Євросоюз перегляне програми зовнішньої допомоги слідом за США, – Bloomberg

Європейський Союз планує переглянути напрямки своєї багатомільярдної зовнішньої допомоги іншим країнам, щоб узгодити розподіл фінансування із зовнішньополітичними інтересами в умовах складного міжнародного середовища.

Єврокомісія вже підготувала проєкт відповідного документа, який має зробити зовнішню допомогу ЄС більш "цільовою для наших партнерів", передає Bloomberg.

Цей крок відбувається у той момент, коли Європейська комісія бореться зі зростаючим списком пріоритетів, включаючи оборону, на тлі війни в Україні і ворожої позиції президента США Дональда Трампа в перші тижні його перебування на посаді, зауважує агентство.

Зокрема, ЄС планує переглянути свою зовнішню допомогу для забезпечення власних стратегічних інтересів, включаючи зміцнення альянсів із союзниками, забезпечення доступу до сировини та стримування потоку мігрантів.

У проєкті документа викладено деякі ідеї щодо пріоритетів блоку, включаючи ключові реформи та інвестиції для кожної країни-члена, фонд конкурентоспроможності для підтримки стратегічних технологій і гарантії захисту верховенства права.

У проєкті документа зазначається, що загальний бюджет ЄС, який традиційно становить близько 1% ВВП блоку, перевантажений, враховуючи необхідність фінансувати низку програм, від зеленого переходу до оборони. У найближчі тижні Єврокомісія запропонує низку ідей для покращення наступного семирічного бюджету ЄС на 2028-2034 роки.

Bloomberg зауважує, що план Єврокомісії збігається з рішенням Дональда Трампа ліквідувати Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), яке щороку розподіляє за кордоном американську допомогу на десятки мільярдів доларів.

ЄС та його країни-члени разом є найбільшим донором міжнародної допомоги у світі, надавши майже 96 мільярдів євро ($99 мільярдів) у 2023 році, тоді як США витратили майже $72 мільярди на зовнішню підтримку.

Довгостроковий бюджет ЄС у трильйони євро цього разу стане складнішим, оскільки 30 мільярдів євро боргу з фонду відновлення пандемії потрібно повертати щорічно, а більшість країн-членів також хочуть збільшити фінансування оборони.

Як повідомлялсоя, раніше президент США Дональд Трамп підтримав ідею свого соратника і мільярдера Ілона Маска ліквідувати Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

За даними останньої річної звітності, у 2023 фінансовому році бюджет проєктів USAID становив понад $40 мільярдів, а найбільшими одержувачами допомоги від USAID була Україна, за нею йдуть Ефіопія, Йорданія, Демократична Республіка Конго, Сомалі, Ємен та Афганістан.

Нагадаємо, наприкінці січня Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проєктів на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги. Втім, чи відновиться фінансування принаймні частини проєктів, наразі невідомо.

Дональд Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Він заявив, що Адміністрація Трампа перегляне програми USAID, щоб визначити ті, які відповідатимуть національним інтересам країни та продовжать свою діяльність.

Увесь найманий персонал USAID по всьому світу з 7 лютого примусово відправили у відпустку. Винятком стане лише частина персоналу, відповідальна за виконання критично важливих функцій, основного керівництва та спеціально визначених програм.

За даними Reuters, Адміністрація Трампа планує звільнити майже усіх співробітників USAID: у штаті залишать менше 300 працівників із понад 10 000 по всьому світу.