Без грошей USAID: Модернізація 9 пунктів пропуску на кордоні призупинена

Зупинка фінансування від Американського агентства з міжнародного розвитку USAID призвела до припинення розробки техніко-економічного обґрунтування для дев'яти прикордонних пунктів пропуску.

Про це повідомив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин під час заходу "Від доріг до водогонів: як реалізують великі інфраструктурні проєкти", передає Укрінформ.

Сухомлин додав, що наразі в Агентстві відновлення шукають українських розробників проєктної документації.

"У нас сьогодні дев'ять пунктів пропуску, за якими фактично припинилися роботи через відсутність фінансування від USAID на техніко-економічне обґрунтування (проєктів модернізації, – ред.). І навіть напрацьована частина матеріалу не передається Агентству. Скажу відверто, ми не чекаємо, поки відновиться фінансування, у нас немає впевненості, що воно буде відновлено", – сказав Сухомлин.

За його словами, після призупинення роботи Агентства США з міжнародного розвитку українським архітектурним бюро було запропоновано взяти участь в розробці ТЕО і проєктів за цими пунктами пропуску, і вже дві великі українські компанії погодилися на участь у цих проєктах.

Як повідомлялося, наприкінці січня Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги.

Втім, чи відновиться фінансування принаймні частини проєктів, наразі невідомо. Адже американський мільярдер Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), назвав роботу USAID неефективною і вже заявив про початок його ліквідації.

Президент США Дональд Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Він заявив, що Адміністрація Трампа перегляне програми USAID, щоб визначити ті, які відповідатимуть національним інтересам країни та продовжать свою діяльність.