Чистий прибуток "Приватбанку" торік перевищив 40 мільярдів

За результатами 2024 року прибуток державного "Приватбанку" до оподаткування досяг 81 млрд грн. Чистий прибуток становить 40,1 млрд грн, що на 6% більше порівняно з 2023 року.

Водночас податок на прибуток, який буде сплачено до бюджету країни, становить 40,9 млрд грн, повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, з початку 2024 року чистий кредитний портфель банку збільшився на 20,7 млрд грн, перевищивши 112 млрд грн. Кошти на рахунках клієнтів за рік збільшились більш ніж на 10%.

Як пояснили у "Приватбанку", основою фінансового результату банку є чисті процентні та комісійні доходи.

Водночас операційні витрати за підсумками 2024 року зросли на 8% порівняно з 2023 роком.

Фінансові результати Приватбанку за 2024 рік

Як повідомлялося, "Приватбанк" витратить 840 млн грн на банкомати з обміном валюти. Банкомати підтримують прийом і видачу одночасно гривень, доларів та євро і мають технічну можливість прийому та видачі не менше ніж 200 банкнот одночасно.

