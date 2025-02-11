Кабмін звільнив голову Держслужби водного транспорту

Кабінет Міністрів вирішив звільнити Євгенія Ігнатенка з посади голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання 11 лютого.

"Звільнено Ігнатенка Євгенія Олександровича з посади Голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України", – зазначив Мельничук.

Водночас Кабмін тимчасовим виконувачем обов’язків Держслужби призначили Миколу Кравчука.

Нагадаємо, Ігнатенко очолював Держслужбу водного транспорту та судноплавства з грудня 2022 року. До того він був депутатом Миколаївської облради від партії "Слуга народу" та радником голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Південного регіону.

Із 2012 по 2017 рік працював у судноплавній компанії "Нібулон". Із 2014-го по 2017-й – на посаді директора. Із 2017 року працював комерційним директором ТОВ "Грейн-Трансшипмент".