Кабмін дозволив "Укрзалізниці" витратити 8 мільярдів на ремонти без затвердженого фінплану

Кабінет Міністрів дозволив "Укрзалізниці" здійснювати капітальні інвестиції без затвердженого фінансового плану на 2025 рік.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 11 лютого, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Установлено, що вимоги постанови Кабміну №899 від З жовтня 2012 року "Про порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку" в частині заборони здійснювати витрати на капітальні інвестиції не поширюються на АТ "Українська залізниця", – написав Мельничук.

Він уточнив, що уряд дозволив "Укрзалізниці" здійснювати капітальні видатки у 2025 році у загальному розмірі до 4% розміру чистих активів і за напрямами та обсягами фінансування, визначеними у спеціальному Переліку, який Кабмін також затвердив на сьогоднішньому засіданні.

Серед іншого, до переліку дозволених капітальних інвестицій включено:

капітальний ремонт залізничних колій і стрілочних переводів, а також закупівлі та заміна рейок на головних напрямках залізничного сполучення (174 кілометри);

заходи з розвитку прикордонної інфраструктури та пунктів пропуску (контролю) через державний кордон України;

заходи з виконання програм безбар’єрності та доступності для пасажирів, автоматизації і підвищення продуктивності;

капітальний і поточний ремонт тягового та самохідного рухомого складу;

проєкти розвитку залізничної інфраструктури (колії завширшки 1435 міліметрів) у Закарпатській, Львівській та Чернівецьких областях;

капітальний ремонт вагонних уповільнювачів, об’єктів сигналізації, централізації та блокування, зв’язку, а також засобів автоматичного контролю технічного стану рухомого складу;

капітальний і деповський ремонт пасажирських вагонів та швидкісного рухомого складу;

капітальний ремонт приміського пасажирського рухомого складу тощо.

Читайте також: "Укрзалізниця" підвищила ціни на квитки до Польщі та Угорщини. Найбільше подорожчає потяг Київ-Варшава

Як уточнив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, уряд дозволив "Укразалізниці" витрати на критично важливі роботи до 7,77 млрд грн.

Серед іншого, кошти підуть на капремонт колій, вагонів і локомотивів – 2 млрд грн, розвиток залізниці на кордоні – 738 млн грн, безпеку та захист персоналу – 213 млн грн, а також завершення старих проєктів – 1,6 млрд грн.

Як повідомлялося, у грудні 2024 року державна "Укрзалізниця" не змогла отримати згоду власників єврооблігацій на загальну суму близько $900 млн на продовження мораторію на виплату відсотків за цими облігаціями ще на рік та зміну низки інших умов. Через це у січні "Укрзалізниці" довелося здійснити платежі за єврооблігаціями, суму виплат в компанії не уточнювали.

За оцінками рейтингового агентство S&P, у 2025 році компанія має виплатити за облігаціями близько $45 млн, але в липні 2026 року очікується значний платіж близько $703 млн. S&P зазначає, що без додаткової підтримки уряду або значного скорочення витрат "Укрзалізниця" може бути змушена реструктуризувати борги протягом наступних 6-12 місяців.