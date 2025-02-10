БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
8 639 42

"Всі дозволи на цікаві родовища вже роздані": Гетманцев прокоментував ідею Трампа щодо українських копалин

гетманцев

Щоб реалізувати ідеї президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського про передачу українських родовищ стратегічних копалин США або їх спільний видобуток ці родовища потрібно буде повернути державі, адже дозволи на їх розробку вже видані приватним компаніям.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") написав у Telegram.

"Дискусія щодо ідеї залучення США до видобутку українських надр, повернула актуальність декількох важливих тем, які зусиллями зацікавлених осіб ще до війни пішли з порядку денного. Так, для того аби надати дозвіл на надрокористування його треба мати. Але не секрет, що за 30 років всі дозволи на комерційно цікаві родовища вже роздані "поважним" людям. Настільки "поважним", щоб отримали їх практично безоплатно. Тобто пропонувати партнерам нема чого або майже нема чого", – написав Гетманцев.

Відтак, на його думку, влада має ініціювати процес позбавлення приватних компаній спецдозволів на розробку родовищ корисних копалин.

У якості прикладу він навів спецдозволи, отримані компаніями ексміністра екології часів Януковича Миколи Злочевського, які зараз переоформлені на його доньок. Зауважимо, що у цьому випадку йдеться переважно про спецдозволи на видобуток газу, а не рідкісноземельних металів, про які згадував Трамп.

"Перше питання – це повернення народу України незаконно вкрадених родовищ. Візьмемо, наприклад, славнозвісного та потужного надровидобувника Злочевського, що продовжує отримувати значний дохід від українських родовищ, розсікаючи теплі хвилі Середземного моря кілем своєї прекрасної яхти Karianna", – написав Гетманцев.

Він зауважив, що Злочевському досі вдається вирішувати ці питання "у наших владних кабінетах".

"Питання про повернення народу України вкрадених надцінних родовищ неодноразово підіймалося, але зусиллями олігарха було замʼяте у наших владних кабінетах. Скажімо прямо – Злочевський найбільш одіозний, але точно не виняток, адже крадіжка надр – справа "честі" кожного поважаючого себе олігарха минулих часів", – наголосив Гетманцев.

Відтак, на його думку, влада має провести ревізію законності видачі спеціальних дозволів на розробку всіх родовищ корисних копалин для "повернення їх народу".

"І скажімо прямо – його треба вирішувати незалежно від інтересів США або інших партнерів. Це наша справа і інтерес народу. А вже після його вирішення, родовища можливо і доцільно передати іноземному інвестору з країн-партнерів на взаємовигідних умовах, але точно без пільг із справедливою часткою від вартості добутого і бажано потім переробленого в Україні, що має отримати народ України. Тому, починаємо з ревізії та аудиту", – зазначив Гетманцев.

Він додав, що вже готує відповідне звернення на РНБО.

Читайте також: Американські нафтовики і Саудівська Аравія не хочуть збільшувати видобуток попри заклики Трампа, – WSJ

Як повідомлялося, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна могла б передати США наявні в українських надрах поклади рідкісноземельних металів в обмін на американську допомогу у війні з Росією.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, ще може йтися про залучення американських інвестицій у розробку українських родовищ корисних копалин. За його словами, він обговорював можливість американських інвестицій в Україну із Трампом ще у вересні минулого року.

Нагадаємо, одним із пунктів представленого президентом Володимиром Зеленським у жовтні минулого року так званого "Плану перемоги" містив пропозицію стратегічним партнерам укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу.

"Ідеться про природні ресурси та критично важливі метали ціною у трильйони доларів США. Це, зокрема, уран, титан, літій, графіт та інші стратегічно цінні ресурси, які є значною перевагою у глобальній конкуренції", – пояснював Зеленський.

У грудні минулого року видання The New York Times із посиланням на джерела писало, що українська влада двічі відкладала укладення угоди про співпрацю зі США у сфері видобутку корисних копалин, щоб дати можливість Трампу згодом представити цю угоду як свою заслугу.

