826 3

Кабмін звільнив голову Держслужби водного транспорту

ігнатенко

Кабінет Міністрів вирішив звільнити Євгенія Ігнатенка з посади голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання 11 лютого.

"Звільнено Ігнатенка Євгенія Олександровича з посади Голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України", – зазначив Мельничук.

Водночас Кабмін тимчасовим виконувачем обов’язків Держслужби призначили Миколу Кравчука.

Нагадаємо, Ігнатенко очолював Держслужбу водного транспорту та судноплавства з грудня 2022 року. До того він був депутатом Миколаївської облради від партії "Слуга народу" та радником голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Південного регіону.

Із 2012 по 2017 рік працював у судноплавній компанії "Нібулон". Із 2014-го по 2017-й – на посаді директора. Із 2017 року працював комерційним директором ТОВ "Грейн-Трансшипмент".

Автор: 

Кабмін (7956) Ігнатенко (2) судноплавство (119)
Коментувати
Сортувати:
11.02.2025 13:54 Відповісти
Видно що працювало на Україну
11.02.2025 13:55 Відповісти
кабмін звільнов, бо.....
а бо, нема.
захотів, звільнив, захотів, призначив.
і нахера народу знати, чому????
11.02.2025 14:10 Відповісти

