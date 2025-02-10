Повернувся на довоєнний рівень: Індекс WIG Ukraine на варшавській біржі підстрибнув на 25%

Наприкінці минулого тижня індекс WIG Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі вийшов на довоєнний рівень. За кілька днів він підскочив майже на 25%.

Як пише Puls Biznesu, у такий спосіб фінансовий ринок у Варшаві відреагував на інформацію про те, що США нібито незабаром представлять план щодо завершення російсько-української війни, передає liga.net.

Інвестори очікують, що після цього почнеться відбудова підконтрольних Україні територій та переговори щодо вступу України до ЄС.

Зростання українського індексу відобразилося на акціях найбільших польських компаній.

За словами аналітика Erste Securities Якуба Шкопека, зросла віра інвесторів у закінчення війни, а це означає, що потенційно почнеться відбудова України.

"Це відкриє перспективу приєднання України до Європейського Союзу та створить можливості як для українських компаній, що котируються на WSE, так і для польських. Зокрема, це стосується будівельних компаній та виробників будівельних матеріалів, які мають досвід роботи на українському ринку. Такою компанією є Grupa Kęty, до того ж її акції є ліквідними, що полегшує їх придбання іноземним інвесторам. Подібна ситуація з Budimex", – пояснив він.

На початку грудня минулого року повідомлялося, що українські суверенні облігації, які не передбачають виплат до 2027 року, стають все більш популярними серед інвесторів на тлі очікувань переговорів про припинення бойових дій після початку президентського строку Дональда Трампа.