Кабмін дозволив "Укрзалізниці" витратити 8 мільярдів на ремонти без затвердженого фінплану
Кабінет Міністрів дозволив "Укрзалізниці" здійснювати капітальні інвестиції без затвердженого фінансового плану на 2025 рік.
Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 11 лютого, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"Установлено, що вимоги постанови Кабміну №899 від З жовтня 2012 року "Про порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку" в частині заборони здійснювати витрати на капітальні інвестиції не поширюються на АТ "Українська залізниця", – написав Мельничук.
Він уточнив, що уряд дозволив "Укрзалізниці" здійснювати капітальні видатки у 2025 році у загальному розмірі до 4% розміру чистих активів і за напрямами та обсягами фінансування, визначеними у спеціальному Переліку, який Кабмін також затвердив на сьогоднішньому засіданні.
Серед іншого, до переліку дозволених капітальних інвестицій включено:
- капітальний ремонт залізничних колій і стрілочних переводів, а також закупівлі та заміна рейок на головних напрямках залізничного сполучення (174 кілометри);
- заходи з розвитку прикордонної інфраструктури та пунктів пропуску (контролю) через державний кордон України;
- заходи з виконання програм безбар’єрності та доступності для пасажирів, автоматизації і підвищення продуктивності;
- капітальний і поточний ремонт тягового та самохідного рухомого складу;
- проєкти розвитку залізничної інфраструктури (колії завширшки 1435 міліметрів) у Закарпатській, Львівській та Чернівецьких областях;
- капітальний ремонт вагонних уповільнювачів, об’єктів сигналізації, централізації та блокування, зв’язку, а також засобів автоматичного контролю технічного стану рухомого складу;
- капітальний і деповський ремонт пасажирських вагонів та швидкісного рухомого складу;
- капітальний ремонт приміського пасажирського рухомого складу тощо.
Як уточнив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, уряд дозволив "Укразалізниці" витрати на критично важливі роботи до 7,77 млрд грн.
Серед іншого, кошти підуть на капремонт колій, вагонів і локомотивів – 2 млрд грн, розвиток залізниці на кордоні – 738 млн грн, безпеку та захист персоналу – 213 млн грн, а також завершення старих проєктів – 1,6 млрд грн.
Як повідомлялося, у грудні 2024 року державна "Укрзалізниця" не змогла отримати згоду власників єврооблігацій на загальну суму близько $900 млн на продовження мораторію на виплату відсотків за цими облігаціями ще на рік та зміну низки інших умов. Через це у січні "Укрзалізниці" довелося здійснити платежі за єврооблігаціями, суму виплат в компанії не уточнювали.
За оцінками рейтингового агентство S&P, у 2025 році компанія має виплатити за облігаціями близько $45 млн, але в липні 2026 року очікується значний платіж близько $703 млн. S&P зазначає, що без додаткової підтримки уряду або значного скорочення витрат "Укрзалізниця" може бути змушена реструктуризувати борги протягом наступних 6-12 місяців.
(А. Бушков, "Сварог")
згодом будуть розслідування і хтось вийде під заставу 80 лямів
вкравши 2-4 ярда.
І такі розпиляють , бо "мудрий нарід-суїціднік73%" продовжує задоволено мовчати.