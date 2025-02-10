Справу закрито: "Енергоатом" сплатив борг перед "Гарантованим покупцем" на понад 12 мільярдів

Господарський суд міста Києва закрив провадження у справі за позовом "Гарантованого покупця" до НАЕК "Енергоатом" на 12,4 млрд грн після погашення боргу за ПСО.

Відповідна ухвала опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень, передає галузеве видання ExPro.

"За таких обставин, враховуючи наявні в матеріалах справи докази, виходячи з того, що відповідачем вже після відкриття провадження у справі було погашено суму основного боргу в розмірі 12 434 923 101,59 грн, провадження у справі в цій частині підлягає закриттю", – йдеться в матеріалах суду.

Як повідомлялося, державне підприємство "Гарантований покупець" позивалось у суді до "Енергоатому" про стягнення 14,4 млрд грн боргу за ПСО для населення, із яких 12,4 млрд грн – це основна заборгованість.

За матеріалами суду, позивач заявляє, що "Енергоатом" порушив свої обов'язки за договором про надання послуг із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів в частині повної та своєчасної оплати вартості послуг за лютий 2023-червень 2024 року. Водночас, вже 24 грудня 2024 року здійснили останній платіж, яким фактично в повному обсязі погашено спірну заборгованість.

Нагадаємо, за вироблену у 2024 році електроенергію виробникам електроенергії за "зеленим тарифом" сплатили 26,31 млрд грн.