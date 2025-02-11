Україна побудує ще 17 нових пунктів пропуску до 2030 року, – Шмигаль
Україна планує до 2030 року оновити 29 прикордонних пунктів пропуску та збудовано ще 17 нових.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
За його словами, модернізація прикордонної інфраструктури та пунктів пропуску є важливим напрямком у розбудові логістики на Захід.
"Маємо чіткі цілі — до 2030 року оновити 29 пунктів пропуску та побудувати 17 нових", – наголосив прем’єр.
За його словами, роботи проводитимуться в тісній співпраці з західними сусідами України.
"Вчора під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском домовилися сприяти подальшому розвитку прикордонної інфраструктури. Оновлення та розвиток пунктів пропуску також обговорили під час зустрічі з президенткою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіно. Є конкретні домовленості", – підкреслив прем'єр.
Як повідомлялося, наприкінці минулого року Кабінет Міністрів схвалив Стратегію розбудови прикордонної інфраструктури до 2030 року. Зокрема, йдеться про автомобільні та залізничні пункти пропуску з країнами-членами Європейького Союзу та Молдовою.