Видання також наводило дані української інвесткомпанії Horizon Capital про те, що Україна має родовища 20 найважливіших мінералів, таких як кобальт і графіт, запаси яких оцінюються в $11,5 трильйона. Зокрема, в Україні розташовано близько третини розвіданих запасів літію в Європі, ключового матеріалу для акумуляторних батарей, який може бути цікавим для електромобільного бізнесу Ілона Маска.

Автор: 

видобуток (1844) Зеленський Володимир (2586) США (5129) Трамп Дональд (743) Гетманцев Данило (550)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
"Всё уже украдено до нас!" (с)
показати весь коментар
10.02.2025 15:23 Відповісти
+13
прізвища "поважних людей" - в студію

а також - інформацію, хто з них, або їх рідних стали до лав ЗСУ захищати свої копалини
показати весь коментар
10.02.2025 15:27 Відповісти
+11
Гетьманцев: "... зауважив, що Злочевському досі вдається вирішувати ці питання "у наших владних кабінетах"

Чи то Порошенко досі сере в штани Зеленському, чи то Гетьманцев підверджує, що влада Слуг є перефарбованою владою Партії Регіонів. Хоча, одне одного не виключає.
показати весь коментар
10.02.2025 15:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Всё уже украдено до нас!" (с)
показати весь коментар
10.02.2025 15:23 Відповісти
Ти уважно статтю прочитав. Гєтьманьцев болтає про " дозволи на видобкток газу", а Трумп болтає про рідкісноземельні метали.
Гєтьманцеву наплювети і розтерти на то, що там Трумп болтає. У гєтьманьцева завдання, під шумок болтовні, одібрати " дозволи" у Пункіних, і передати ті " дозволи", до самого Гетьманцева, Єрмака і Зеленьського
показати весь коментар
10.02.2025 17:27 Відповісти
гніда
показати весь коментар
10.02.2025 15:25 Відповісти
Ті поважні гниди як допомогли чи допомагають нам захистити нашу Батьківщину ???!!! шуфрич ще й досі має газові свердловини , чи бойко ???!!! Сказати що це лютий треш - це нічого не сказати ! Тільки кулеметна черга !
показати весь коментар
10.02.2025 17:38 Відповісти
прізвища "поважних людей" - в студію

а також - інформацію, хто з них, або їх рідних стали до лав ЗСУ захищати свої копалини
показати весь коментар
10.02.2025 15:27 Відповісти
- Ради кого идете на смерть? Ходите подарить им свободу? А что они с ней будут делать? Зачем она им, не думали? Фридрихсен, тебе нужна свобода?
- Мне? Ну зачем?
- А может вам, сударыня?
- Зачем мне свобода? Я замужем! (с)
--------------------

І що вам дадуть конкретно ті прізвища? Щотижня і менше спливає черговий факт деребану якоїсь землі, грошей, допомоги тощо. На відновленні Ірпеня і Бучі примудрилися сотнями мільйонів розкрасти
Що вам дадуть ті прізвища? Влаштуємо всенародний осуд і осуд?

показати весь коментар
10.02.2025 16:46 Відповісти
Навіщо нам ці призвища?,- а не навіщо, так повинно бути,якщо звісно ми хочемо в ЕС тому потрібно придержуватися процедури- демократії, для осуда чи ні,- не важливо -побачимо- це право народу. Просто хочеця знати таку дрібничку, хто є бенифіціаром в питанні,- ради чого і кого воює Україна? в який втрачено загиблими і пораненими біля 500 тис найкращих і це без пафоса синів і дочок країни, а також і із за кого і чого почалася війна?, хто запросив таким чином ворога- Путіна до України.
показати весь коментар
10.02.2025 19:58 Відповісти
Гетьманцев: "... зауважив, що Злочевському досі вдається вирішувати ці питання "у наших владних кабінетах"

