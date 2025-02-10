Призначений Зеленським керівник військової адміністрації Києва зацікавився схемами із столичною землею

Начальник Київської міської військової адміністрації (МВА) Тимур Ткаченко хоче перевіряти всі земельні угоди, які ухвалюють органи місцевого самоврядування.

Про це Тимур Ткаченко написав у Telegram.

У якості прикладу незаконних схем зі столичною землею він навів приклад відведення ділянок під контейнерами, які оформлені як нерухомість, по вулиці Вербова, 19, поблизу станції метро "Почайна". За цією ж адресою знаходиться відомий книжковий ринок "Петрівка".

"Таких прикладів по Києву, на жаль, сотні, якщо не тисячі. Ділки реєструють право власності на неіснуючу нерухомість, як ось ці контейнери і "віджимають" гектари столичної землі. Місто втрачає мільйони, які громада могла б спрямувати на допомогу захисникам", – сказав Ткаченко.

Він додав, що Київська міська військова адміністрація ініціюватиме перевірку вже виділених ділянок і планує контролювати земельні питання у столиці надалі.

"Я терміново звернусь до Мін’юсту з переліком таких об’єктів, задля ретельної перевірки та скасування незаконних реєстраційних дій та притягнення реєстраторів до відповідальності щоб запобігти реалізації "туалетних схем". Надалі цим питаннями займатимемось в рамках групи "Прозорість і підзвітність", розпорядження про створення якої я підпишу сьогодні", – заявив Тимур Ткаченко.

Як повідомлялося, раніше начальник КМВА Тимур Ткаченко анонсував створення робочої групи "Прозорість і підзвітність", яка також має контролювати управління столичним бюджетом.

Раніше Ткаченко також ініціював посилені перевірки маршруток у Києві. Свою залученість до перевірки перевізників керівник військової адміністрації Києва пояснив питанням безкоштовного проїзду для захисників.

Своєю чергою мер Києва Віталій Кличко заявив, що новий очільник військової адміністрації Києва Ткаченко намагається знищити місцеве самоврядування в столиці та узурпувати владу. У КМДА стверджують, що від початку року керівництво КМВА не розглядає звернення від міських служб, у тому числі рішення комісій із розгляду питань компенсацій за пошкоджені та знищені ворожими обстрілами об’єкти нерухомого майна та про проведення обстежень таких об'єктів.

Що відомо про Тимура Ткаченка?

Президент Володимир Зеленський призначив Тимура Ткаченка начальником Київської міської військової адміністрації (МВА) 31 грудня минулого року.

До цього Тимур Ткаченко з 27 вересня 2024 року обіймав посаду заступника міністра розвитку громад та територій. На неї його призначили після того, як 5 вересня минулого року Верховна Рада призначила Олексія Кулебу віцепрем'єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад та територій.

У листопаді 2024 року Тимур Ткаченко очолив Оперативний штаб ліквідації наслідків аварій та підключення будинків до тепла у Кривому Розі. Через аварії на тепломережі у цьому місті опалювальний сезон не змогли вчасно розпочати для понад 1000 будинків, де мешкає близько 110 тисяч осіб.

Спочатку Криворізька ТЕЦ і представники влади обіцяли закінчити підключення усіх споживачів до тепла до 8 грудня, проте дотриматися цього терміну не вдалося, його відклали до 22 грудня. 23 грудня міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба оголосив, що технічні роботи завершили, але через нові прориви тепломереж у деяких будинках опалення знову зникає.

До роботи у Кабміні Тимур Ткаченко разом з Олексієм Кулебою працював у КМДА. Зокрема, Ткаченко очолив Департамент міського благоустрою після того, як Олексій Кулеба пішов з цієї посади на підвищення і став першим заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

У 2023-2024 роках Ткаченко працював на посаді заступника міністра розвитку стратегічних галузей промисловості України.