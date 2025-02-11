Бізнесмен із "топ-десятки контрабандистів" Зеленського вдруге уник тюрми завдяки угоді з прокурором

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та підприємцем з Чернівецької області, яка дозволить йому уникнути покарання у вигляді позбавлення волі.

Таке рішення ВАКС ухвалив 10 лютого, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Відповідно до угоди, суд визнав підприємця винним у наданні неправомірної вигоди голові Чернівецької обласної ради за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

За вироком суду, бізнесмену призначено остаточне покарання (враховуючи вирок в іншому кримінальному провадженні), у вигляді 6 років позбавлення волі зі штрафом у розмірі 83,26 млн грн, з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з експортом та імпортом товарів, строком на 2 роки 8 місяців, зі штрафом у 17 тис. грн.

"Разом з тим, на підставі ст. 75 КК України суд звільнив указану особу від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 роки", – повідомили у САП.

Крім того, підприємець впродовж одного року зобов’язується перерахувати 10 млн грн на рахунок благодійного фонду "Повернись живим", на потреби ЗСУ також перерахують 5 млн грн, які були внесені за нього у якості застави.

САП не називає прізвища підприємця, проте за даними видання "Слово і діло", йдеться про чернівецького бізнесмена Юрія Кушніра. У цій справі його звинувачували у наданні хабара колишньому голові Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну у розмірі $180 тис. за право оренди комунального санаторію "Брусниця" на 50 років.

За даними слідства, загалом Мунтян вимагав від підприємця $400 тис. за вирішення питання оренди санаторію, посадовець теж отримав підозру у цій справі, але судовий розгляд справи щодо нього ще триває.

Що відомо про Юрія Кушніра?

Юрій Кушнір – відомий чернівецький підприємець, власник компанії "Чернівецький завод будівельних матеріалів" та охоронного агентства "Сокіл", був депутатом Чернівецької облради від "Партії регіонів".

У квітні 2021 року Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції щодо нього та ще дев'яти осіб, яких президент Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО назвав "топ-десяткою української контрабанди".

У чому ще підозрювали Кушніра?

Зауважимо, що це вже другий випадок, коли Юрій Кушнір уникає позбавлення волі у корупційній справі завдяки укладеній з прокурорами угоді.

У вересні 2024 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості з Кушніром у справі про корупційну схему на Чернівецькій митниці.

За вироком суду, Кушніру, як співорганізатору злочину, призначили покарання у виді 4 років 9 місяців позбавлення волі, зі штрафом у сумі 83,26 млн грн (розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням), з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з експортом та імпортом товарів до України, на строк 2 роки 8 місяців та ще одним штрафом у розмірі 17 тис. грн. Водночас суд звільнив його і трьох спільників від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 роки.

Крім того, Кушнір зобов’язався протягом 1 року відшкодувати державі збитки в сумі 83,26 млн грн, а також перерахувати 2 млн грн на "Армію Дронів".

Що відомо про справу Чернівецької митниці?

У квітні 2024 року НАБУ викрило злочинну організацію з 11 осіб, до якої входили відомі підприємці з Чернівців та службові особи Чернівецької митниці, зокрема її ексначальник Микола Салагор та ексдепутат Чернівецької обласної ради.

За даними слідства, учасники злочинної організації запровадили низку схем ухилення від сплати митних платежів, внаслідок чого державі завдано збитків на загальну суму майже 290 млн грн.

Так, протягом 2017-2019 років через пункт пропуску на румунсько-українському кордоні вантажними автомобілями ввозились комерційні товари на підставі підроблених документів, що призводило до застосування нижчих ставок ввізного мита, зокрема нульових. У деяких випадках транспортні засоби з товарами при вʼїзді на митну територію України заявлялись як порожні.

При цьому керівництвом митниці був забезпечений позачерговий пропуск таких автомобілів та безперешкодне митне оформлення задекларованих товарів "групи прикриття".

Ці схеми діяли тривалий час, а її учасники поводилися цинічно та зухвало, вказували у НАБУ. Коли журналісти намагалися викрити діяльність злочинної організації, керівництво митниці організувало їхнє жорстоке побиття.