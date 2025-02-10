Посадовці управлінь Міноборони у шести регіонах отримали підозри про розтрату виділених на оборону коштів, – Офіс генпрокурора

Правоохоронці за процесуального керівництва спецпрокуратур у сфері оборони Східного та Південного регіонів повідомили про підозри посадовцям квартирно-експлуатаційних управлінь (КЕУ) та відділів Міноборони у низці областей, які розтратили бюджетні кошти, виділені на потреби оборони.

Загалом сума завданих збитків державі становить 123,8 млн грн, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зокрема, у Миколаєві викрито начальника КЕУ, який уклав договір з товариством про закупівлю деревини за завищеними цінами.

"До цієї схеми він залучив начальника паливної групи та уповноважену особу Миколаївського КЕУ. Такими діями підозрюваних державі завдано збитків на суму майже 2,3 млн грн", – зазначається у повідомленні.

На Одещині посадові особи КЕУ також отримали підозру у справі про розтрату бюджетних коштів під час закупівлі деревини за завищеними цінами, завдавши державі 4,1 млн грн збитків.

У Кропивницькому начальник КЕВ уклав договір з одним із товариств з обмеженою відповідальністю про закупівлю ліжок за завищеною ціною, що спричинило збитки державі на суму 352 тис. грн.

У Вінниці посадові особи КЕВ упродовж 2020-2022 років надмірно витратили 508 тис. грн бюджетних коштів під час капітального ремонту їдальні госпіталю.

На Запоріжжі викрито злочинну схему за участі посадовців КЕВ, які уклали з контрагентами договори про закуплю деревини за завищеними цінами. Державі завдано майже 15,5 млн грн збитків.

На Луганщині керівництво КЕВ через підконтрольні підприємства закуповувало дрова за завищеною вартістю без процедури відкритих торгів, заволодівши понад 101 млн грн.

Усім учасникам схем інкримінують привласнення, розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, службову недбалість, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 209 КК України).

Нагадаємо, Квартирно-експлуатаційні управління та відділи входять до структури Міноборони, вони створені для забезпечення військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України та підпорядковуються Командувачу Сил логістики ЗСУ.

Як повідомлялося, раніше ДБР викрило командира однієї з військових частин на Львівщині на закупівлі у 2022 році ліжок для військових за завищеними цінами. Йому повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).