Чи то Порошенко досі сере в штани Зеленському, чи то Гетьманцев підверджує, що влада Слуг є перефарбованою владою Партії Регіонів. Хоча, одне одного не виключає.
показати весь коментар
10.02.2025 15:34 Відповісти
не зря он столько лет трудился в помощниках регионала Сивковича
показати весь коментар
10.02.2025 16:47 Відповісти
https://ibb.co/8nw1ny4M
показати весь коментар
10.02.2025 15:35 Відповісти
Хто б сумнівався)) Причому вже давно і за копійки
показати весь коментар
10.02.2025 16:36 Відповісти
Приватна власність,звісно то святе. Але тільки в тому випадку,якщо можеш в будь який момент довести законність її надбання.
А з бекграундом зеленорилих на чесну реприватизацію надії мало нема.
показати весь коментар
10.02.2025 16:39 Відповісти
так а как вы собираетесь что-то передавать иностранному государству, если все ископаемые принадлежат народу по Конституции? Выходит этот вопрос на референдум нужно выносить
показати весь коментар
10.02.2025 16:46 Відповісти
трамп прийме українське громадянство..?
показати весь коментар
10.02.2025 17:05 Відповісти
Не неси баліматьї. Де ти бачив, що колись " передавали, чи передають копалини"?
Дають дозвіл на якийсь термін. Під зобов'язання,чи без. І ці дозволи у компаній, що у більшості належать Коломойському- три громадянства, Пінчуку- три громадянства, Злочєвському- три громадянства, Жеваго- як мінімум два громадянства. Ахмєтову- два громадянства.
показати весь коментар
10.02.2025 17:33 Відповісти
Ну нормально, тобто власники спецдозволів тоді нехай забезпечуть зброєю Україну!
показати весь коментар
10.02.2025 16:47 Відповісти
щось не дуже боронять свою власність власники власності на окупованих рашистами територіях..
показати весь коментар
10.02.2025 17:03 Відповісти
"Всі дозволи на цікаві родовища вже роздані": Гетманцев

