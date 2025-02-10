Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами у січні перевищив $2,3 мільярда, – Митна служба

Протягом січня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $5,5 млрд, а експортували – на $3,2 млрд.

При цьому оподаткований імпорт склав $4,1 млрд, що становить 74% загальних обсягів імпортованих товарів, повідомляє Державна митна служба України.

Для порівняння, за січень 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $5,1 млрд, а експортували – на $3,4 млрд. Оподаткований імпорт склав $4,5 млрд, що становило 90% загального обсягу.

У січні 2025 року до України найбільше імпортували товарів з Китаю (на $1,4 млрд), Польщі ($487 млн) та Туреччини ($389 млн).

Водночас експортували з України найбільше до Польщі (на $352 млн), Італії (на $205 млн) та Іспанії (на $202 млн).

Митна служба уточнює, що у загальних обсягах ввезених у січні 2025 року товарів 68% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт – $2,2 млрд, при їх митному оформленні сплачено 12,9 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості – $901 млн, при їх оформленні сплачено 7,3 млрд грн, що складає 15% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні товари – $734 млн, за їх розмитнення сплачено 14,2 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів.

Водночас до трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари – $1,8 млрд;

метали та вироби з них – $325 млн;

машини, устаткування та транспорт – $282 млн.

У Митній службі додали, що за січень 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 22,2 млн грн.

Як повідомлялося, у 2024 році експорт українських товарів зріс на 15% – до $41,64 мільярда, водночас імпорт товарів в Україну збільшився на 8,6% – до $69 млрд.

У 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд. Зокрема, імпортували в Україну товарів на $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд.