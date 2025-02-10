БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
НАБУ та САП хочуть самостійно починати розслідування стосовно депутатів. Зараз вони мають звертатися до генпрокурора

НАБУ та САП хочуть самостійно починати розслідування стосовно депутатів

Керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури хочуть внести зміни до законодавства, які дадуть змогу їм самостійно вносити відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно народних депутатів.

Про це заявили очільник САП Олександр Клименко і директор НАБУ Семен Кривонос під час пресконференції, передає Укрінформ.

"Ми наполягаємо на тому, що, оскільки суб'єкти НАБУ і САП – це народні депутати, то буде справедливо, коли саме НАБУ і САП зможуть починали розслідування по цих суб'єктах. На даний час ми зобов'язані розслідувати справи стосовно цих суб'єктів, але почати ці розслідування ми не можемо", – сказав Клименко.

За його словами, це несправедливо і неефективно.

"Ми наполягаємо, щоб були внесені зміни до Кримінального процесуального кодексу і надали право керівникам НАБУ і САП, генеральному прокурору починати розслідування стосовно народних депутатів, не погоджувати відповідні негласні слідчі дії, а також низку слідчих дій", – підкреслив Клименко.

Своєю чергою Кривонос додав, що коли детективи отримують оперативну інформацію про отримання днями хабаря народним депутатом, то в даному випадку керівництво НАБУ і САП зобов'язані звернутися до генерального прокурора з тим, щоб він вніс до ЄРДР інформацію про початок розслідування.

"Ми йдемо до генерального прокурора і завжди відчуваємо певний дискомфорт. Ми залучаємо третю сторону, що нелогічно, бо це наша інформація, наше розслідування, наш заявник. Чому ми маємо йти до третьої сторони і просити зареєструвати справу, до того не відомо іще, чи погодиться генеральний прокурор", – зауважив Кривонос.

Він зауважив, що це створює ризики, що цей процес може затягнутися або інформація може витекти до фігурантів. І такі випадки, за його словами, були.

"Тому ми і пропонуємо врегулювати ці речі, що дозволить більш ефективно боротися з корупцією", – підсумував Кривонос.

Нгадаємо, в затвердженій Кабінетом Міністрів державній антикорупційній програмі на 2023-2025 роки планується внесення змін до закону "Про прокуратури", якими передбачено можливість внесення відомостей про можливе вчинення кримінального правопорушення народним депутатом України, заступником генерального прокурора – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (виконувачем обов'язків) та керівником Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро.

У разі ухвалення законодавчих змін буде скасовано монополію генпрокурора на внесення відомостей про відкриття кримінального провадження проти депутатів.

Автор: 

НАБУ (1583) депутат (128) розслідування (234) САП (282) Офіс Генпрокурора (473)
до якого генпрокурора???

не має такого
показати весь коментар
10.02.2025 15:56 Відповісти
вони хотять вирізати законодавчу гілку влади !

.
показати весь коментар
10.02.2025 18:21 Відповісти
Дві структури засновано в 2015 році. Більше 10 років всіх все влаштовувало. Що тепер змінилось? Вибори замаячили на горизонті?
показати весь коментар
10.02.2025 15:59 Відповісти
а кого вони посадили за 10 років
є список?
чи там 0 записів ?
срані бездєльники
показати весь коментар
10.02.2025 16:36 Відповісти
То хто ж ім дав такі врізані повноваження?
показати весь коментар
10.02.2025 15:59 Відповісти
Офіс генерального прокурора зліває інформацію фігурантам справ??? Такі випадки вже були??? То чому про це першою взнає преса, а не СБУ ???
показати весь коментар
10.02.2025 16:02 Відповісти
А генпрокурор мабуть не готов залишити розпил бабла без особистого контролю
показати весь коментар
10.02.2025 16:32 Відповісти
То есть прокуроры хотят ПОСЛАТЬ К ****
Ермака с Татаровым?
Или совсем обнаглели
Или просто от Трампа пришла команда - ФАС!!!
НАБУ и САП создавали американцы
Как независимую структуру
Но американцы же наивные
Он не знают силу УКРАИНСКОГО КУМОВСТВА
Которое мощнее ядерного оружия....э
показати весь коментар
10.02.2025 16:51 Відповісти

