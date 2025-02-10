НАБУ та САП хочуть самостійно починати розслідування стосовно депутатів. Зараз вони мають звертатися до генпрокурора

Керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури хочуть внести зміни до законодавства, які дадуть змогу їм самостійно вносити відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно народних депутатів.

Про це заявили очільник САП Олександр Клименко і директор НАБУ Семен Кривонос під час пресконференції, передає Укрінформ.

"Ми наполягаємо на тому, що, оскільки суб'єкти НАБУ і САП – це народні депутати, то буде справедливо, коли саме НАБУ і САП зможуть починали розслідування по цих суб'єктах. На даний час ми зобов'язані розслідувати справи стосовно цих суб'єктів, але почати ці розслідування ми не можемо", – сказав Клименко.

За його словами, це несправедливо і неефективно.

"Ми наполягаємо, щоб були внесені зміни до Кримінального процесуального кодексу і надали право керівникам НАБУ і САП, генеральному прокурору починати розслідування стосовно народних депутатів, не погоджувати відповідні негласні слідчі дії, а також низку слідчих дій", – підкреслив Клименко.

Своєю чергою Кривонос додав, що коли детективи отримують оперативну інформацію про отримання днями хабаря народним депутатом, то в даному випадку керівництво НАБУ і САП зобов'язані звернутися до генерального прокурора з тим, щоб він вніс до ЄРДР інформацію про початок розслідування.

"Ми йдемо до генерального прокурора і завжди відчуваємо певний дискомфорт. Ми залучаємо третю сторону, що нелогічно, бо це наша інформація, наше розслідування, наш заявник. Чому ми маємо йти до третьої сторони і просити зареєструвати справу, до того не відомо іще, чи погодиться генеральний прокурор", – зауважив Кривонос.

Він зауважив, що це створює ризики, що цей процес може затягнутися або інформація може витекти до фігурантів. І такі випадки, за його словами, були.

"Тому ми і пропонуємо врегулювати ці речі, що дозволить більш ефективно боротися з корупцією", – підсумував Кривонос.

Нгадаємо, в затвердженій Кабінетом Міністрів державній антикорупційній програмі на 2023-2025 роки планується внесення змін до закону "Про прокуратури", якими передбачено можливість внесення відомостей про можливе вчинення кримінального правопорушення народним депутатом України, заступником генерального прокурора – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (виконувачем обов'язків) та керівником Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро.

У разі ухвалення законодавчих змін буде скасовано монополію генпрокурора на внесення відомостей про відкриття кримінального провадження проти депутатів.