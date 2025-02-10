БЕБ знайшло канал контрабанди електронних сигарет. Нелегальний товар продавали через Telegram. ФОТОрепортаж

Бюро економічної безпеки в Львівській області припинило розповсюдження контрафактних підакцизних товарів. Зокрема, слідством встановлено, що група осіб продавала електронні сигарети та нікотиновмісні рідини для електронних випаровувачів.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ.

Рекламували підакцизну продукцію у групах в месенджері Telegram. Замовлення покупцям відправляли поштою.

Детективи БЕБ встановили, що склади з підакцизними товарами знаходились у місті Хмельницький.

Співробітники Бюро провели обшуки в складських приміщеннях та за адресами проживання фігурантів. Було вилучено майже 2 тис. електронних сигарет, рідини до них, пристрої для електронних випаровувачів тощо. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 3 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні відкрили за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів). Наразі призначено низку судових експертиз, додали у БЕБ.











