Глава австрійської OMV не виключає ідею імпорту азербайджанського газу в ЄС через Україну

Європейський Союз повинен диверсифікувати імпортерів газу і не виключати ідею поставок із Азербайджану через Україну.

Про це заявив гендиректор австрійського нафтогазового концерну OMV Альфред Штерн у інтерв'ю Neue Zürcher Zeitung, передає LIGA.net.

"Нам необхідно збільшити поставки всіх енергоносіїв, включно з газом. І ми не можемо дозволити собі виключити будь-що. Я ніколи не віддав би себе в руки якогось одного постачальника в майбутньому. Решта – політичне питання", – сказав Штерн, відповідаючи на питання про підтримку ідеї транзиту азербайджанського газу через Україну.

За його словами, OMV намагається зайняти таку позицію, щоб мати можливість працювати за різних розкладів.

Штерн зауважив, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ділові відносини OMV і РФ поступово були припинені. Причиною того, що більша частка газового імпорту Австрії припадала на Росію, він назвав термін дії контракту і відсутність законодавчих заборон на поставки російського палива.

Штерн пояснив, що лише після численних порушень з боку російського "Газпрому" з'явилися юридичні підстави для розірвання договору, що було зроблено в грудні 2024 року.

"OMV хоче бути надійним постачальником для своїх клієнтів. Нам потрібен був час для диверсифікації. Історія з Росією для нас зараз закрита. У нас кращий газовий портфель, ніж будь-коли, тому що ми більше не залежимо від одного постачальника", – підкреслив Штерн.

Як повідомлялося, "Газпром" з 16 листопада минулого року припинив постачання газу австрійській OMV за довгостроковим контрактом.

Російський монополіст ухвалив таке рішення наступного ж дня після того, як OMV заявила, що припинить виплати за контрактом з огляду на рішення арбітражу, який присудив стягнути з "Газпрому" 230 млн євро. Австрійська компанія планувала зарахувати отриманий газ в рахунок погашення боргу.

Австрійська OMV раніше отримувала близько 17 млн ​​кубометрів газу на день від "Газпрому" українським маршрутом.

Як повідомлялося, у листопаді минулого року словацька компанія SPP оголосила, що підписала короткострокову пілотну угоду на купівлю природного газу з Азербайджану і розгляне можливість укладання довгострокової угоди, з огляду на можливе припинення постачання російського газу через Україну.

Водночас SPP збільшила закупівлі російського газу у "Газпрому", викуповуючи обсяги, що залишилися без покупця після припинення постачання газу за контрактом з австрійською компанією OMV.