Україна погіршила позиції у світовому Індексі сприйняття корупції та посіла 105 місце

Україна отримала 35 балів зі 100 можливих в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index – CPI) за 2024 рік і посіла 105 місце з-поміж 180 країн.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Зазначається, що після відчутного приросту на три бали у 2023 році вже у 2024-му Україна втратила позиції в антикорупційній боротьбі та опустилася в рейтингу на одну сходинку.

Основними ж драйверами змін залишаються реформи, спрямовані на євроінтеграцію і виконання міжнародних зобов’язань.

"Утім, цьогорічні результати сигналізують про формальний підхід до виконання багатьох реформ або ж свідоме пробуксовування в їх реалізації. Тож певний "застій" у 2024 році вказує на те, що орієнтації суто на програмне виконання взятих Україною зобов’язань недостатньо, а реалізація розпочатих реформ відбувається не так якісно, як планувалося", – наголошують аналітики.

У Transparency International зазначають, що просіданням в СРІ характерне і для інших країн регіону. Так, серед країн-кандидаток до ЄС такі результати: за рік не змінилися показники Грузії (53 бали, 53 місце), Чорногорії (46 балів, 65 місце), Туреччини (34 бали, 107 місце). Сербія втратила 1 бал (35 балів, 105 місце), по 2 бали втратили Північна Македонія (40 балів, 88 місце) та Боснія і Герцеговина (33 бали, 114 місце).

Покращити свої показники вдалося лише двом країнам-кандидаткам: на 1 бал виросли позиції Молдови – 43 бали, 76 місце, і аж на 5 балів показники Албанії – 42 бали, 80 місце. При цьому середній бал по Євросоюзу цьогоріч знизився на 2 бали й склав 62 бали.

З-поміж сусідів Україна випереджає Росію, яка у 2024 році втратила аж 4 бали та з 22 балами посідає 154 позицію. І так само продовжує падіння Білорусь, яка торік теж втратила 4 бали, і тепер з 33 балами розташовується на 114 сходинці.

Результати України в Індексі сприйняття корупції-2024 обраховували на основі 8 досліджень, які охопили період з лютого 2021 року по вересень 2024 року включно. У трьох з них відбулося зростання показників, а у пʼяти – зниження.

Серед тих факторів, які позитивно вплинули на результат України: відновлення публічного е-декларування та звітування партій, ухвалення Державної антикорупційної програми, оновлення законодавства про закупівлі Міноборони та діяльності НАБУ/САП та загалом активна робота антикорупційних органів.

Серед негативних тенденцій відмічено, наприклад, загрози щодо ефективної реалізації Державної антикорупційної програми через саботаж деяких корумпованих держорганів. Також відбувалися спроби тиску на журналістів та громадськість, випадки політичного впливу у різних сферах, скандал із витоками в НАБУ та у закупівлях Міноборони чи в межах відбудови.

У 2024 році найкращі показники мали Данія, Фінляндія, Нова Зеландія, Норвегія, Сінгапур, Швеція й Швейцарія. А найгірші – Сомалі, Сирія, Венесуела, Південний Судан, Ємен.

Як повідомлялося, у 2023 році Україна отримала 36 балів зі 100 можливих в Індексі сприйняття корупціїї. Країна посідала 104 місце поміж 180 країн. Зазначалося, що із часів Революції Гідності за 10 років Україна додала 11 балів у дослідженні, що є найбільшим приростом серед країн, які зараз мають статус кандидаток до ЄС.