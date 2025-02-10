У Держслужбі зайнятості назвали сім найбільш рідкісних професій

У 2024 році найбільш затребуваними серед роботодавців були робітничі професії, такі як будівельник, сантехнік, електрик, слюсар, зварник, швачка та інші кваліфіковані фахівці. Водночас серед найбільш рідкісних професій на ринку – чистильник димоходів, сортувальник немитої вовни, годинникар міської ратуші чи фарбувальник дзеркал.

Про це повідомили у Державній службі зайнятості.

Зазначається, що серед професій, що дуже рідко опиняються в переліку вакансій, трапляються дійсно незвичайні.

Фахівці підібрали сім рідкісних професій на ринку праці України, що навіть серед незвичайних є найбільш унікальними.

1. Апаратник вирощування дріжджів. Торік на таких спеціалістів надходило лише 12 запитів. Апаратник розмножує, годує та вирощує дріжджі, контролює температуру та вологість у середовищі, відбирає і завантажує їх в бродильні чани. Бере проби, дозує і врешті відпускає дріжджі на виробництво.

2. Настроювач піаніно та роялів. Лише п’ять вакансій з’явилося в центрах зайнятості за весь 2024 рік. Серед вимог, які ставили роботодавці до претендентів на посаду, – точне налагодження піаніно і роялів на стандартну висоту тону по камертону.

3. Халвомісильник. Всього чотири вакансії за минулий рік. Ця професія об’єднує спеціалістів, які готують східні десерти з горіхів та цукру. Саме вони регулюють процес замішування білкової, горіхової та карамельної маси, стежать за витягуванням ниток халви та створенням її шарувато-волокнистої структури.

4. Натурник. Кількість вакансій також чотири. До цих спеціалістів роботодавці ставлять дуже багато вимог: натурник повинен мати виражену фізично-пластичну будову тіла, мімічний вираз обличчя, вміти демонструвати поставлені пози в одязі та в оголеному вигляді, бути гнучкими і пластичними та ключове – стояти нерухомо по кілька годин.

5. Бутафор. Лише три такі вакансії за рік. Ці майстри малюють ескізи, а потім створюють муляжі предметів, які згодом з’являються в театрі, кіно, на полицях магазинів та в художніх студіях.

6. Пастижер. За минулий рік в Україні було лише дві вакансії. Це спеціаліст, який створює перуки, шиньйони, колоритні брови, вуса і бороди для театру, кіно чи fashion-індустрії.

7. Ембріолог. Лише одна така вакансія з’явилася у базі служби зайнятості торік. Це фахівець в галузі репродуктивної медицини, який допомагає створювати нове життя, а багатьом людям – дає шанс стати батьками.

Як повідомлялося, кількість вакансій на ринку праці України в січні цього року зросла на 7%. Так, за місяць роботодавці розмістили 94 985 вакансій. Ця цифра практично не відрізняється від кількості роботи в січні 2022 року – останньому місяці до повномасштабного вторгнення.