Трамп запровадив 25% мита на імпорт сталі й алюмінію до США. Як це вплине на Україну?

Президент США Дональд Трамп підписав 10 лютого указ про запровадження 25%-тарифів на імпорт сталі та алюмінію.

За його словами, це "велика справа – зробити Америку знову багатою", пише The Washington Post.

Зазначається, що дії президента США спрямовані на сприяння збільшенню внутрішнього виробництва металургії та зайнятості. Водночас вони збільшать витрати для виробників, які використовують промислові метали для виробництва таких товарів, як автомобілі та побутова техніка. Як зауважує видання, зростання витрат суперечать неодноразовим передвиборчим обіцянкам Трампа знизити вартість життя.

Старший радник Білого дому з питань торгівлі та виробництва Пітер Наварро зауважив, що йдеться не лише про торгівлю.

"Йдеться про те, щоб Америка ніколи не залежала від іноземних держав у таких важливих галузях, як сталь і алюміній", – сказав він.

Нові тарифи набудуть чинності 12 березня. Вони стосуватимуться й України, яка раніше користувалася тимчасовим звільненням від мит на імпорт сталі та виробів із неї.

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, рішення США запровадити мито на сталь із інших держав, зокрема і з України, закономірно вплине на металургійну галузь.

"Експорт металургійної продукції склав 57,9% у нашому експорті до США – $503,3 млн з $869,1 млн. Найбільший товар експорту – чавун ($363,4 млн, 940 тис тонн), труби ($112,9 млн, 92 тис. тонн), прутки ($15,2 млн, 3,3 тис тонн), дріт ($4 млн, 3,9 тис тонн), металоконструкції ($1,3 млн, 182 тонни)", – зазначила вона.

Як визнає сам Трамп, частка української продукції в імпорті сталі в США мінімальна і не має суттєвого впливу на американських виробників. Водночас українські компанії, наголошує міністерка, і так постраждали внаслідок війни.

"Тому ми налаштовані на активну роботу з партнерами для пошуку оптимального рішення до 12 березня", – підсумувала Свириденко.