки", – зауважив Глассман.

Він також підкреслив, що для закриття всіх можливих лазівок для російської продукції на світові ринки має бути покращена координація між урядами країн-партнерів. Тоді Україна отримає змогу замістити російську продукцію, і отримати достатньо коштів, щоб вести війну.

"Обговорюючи наслідки від санкцій, ми не врахували, що Україна може замінити російську продукцію. Те, що на наших ринках досі присутня продукція РФ, шкодить Україні – адже у такий спосіб ЄС не дає їй отримувати більше доходів, щоб самостійно оплачувати війну", – підкреслив Глассман.

Нагадаємо, згідно з аналітикою GMK Center, потенціал України з виробництва чавуну складає до 2 млн тонн на рік. Це дозволить замістити весь обсяг постачань чавуну та майже 70% імпорту HBI, що використовуються у якості сировини електросталеплавильними заводами. Тобто, у разі заборони імпорту продукції чорної металургії з РФ, Україна зможе відновити обсяги експорту чавуну до довоєнного рівня.