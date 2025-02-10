"Оператор тилу" купив сухпайки для ЗСУ у пластикових пакетах на 365 мільйонів. Добовий раціон коштуватиме 258 гривень

Держпідприємство "Державний оператор тилу" (ДОТ) Міноборони наприкінці січня уклало сім угод на постачання 1,4 млн добових польових наборів продуктів (ДПНП) за нормою №15 на 2025 рік.

Загальна сума укладених контрактів становить 364,57 млн грн, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Постачати набори мають чотирма партіями, а граничним терміном виконання угод вказано 10 грудня.

За кожен з лотів на тендерах змагалися три-чотири компанії, які активно торгувалися між собою. У підсумку середня ціна одного добового пайка склала 258 грн ($6,12). Це на 7%, або 27,52 млн грн нижче від очікуваної вартості.

Загалом торги було оголошено на 1,7 млн комплектів та 485 млн грн, але закупівлі за двома лотами на 93,55 млн грн не відбулися, оскільки за умовами тендеру з одним учасником можна було укласти на більше трьох договорів.

Сухпайки за нормою №15 не містять металевих консервів – усі страви запаковані в реторт-пакети. Це фактично повноцінний набір з трьох прийомів їжі – сніданку, обіду та вечері.

Від жовтня 2023 року асортимент ДПНП збільшили з 7 до 14 варіантів меню, урізноманітнивши страви додатковими складовими: солодким перцем, горошком, кукурудзою, грибами тощо. ДОТ законтрактував набори за всіма 14 раціонами.

Восени 2024 року для військових вперше купили посилені набори по 15 нормі – ДПНП-П. У нинішній закупівлі передбачено лише стандартні варіанти пайків. Звичайний пайок містить основні страви, напої, спеції та прибори, загальна калорійність – не менше 3500 ккал. Головна відмінність від посиленого варіанту – відсутність жувальної гумки, шоколаду, сухофруктів і безполуменевих нагрівачів.

Попри затвердження у вересні 2024 року технічної специфікації на інклюзивні сухпайки, зокрема халяльні, такі раціони у цій закупівлі не передбачені. ДОТ повідомив, що торги на кошерні та халяльні раціони плануються на перший квартал 2025 року. Технічної специфікації на веганські набори наразі ще немає.

Хто постачатиме сухпайки для ЗСУ?

Загалом підряди на 364,57 млн грн розділили три фірми.

ТОВ "Партнер юкрейн" з Дніпра працює з 2017 року. Власник – Станіслав Яблонський, частка підприємства належить АТ "ЗНВКІФ "ВС Інвестмент" Владислава Штіпельмана.

Ця фірма була заснована під назвою "Партнер декор" і займалася торгівлею фарфором, скляним посудом і засобами для чищення, потім виробництвом текстилю. У 2022 році назву змінили на "Партнер юкрейн", а з жовтня 2023 вид діяльності змінився на виробництво харчових продуктів.

З грудня 2024 року фірмою керує Катерина Руденко, яка є керівницею та власницею ТОВ "Фуд хоспіталіті груп". З 2020 року фірма отримала підрядів на 304,61 млн грн.

ТОВ "Фабрика смаку" з Одеси належить Ігорю Левінзону (52%) та Ользі Боголюбовій (48%). Левінзон раніше володів і керував ТОВ "Біт-Юг" (припинено), яке отримувало підряди на харчування в Одесі. Місцеві медіа пов’язували "Біт-Юг" з екс-нардепом Олександром Пресманом.

Що до одеситки Ольги Боголюбової, то особа з такими ПІБ вказана в реєстрі підписантом одеського ТОВ "Оленіч Груп Лтд" Костянтина Оленіча й Олександра Оленіча. Ця фірма фігурує у провадження БЕБ щодо розтрати бюджетних коштів у великих розмірах під час постачання товарів до лікарень Одеси за завищеними цінами у 2022-2024 роках. З 2016 року компанія отримала підрядів на 1,9 млрд грн.

ТОВ "Мітформ" із Полтавської області належить Олександру Скрипнику. Фірма зареєстрована в липні 2022 року, головний вид діяльності – оптова торгівля м’ясом. "Мітформ" фігурує у провадженні БЕБ щодо ухилення від сплати податків ТОВ "Євро Вік" у якості одного з контрагентів з ознаками ризиковості. З 2024 року фірма отримала контрактів на 719,91 млн грн.