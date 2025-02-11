"Маю право": Фіцо погрожує зупинити транзит газу з Європи до України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що має "моральне право" призупинити транзит природного газу до України через Словаччину після припинення Києвом транзиту російського газу.

Про це він написав у Facebook, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо моральне право розглядати методи припинення закордонних поставок приблизно 7,5 млн куб. м на добу в Україну. Ці іноземні поставки з Європи в Україну чинять ще більший тиск на ціну газу, яка вже знаходиться на рекордному рівні – близько 60 євро за мегават-годину", – наголосив він.

Водночас Фіцо заявив, що потрібно подякувати російський та турецькій сторонам, що їхніми зусиллями російський газ починає постачатися до Словаччини через "Турецький потік".

Словацький прем’єр підкреслив, що очікує від опозиції визнання заслуг за те, що вже кілька днів по реверсній трубі в Україну через Словаччину йде газ, постачальниками якого є іноземні компанії, "без якого Україна б замерзла".

Фіцо стверджує, що питання припинення Україною транзиту російського газу інтенсивно обговорюється як на внутрішньому, так і на європейському рівні.

"Тому що Європа виставляє себе на посміховисько. Україна може шкодити собі скільки завгодно. Але Європа не може покривати українську дурість", – вважає голова словацького уряду.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу з огляду на закінченням терміну дії транзитної угоди з 1 січня 2025 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський попередив, що Україна не продовжуватиме транзит російського газу, навіть якщо йтиметься про транспортування газу, який формально належить "іншій країні", яка отримуватиме газ від РФ.