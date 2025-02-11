Кабмін затвердив порядок виплат пенсій для українців за кордоном та на окупованих територіях

Кабінет Міністрів затвердив порядок виплати пенсій та здійснення страхових виплат особам, які тимчасово проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, а також для пенсіонерів-переселенців.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Затверджено порядок виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та здійснення страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, особам, які тимчасово проживають за межами України, або проживають на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, або виїхали з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України та проживають на підконтрольній Україні території", – написав Мельничук.

Він додав, що Кабмін також вніс зміни до порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках та до постанови Кабміну від №365 "Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам".

Крім того, уряд визнав такими, що втратили чинність, постанови від 2 липня 2014 року №234 про затвердження Порядку виплати пенсії та надання соцпослуг українцям, які проживають на території Криму та від 5 листопада 2014 року №637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам".

Як повідомлялося, із 29 січня запрацював новий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб. Тепер вони можуть подавати заяви на отримання субсидії на оренду житла, яка працюватиме паралельно із субсидією на житлово-комунальні послуги.