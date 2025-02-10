БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Без грошей USAID: Модернізація 9 пунктів пропуску на кордоні призупинена

Зупинка фінансування від Американського агентства з міжнародного розвитку USAID призвела до припинення розробки техніко-економічного обґрунтування для дев'яти прикордонних пунктів пропуску. 

Про це повідомив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин під час заходу "Від доріг до водогонів: як реалізують великі інфраструктурні проєкти", передає Укрінформ.

Сухомлин додав, що наразі в Агентстві відновлення шукають українських розробників проєктної документації.

"У нас сьогодні дев'ять пунктів пропуску, за якими фактично припинилися роботи через відсутність фінансування від USAID на техніко-економічне обґрунтування (проєктів модернізації, – ред.). І навіть напрацьована частина матеріалу не передається Агентству. Скажу відверто, ми не чекаємо, поки відновиться фінансування, у нас немає впевненості, що воно буде відновлено", – сказав Сухомлин.

За його словами, після призупинення роботи Агентства США з міжнародного розвитку українським архітектурним бюро було запропоновано взяти участь в розробці ТЕО і проєктів за цими пунктами пропуску, і вже дві великі українські компанії погодилися на участь у цих проєктах. 

Як повідомлялося, наприкінці січня Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги.

Втім, чи відновиться фінансування принаймні частини проєктів, наразі невідомо. Адже американський мільярдер Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), назвав роботу USAID неефективною і вже заявив про початок його ліквідації.

Президент США Дональд Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Він заявив, що Адміністрація Трампа перегляне програми USAID, щоб визначити ті, які відповідатимуть національним інтересам країни та продовжать свою діяльність.

модернізація (190) допомога (1629) США (5129) фінансування (2130) пункт пропуску (199) USAID (112)
+13
Шо ж то за такі "проєкти", що гроші давали американці? В нас в кожному університеті є архітектурні факультети, вони не можуть за "нормальні" гроші намалювати дві будки під митницю і прикордонний пункт? От тому ми і бідні....
показати весь коментар
10.02.2025 20:48 Відповісти
+11
Неужели без американских денег украинцы сами не могут проектировать?

Это больше похоже на чушь, скорее всего это какие-то мошеннические схемы увода денег.
показати весь коментар
10.02.2025 21:10 Відповісти
+10
На розробку техніко-економічного обгрунтування? Досить пиляти гроші,хапуги.
показати весь коментар
10.02.2025 21:17 Відповісти
..погранцы открыли шампанское..
показати весь коментар
10.02.2025 20:45 Відповісти
Шо ж то за такі "проєкти", що гроші давали американці? В нас в кожному університеті є архітектурні факультети, вони не можуть за "нормальні" гроші намалювати дві будки під митницю і прикордонний пункт? От тому ми і бідні....
показати весь коментар
10.02.2025 20:48 Відповісти
а якщо, узаконити хабарі на митниці не тільки для ОПовади найзеличнішого, то кордони на Заході України можуть виглядати як ОАЕ...
показати весь коментар
11.02.2025 11:41 Відповісти
Там стабільний розпил. Це стидно самим не зробити.
показати весь коментар
10.02.2025 21:08 Відповісти
Неужели без американских денег украинцы сами не могут проектировать?

Это больше похоже на чушь, скорее всего это какие-то мошеннические схемы увода денег.
показати весь коментар
10.02.2025 21:10 Відповісти
На розробку техніко-економічного обгрунтування? Досить пиляти гроші,хапуги.
показати весь коментар
10.02.2025 21:17 Відповісти
Без розпилу ніяк. Що ж це за країна така?
показати весь коментар
10.02.2025 22:04 Відповісти
Це якраз тей випадок, коли почин по розпилу грошей започаткували американці. Ця організація ніким не контролювалась і створена з порушенням американської Конституції. Грошей вони розікрали з 1961 року нємєряно
показати весь коментар
11.02.2025 04:50 Відповісти
А почему сразу все остановилось?
Финансирование производится на какой-то срок вперед, а не на день в день.
Ведь вы зарплату получаете на месяц вперед, а не сегодня только на завтра и т.д.
Тако впечатление, что деньги были уже попилены, а остановка финансирования просто обвалила воровскую пирамиду. Каждый из цепочки первым делом "спрятал" свою долю и в итоге - на проекте ноль.
показати весь коментар
10.02.2025 22:09 Відповісти
... все одно вкрадуть гроші.
показати весь коментар
10.02.2025 22:10 Відповісти
Навіть не проєкти. обґрунтування. освоювання гранту.
показати весь коментар
10.02.2025 22:15 Відповісти
то це Маск-мразь прикрив usaid разом з Трампом?
показати весь коментар
10.02.2025 22:19 Відповісти
Маск зробив лише те, про що так мріяв середньостатистичний вкраїнчик. Почитайте коментарі тут та під іншими новинами про закриття USAID.
показати весь коментар
10.02.2025 23:40 Відповісти
****-маск не хоче розповісти, скільки в його срану теслу влили федерального бабла поки вони почали їздити враховуючи мільярдні податкові пільги? Ефективний менеджер *****.
показати весь коментар
10.02.2025 22:22 Відповісти
А куди взагалі йдуть наші податки, якщо куди не плюнь за все американці платили?
показати весь коментар
10.02.2025 23:53 Відповісти
Будете в Ніцці чи Монте-Карло - побачите.
показати весь коментар
11.02.2025 00:08 Відповісти
Супер. В точку.
показати весь коментар
11.02.2025 04:52 Відповісти
Потрібних людям на нові Бентлі, яхти та нерухомість за кордоном.
показати весь коментар
11.02.2025 08:51 Відповісти
О! Кацапи вже ходять через ізраїльські проксі?
показати весь коментар
11.02.2025 04:09 Відповісти
Нам взагалі непотрібні пункти пропуску, нам потрібні пункти випуску, з країни.
показати весь коментар
11.02.2025 04:45 Відповісти
Відірвали від безрозмірної годівниці бідненьких... Побиратимуться тепер крихтами українського бюджету, бо там все уже розподілено і їхні голодні роти фінансування не передбачене.
показати весь коментар
11.02.2025 08:47 Відповісти
треба все ж визнати щр USAID велика корупційна годівниця
показати весь коментар
11.02.2025 11:56 Відповісти
Мені от що не зрозуміло, постійно пишуть що у нас то одне зупинилось через цю програму, то інше, а куди тоді йдуть наші податки причому підвищені вже в два рази, якщо все фінансує США ???
показати весь коментар
11.02.2025 12:51 Відповісти
маск-чудак....
показати весь коментар
11.02.2025 13:04 Відповісти

