Україна отримає від Японії $58 мільйонів гранту на відновлення інфраструктури

Кабінет Міністрів затвердив проєкт угоди між урядами України та Японії для залучення гранту обсягом 8,8 млрд японських єн або близько $58 млн.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Це кошти Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) на фінансування проєктів відбудови. Вдячний японським партнерам за послідовну незмінну підтримку", – зазначив він.

Як додав постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, кошти будуть спрямовані на Програму екстреного відновлення з метою відновлення інфраструктури України.

Раніше стало відомо, що Україна та Японія запустили спільну бізнес-платформу інфраструктурних технологій для відновлення та реконструкції (JUPITeR).

До того перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко повідомляла, що японські компанії активно виходять на український ринок, а урядові організації відкривають свої представництва, і в Україні працює понад 40 японських компаній.