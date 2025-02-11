БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмін дозволив "Укрзалізниці" витратити 8 мільярдів на ремонти без затвердженого фінплану

колея

Кабінет Міністрів дозволив "Укрзалізниці" здійснювати капітальні інвестиції без затвердженого фінансового плану на 2025 рік.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 11 лютого, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Установлено, що вимоги постанови Кабміну №899 від З жовтня 2012 року "Про порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку" в частині заборони здійснювати витрати на капітальні інвестиції не поширюються на АТ "Українська залізниця", – написав Мельничук.

Він уточнив, що уряд дозволив "Укрзалізниці" здійснювати капітальні видатки у 2025 році у загальному розмірі до 4% розміру чистих активів і за напрямами та обсягами фінансування, визначеними у спеціальному Переліку, який Кабмін також затвердив на сьогоднішньому засіданні.

Серед іншого, до переліку дозволених капітальних інвестицій включено:

  • капітальний ремонт залізничних колій і стрілочних переводів, а також закупівлі та заміна рейок на головних напрямках залізничного сполучення (174 кілометри);
  • заходи з розвитку прикордонної інфраструктури та пунктів пропуску (контролю) через державний кордон України;
  • заходи з виконання програм безбар’єрності та доступності для пасажирів, автоматизації і підвищення продуктивності;
  • капітальний і поточний ремонт тягового та самохідного рухомого складу;
  • проєкти розвитку залізничної інфраструктури (колії завширшки 1435 міліметрів) у Закарпатській, Львівській та Чернівецьких областях;
  • капітальний ремонт вагонних уповільнювачів, об’єктів сигналізації, централізації та блокування, зв’язку, а також засобів автоматичного контролю технічного стану рухомого складу;
  • капітальний і деповський ремонт пасажирських вагонів та швидкісного рухомого складу;
  • капітальний ремонт приміського пасажирського рухомого складу тощо.

Читайте також: "Укрзалізниця" підвищила ціни на квитки до Польщі та Угорщини. Найбільше подорожчає потяг Київ-Варшава

Як уточнив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, уряд дозволив "Укразалізниці" витрати на критично важливі роботи до 7,77 млрд грн.

Серед іншого, кошти підуть на капремонт колій, вагонів і локомотивів – 2 млрд грн, розвиток залізниці на кордоні – 738 млн грн, безпеку та захист персоналу – 213 млн грн, а також завершення старих проєктів – 1,6 млрд грн.

Як повідомлялося, у грудні 2024 року державна "Укрзалізниця" не змогла отримати згоду власників єврооблігацій на загальну суму близько $900 млн на продовження мораторію на виплату відсотків за цими облігаціями ще на рік та зміну низки інших умов. Через це у січні "Укрзалізниці" довелося здійснити платежі за єврооблігаціями, суму виплат в компанії не уточнювали.

За оцінками рейтингового агентство S&P, у 2025 році компанія має виплатити за облігаціями близько $45 млн, але в липні 2026 року очікується значний платіж близько $703 млн. S&P зазначає, що без додаткової підтримки уряду або значного скорочення витрат "Укрзалізниця" може бути змушена реструктуризувати борги протягом наступних 6-12 місяців. 

залізниця (884) Кабмін (7956) Укрзалізниця (4921) фінплан (150)
Разрешаю в этом месяце сэкономить пятьсот золотых - у вас две свадьбы на носу, и не стоит делать их скромными.

(А. Бушков, "Сварог")
показати весь коментар
11.02.2025 14:34 Відповісти
Без плану дій!!!!!!!!! Шедевр!!! Беріть гроші і нестидайтеся, уряд все спише, головне не забудьте поділитися!!!
показати весь коментар
11.02.2025 14:46 Відповісти
саме так...
згодом будуть розслідування і хтось вийде під заставу 80 лямів
вкравши 2-4 ярда.
показати весь коментар
11.02.2025 17:33 Відповісти
Тобто розкрадуть і відкат в кабмін занесуть
показати весь коментар
11.02.2025 14:46 Відповісти
А хіба це українська влада ?це бариги які навіть під час війни грабують країну
показати весь коментар
11.02.2025 14:50 Відповісти
отлично, там ещё нищета в руководящих на контрактах сидит , 50-100-200к там не вопрос для своего
показати весь коментар
11.02.2025 14:52 Відповісти
пи.дяч їх Вава, ти ж вирок для українців, звісно, окрім тих 73%, що недорозвинені, щоб це усвідомити.
показати весь коментар
11.02.2025 15:23 Відповісти
Мабуть ці ***** щось знають і тому дуже поспішають як найскоріше набити свої кишені і здриснути з країни. Про це ж і покупка у болгар двох російських ядерних блоків за міліард баксів.
показати весь коментар
11.02.2025 19:22 Відповісти
Схоже перед своєю втечею ЗЕшмурдяк хоче в турборежимі розпиляти те , що ще залишилось в Україні.

І такі розпиляють , бо "мудрий нарід-суїціднік73%" продовжує задоволено мовчати.
показати весь коментар
11.02.2025 20:59 Відповісти