і який прибуток має з того країна, ..
і люди, які в ній живуть..?
показати весь коментар
10.02.2025 17:08 Відповісти
Нехай не киздить.В Кончі Заспі та інших "царських" селах дох...а цінних речей.Там є і злато і срібло й платіна з брулікамі...)
показати весь коментар
10.02.2025 17:23 Відповісти
хто б сумнівався
показати весь коментар
10.02.2025 17:38 Відповісти
і це ось за це йди і воюй, ризикуй своїм життям заради ось цього гетьманцева і йому подібних.
Відкрийте границі, і побачимо хто тут ждун, зе зрадникі, зе злочинці зе морди хах ля 4і.
показати весь коментар
10.02.2025 17:41 Відповісти
і це ось за це йди і воюй, ризикуй своїм життям
Ти точно не підеш воювати й ризикувати життям, сцикливий півень. Відкрийте кордон, дайте вже цій істоті втекти до Польщі.
показати весь коментар
10.02.2025 21:35 Відповісти
Вся ота наша корупційна високопоставлена банда приватизовувала державне майно і надра по принципу надкушеного яблука.Побачив яблуко - і щоб ніхто не забрав надкусив і побіг далі.Багато "яблук" тобто заводів,шахт тощо пропало, згнило,продано як брухт...Що ж робити?Нічого нового придумувати не треба.Або націоналізувати,або обкласти податками за несплату яких знову таки націоналізувати і посадити...Судити в Україні,не приїхав - поступити як Ізраїль - направити кілерів і зробити потім здивоване лице...
показати весь коментар
10.02.2025 17:41 Відповісти
За Злочевським стоїть британська розвідка. В принципі, було б непогано відібрати у цих і передати американцям. Бо британці витискають досуха свої колонії, а американці щось трохи залишають.
показати весь коментар
10.02.2025 17:42 Відповісти
Забув про ждмасонів і рептилоїдів, дегенерат.
показати весь коментар
10.02.2025 21:36 Відповісти
просто зельоне дно..
показати весь коментар
10.02.2025 18:12 Відповісти
Нарешті це кацапське чмо показало свою дійсну морду. "Всі дозволи на цікаві родовища вже роздані" (КАЦАПАМ, ХЄРМАКОМ І ХЄТЬМАНЦЄВИМ, у мінську в 21 році). Тільки невеличкий конфуз вийшов - генерали були проти, тож і кошмарять тепер генералів, тільки з вогнем граються. Бо нехай навіть 200 тис пєтушні з пістолетиками не захистять проти танків і бронемашин.
показати весь коментар
10.02.2025 18:14 Відповісти
Два дєбіла - Гетманцев і Зєля - єто сіла...
показати весь коментар
10.02.2025 19:33 Відповісти
Тільки дурень може повірити що ця гетьманська гнида піклується за інтереси країни. Насправді всей цей висір направлений на те щоб відібрати родовища у старих олігархів і передати їх новому поколінню 5-6 ефективних менеджерів.
показати весь коментар
10.02.2025 20:25 Відповісти
Ахахаха, а потім тут пишуть: "бубочки" не хочуть воювати за свою землю ... так от гетманцев все сам все написав, що вже все поділили і все інше вже давно поділено. 70% молоді в Україні (до 40 років) не мають власного житла. Вже все поділили )))) Ахахаха. А Конституція іде лісом, з тим кому належать надра. Походу українцям вже нічого не належить.
показати весь коментар
10.02.2025 20:28 Відповісти
война - это форс-мажор, когда все (включая жизнь) может быть отобрано\уничтожено в любой момент. и если "властям" намного ценнее "интересные ресурсы" и владеющие ими "интересные" физиономии чем война, оборона и т.п. то тогда вообще о чем может идти речь, если свою собственную жизнь они по факту не сильно ценят. по-правильному все необходимые энерго\ресурсы\финансы должны быть национализированы и с первых дней отправлены на оборону\заводы\производство\вооружение и т.п., все оффшоры закрыты, все строительные фирмы полным составом от и до - мобилизированы и в первые дни отправлены строить оборонные сооружения (или, там, башни пво по границам городов, бомбоубежища, всякие доты), новые пути сообщения, жд дороги. мобилизировать финансы, сократить госаппарат, всем чиновникам выплачивать минималку и талоны на еду в лучшем случае. разрешить свободное владение\производство\владение оружием и бк(причем - уже тяжелого, включая пушки и снаряды) если уж прям "демократично" захотелось, а "интересные" физиономии не смогли умерить свои корытные аппетиты. потому как если рассчитывать только на одних "партнеров" и нихрена не делать то можно уже начинать закапывать Львов и Ужгород.
показати весь коментар
10.02.2025 20:54 Відповісти
"Питання про повернення народу України вкрадених надцінних родовищ..."
та якому народу пане Данило.

кажіть вже як є - забрати у одних бариг щоб отримали інші, а народ отримує повістки та платить кров'ю за ті родовища
показати весь коментар
10.02.2025 20:55 Відповісти
Чому не сказав коли роздано,ким роздано і кому роздано?
показати весь коментар
10.02.2025 21:03 Відповісти
О,його власник(сівкович-кабиздох) напевно теж трохи собі прихватив.
Той же шухрич(давно ************) скільки тільки вишок наставив.
Зараз всі за маленьку 500лямів суму говорять,та напевно Трамп щось знає про власників "наших" надр.
показати весь коментар
10.02.2025 21:17 Відповісти
То що виходить воюємо за ресурси поважних людей?
показати весь коментар
11.02.2025 01:53 Відповісти
... Оглосітє весь спісок - кому і коли продано і за яку суму і які угоди...
показати весь коментар
11.02.2025 06:33 Відповісти
А у "ваших владних кабінетах " сидять саме ВАШІ "зелені" ПРОВЛАДНІ ЛЮДИ !!!
показати весь коментар
11.02.2025 06:47 Відповісти
Як неочіковано, напевно земля аж до самого Земного ядра продана і повітря до кінця Сонячної системи, а може і кінця галактики.
показати весь коментар
11.02.2025 08:15 Відповісти
Якщо інформація підтвердиться, я воювати категорично відмовляюся.
показати весь коментар
11.02.2025 15:22 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 