Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту через російські обстріли

Внаслідок обстрілів російських окупаційних військ знову знеструмлено одну з двох ліній живлення для окупованої Запорізької атомної електростанції.

Наразі АЕС з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі, повідомляє пресслужба Міненерго.

У міністерстві додали, що енергетики розпочати відновлення живлення другою лінією, щойно дозволить безпекова ситуація.

"Знову на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через ворожі обстріли – вчергове відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України. Через окупацію станції росіянами ситуація на ЗАЕС залишається загрозливою, і лише повернення Україні контролю над АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Як повідомлялося, попередній випадок пошкодження внаслідок ворожих обстрілів однієї з високовольтних ліній, що живлять ЗАЕС, був зафіксований наприкінці січня. Відновити її роботу тоді вдалося лише за кілька днів.

Перед цим Запорізька АЕС опинялася на межі блекауту через обстріли наприкінці грудня минулого року.

Раніше голова Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков констатував, що Україна не має детальної інформації про технічний стан обладнання на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції.