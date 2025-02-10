Україна уклала дві угоди з ЄІБ на 117 мільйонів євро. На що спрямують кошти?

Україна та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) уклали дві угоди, що передбачають фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Зокрема, перша із підписаних угод передбачає виділення Україні 16,5 млн євро на відновлення критичної інфраструктури та впровадження енергоефективності.

Друга угода відкриває шлях для отримання 100 млн євро на відновлення об’єктів водо- , теплопостачання та водовідведення, а також на модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та житловому секторі, додав Шмигаль.

"Вдячні Банку за допомогу у відбудові інфраструктури, що зазнала пошкоджень внаслідок російської агресії... Загалом портфель проєктів ЄІБ в Україні є одним із найбільших і складається з 25 проєктів на суму 4,95 млрд євро. Це проєкти у сфері транспорту, соціальної інфраструктури та енергетики", – додав Шмигаль.

Він додав, що Україна також сподівається залучити фінансування від ЄІБ для реалізації низки інших проєктів: ремонту пунктів переходу через держкордон та дорожньої інфраструктури, підтримки малого та середнього бізнесу, муніципалітетів та енергетичного сектору.

Як повідомлялося, наприкінці січня Шмигаль заявляв, що Україна планує отримати 200 млн євро від Європейського інвестиційного банку на відновлення гідроелектростанцій на Дніпрі, а також 100 млн євро – на модернізацію централізованого опалення.