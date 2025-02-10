"Всі дозволи на цікаві родовища вже роздані": Гетманцев прокоментував ідею Трампа щодо українських копалин

Щоб реалізувати ідеї президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського про передачу українських родовищ стратегічних копалин США або їх спільний видобуток ці родовища потрібно буде повернути державі, адже дозволи на їх розробку вже видані приватним компаніям.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") написав у Telegram.

"Дискусія щодо ідеї залучення США до видобутку українських надр, повернула актуальність декількох важливих тем, які зусиллями зацікавлених осіб ще до війни пішли з порядку денного. Так, для того аби надати дозвіл на надрокористування його треба мати. Але не секрет, що за 30 років всі дозволи на комерційно цікаві родовища вже роздані "поважним" людям. Настільки "поважним", щоб отримали їх практично безоплатно. Тобто пропонувати партнерам нема чого або майже нема чого", – написав Гетманцев.

Відтак, на його думку, влада має ініціювати процес позбавлення приватних компаній спецдозволів на розробку родовищ корисних копалин.

У якості прикладу він навів спецдозволи, отримані компаніями ексміністра екології часів Януковича Миколи Злочевського, які зараз переоформлені на його доньок. Зауважимо, що у цьому випадку йдеться переважно про спецдозволи на видобуток газу, а не рідкісноземельних металів, про які згадував Трамп.

"Перше питання – це повернення народу України незаконно вкрадених родовищ. Візьмемо, наприклад, славнозвісного та потужного надровидобувника Злочевського, що продовжує отримувати значний дохід від українських родовищ, розсікаючи теплі хвилі Середземного моря кілем своєї прекрасної яхти Karianna", – написав Гетманцев.

Він зауважив, що Злочевському досі вдається вирішувати ці питання "у наших владних кабінетах".

"Питання про повернення народу України вкрадених надцінних родовищ неодноразово підіймалося, але зусиллями олігарха було замʼяте у наших владних кабінетах. Скажімо прямо – Злочевський найбільш одіозний, але точно не виняток, адже крадіжка надр – справа "честі" кожного поважаючого себе олігарха минулих часів", – наголосив Гетманцев.

Відтак, на його думку, влада має провести ревізію законності видачі спеціальних дозволів на розробку всіх родовищ корисних копалин для "повернення їх народу".

"І скажімо прямо – його треба вирішувати незалежно від інтересів США або інших партнерів. Це наша справа і інтерес народу. А вже після його вирішення, родовища можливо і доцільно передати іноземному інвестору з країн-партнерів на взаємовигідних умовах, але точно без пільг із справедливою часткою від вартості добутого і бажано потім переробленого в Україні, що має отримати народ України. Тому, починаємо з ревізії та аудиту", – зазначив Гетманцев.

Він додав, що вже готує відповідне звернення на РНБО.

Читайте також: Американські нафтовики і Саудівська Аравія не хочуть збільшувати видобуток попри заклики Трампа, – WSJ

Як повідомлялося, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна могла б передати США наявні в українських надрах поклади рідкісноземельних металів в обмін на американську допомогу у війні з Росією.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, ще може йтися про залучення американських інвестицій у розробку українських родовищ корисних копалин. За його словами, він обговорював можливість американських інвестицій в Україну із Трампом ще у вересні минулого року.

Нагадаємо, одним із пунктів представленого президентом Володимиром Зеленським у жовтні минулого року так званого "Плану перемоги" містив пропозицію стратегічним партнерам укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу.

"Ідеться про природні ресурси та критично важливі метали ціною у трильйони доларів США. Це, зокрема, уран, титан, літій, графіт та інші стратегічно цінні ресурси, які є значною перевагою у глобальній конкуренції", – пояснював Зеленський.

У грудні минулого року видання The New York Times із посиланням на джерела писало, що українська влада двічі відкладала укладення угоди про співпрацю зі США у сфері видобутку корисних копалин, щоб дати можливість Трампу згодом представити цю угоду як свою заслугу.

Видання також наводило дані української інвесткомпанії Horizon Capital про те, що Україна має родовища 20 найважливіших мінералів, таких як кобальт і графіт, запаси яких оцінюються в $11,5 трильйона. Зокрема, в Україні розташовано близько третини розвіданих запасів літію в Європі, ключового матеріалу для акумуляторних батарей, який може бути цікавим для електромобільного бізнесу Ілона Маска.